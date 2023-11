Cosa usare per tingere i capelli in modo naturale

Come colorare i capelli di rosso, castano o biondo in modo naturale? E come camuffare i capelli bianchi fai da te? Dalla barbabietola al caffè, passando per il cacao, la camomilla e lo zafferano, gli ingredienti per tingere i capelli in modo naturale sono centinaia. Noi abbiamo selezionato i più efficaci e facili da utilizzare.

Tingere i capelli in modo naturale con il caffè, con il tè nero o con il cacao è davvero possibile? Chi non fa i salti di gioia all’idea di applicare delle tinture “tradizionali” sui propri capelli, potrebbe sfruttare ingredienti naturali senz’altro benefici e sicuri per la salute. Sebbene vengano utilizzate “urbi et orbi”, le classiche tinture per capelli contengono spesso ingredienti non proprio invitanti, sostanze che servono a esaltare il colore e a fissarlo al meglio sui capelli, ma la cui sicurezza potrebbe destare qualche perplessità.

Alcune tinture, ad esempio, possono contenere sostanze tossiche e potenzialmente pericolose; possono inoltre causare reazioni allergiche anche gravi, irritazioni cutanee e persino aumentare il rischio di cancro, se utilizzate in quantità elevate o con troppa frequenza.

È vero, le tinture di nuova generazione sono ormai formulate nel maggior rispetto possibile per la salute, ma possono comunque contenere ingredienti da “bollino rosso”.

Se non hai proprio nessuna voglia di applicare questi prodotti sui tuoi capelli, ma desideri comunque ravvivare il colore o camuffare qualche capello bianco, a venirci incontro sono i classici rimedi della nonna, come l’acqua al rosmarino della quale abbiamo parlato qualche tempo fa.

In questo spazio dedicato ai rimedi naturali, scopriremo come tingere i capelli bianchi in casa senza tinture. Mettiti comoda, e scegli l’ingrediente che fa per te.

I migliori ingredienti per tingere i capelli in modo naturale

Fonte: Pixabay

Cacao, camomilla, barbabietola: la scelta della migliore tinta per capelli naturale al 100% dipende dal colore che intendi ottenere, dal tuo colore di partenza e da quanto tempo hai a disposizione.

Prima di iniziare, bisognerà però fare una precisazione: a differenza delle classiche tinture per capelli della farmacia o del supermercato, quelle preparate con ingredienti casalinghi potrebbero offrire dei risultati non troppo evidenti o repentini.

Insomma, i tuoi capelli biondi non diventeranno castani dopo un impacco con il tè nero. Tuttavia, i rimedi che vedremo possono ravvivare senz’altro il colore, intensificarlo e renderlo più corposo. E allo stesso tempo, possono anche nutrire il capello e idratarlo.

Per migliorare ancor di più l’effetto della tinta naturale fatta in casa sui capelli, potresti ripetere l’applicazione, in modo da ottenere un colore ancor più intenso. Ma a questo punto, scopriamo cosa fare al posto della tintura e quali ingredienti scegliere dalla nostra dispensa.

Caffè

Quando sentiamo parlare di caffè per colorare i capelli, nella nostra mente sorgono spontanee due domande: come si tingono i capelli con questo ingrediente? E il caffè funziona davvero per tingere i capelli in modo naturale?

La risposta a quest’ultima domanda è si: con una buona tazzina di caffè potresti ottenere una sfumatura più scura e calda, e potresti anche coprire qualche capello grigio qua e là.

Come si colorano i capelli con il caffè?

Per ottenere un buon risultato, ti basterà preparare una tazzina di caffè espresso e mescolarla con una tazza grande di balsamo senza risciacquo. Amalgama per bene i due ingredienti, quindi applica sui capelli e lascia in posa per circa 1 ora. Dopodiché risciacqua per bene, asciuga i capelli e ammira il risultato.

Tè nero

Il caffè non è il solo ingrediente naturale in grado di scurire i capelli. Anche il tè nero può fare un ottimo lavoro. Ma come scurire i capelli con il tè?

Prepara una tazza di tè nero mettendo in infusione 5 bustine e lascia riposare per circa 1 ora. Quindi, versa il tè ormai raffreddato sui capelli puliti, e lascia in posa per almeno 45 minuti.

Salvia per tingere i capelli bianchi

E veniamo a un rimedio ancor più incisivo. Se vuoi sbarazzarti dei capelli bianchi in un colpo solo, potresti optare per un infuso di salvia, ideale per scurire i capelli in modo naturale.

Per ottenere questa tintura fai da te, ti basterà mettere in infusione 4 cucchiai di foglie di salvia essiccate in un litro di acqua bollente. Lascia riposare per circa 30 minuti, quindi filtra il liquido e applica su tutti i capelli. Lascia agire per almeno 15 minuti e procedi con il risciacquo.

Tingere i capelli con il cacao

E passiamo a una golosa tinta naturale per capelli fatta in casa. Questa volta, utilizzeremo miele e cacao, per ravvivare il castano.

In una tazza, mescola energicamente 3 cucchiai di miele e 3 cucchiai di cacao amaro in polvere, in modo da creare una cremina densa. Quindi, applica sui capelli asciutti, specialmente sulle zone in cui noti un certo grigiume, e lascia agire per circa un’ora. Dopodiché procedi con il normale lavaggio.

Fonte: Pixabay

Camomilla per schiarire i capelli

Se vuoi ravvivare il tuo biondo senza dover acquistare tinture, riflessanti o altri cosmetici, anche in questo caso puoi rivolgerti a Madre natura.

Per schiarire e illuminare il tuo biondo, ti basterà preparare una tazza di camomilla, mettendo in infusione circa 5 filtri. Lascia riposare per 15-20 minuti, quindi versa la camomilla ormai raffreddata su tutta la chioma, e lascia in posa per almeno 1 ora.

Zafferano per tingere i capelli

Oltre ad essere una spezia pregiata e deliziosa, lo zafferano è considerato anche un ottimo alleato per colorare i capelli senza danneggiarli.

Per far splendere i tuoi riflessi dorati, ti basterà far bollire mezzo cucchiaino di zafferano in mezzo litro d’acqua, lasciar riposare per circa 20 minuti, quindi applicare il liquido direttamente sui capelli e lasciare in posa per 45 minuti.

Succo di carota per i capelli rossi

Questo rimedio è davvero semplicissimo, e ti donerà un effetto rosso arancio mandarino davvero solare. Per tingere i capelli con il succo di carota, ti basterà mescolare questo ingrediente con dell’olio di jojoba, e applicare sulla chioma. Quindi, lascia in posa per circa un’ora e procedi con il normale shampoo.

Succo di barbabietola

Se invece desideri intensificare il tuo rosso e renderlo più profondo, o se vuoi provare a fare i capelli rossi senza tinta, l’ingrediente che farà al caso tuo è la barbabietola. Ti basterà versarne il succo direttamente sui capelli, lasciare in posa per circa 40 minuti, quindi risciacqua e ammira il risultato.

Henné

Per finire, un ingrediente per scurire i capelli grigi in modo naturale è senza dubbio l’hennè, ideale soprattutto per chi ha i capelli rossi o con riflessi ramati.

La polvere di hennè deriva dalle foglie della pianta Lawsonia inermis, e offre un colore rosso molto naturale.

E a questo punto, non ti resta che scegliere la miglior tinta per capelli naturale e fai da te e sperimentare nuove tonalità!