Rimedi naturali per andare in bagno con 9 metodi sicuri

Esistono centinaia di rimedi naturali per andare in bagno, ma non tutti sono efficaci e, soprattutto, sicuri per la salute. Per combattere il problema, è importante sapere cosa mangiare e cosa bere per andare in bagno: dai cibi ricchi di fibre alle tisane con effetto lassativo, vediamo quali sono i rimedi naturali da provare quando non riesci ad evacuare.

Di rimedi naturali per andare in bagno e combattere la stitichezza ne è letteralmente pieno il mondo. C’è chi si affida all’effetto lassativo dell’olio di ricino, un rimedio molto forte e non sempre sicuro, chi invece giura che caffè e sigaretta fanno andare in bagno in pochi minuti.

Peccato che si tratti di una combinazione ben poco salutare e decisamente sconsigliabile. Ma allora come combattere la stitichezza?

La difficoltà ad andare in bagno è forse uno dei disturbi gastrointestinali più comuni che esistano al mondo. Senz’altro è uno dei più frequenti e dei più fastidiosi.

Possiamo parlare di “stitichezza” quando i nostri movimenti intestinali iniziano a diventare meno frequenti, meno di 3 evacuazioni a settimana e le feci diventano più secche e dure, per cui sono più difficili da espellere.

Ma esistono dei rimedi naturali immediati e sicuri per andare in bagno?

Fortunatamente la risposta a questa comune domanda è affermativa, ma non stiamo parlando di sigarette o di altri stratagemmi dannosi per la salute. In questo articolo vedremo come andare in bagno grazie a dei rimedi della nonna comprovati e confermati dalla scienza. Prima, però, dovremmo capire perché non riesci ad andare in bagno da giorni.

A cos’è dovuta la stitichezza?

Soffrire di stitichezza sporadica è un problema molto comune, che può riguardare bambini, adulti e anziani.

Di solito, all’origine di questo problema vi sono dei cambiamenti nella dieta o nella propria routine. Un inadeguato consumo di fibre, ad esempio, è una delle principali cause della stitichezza. Ma anche:

Non bere abbastanza acqua o altri liquidi durante la giornata

Sperimentare dei cambiamenti nella routine quotidiana, ad esempio viaggiare spesso, avere orari irregolari, non dormire abbastanza, essere sotto stress

Non consumare abbastanza fibre: i cibi ricchi di fibre aiutano a mantenere in salute il sistema digestivo e prevengono il problema della stitichezza

Età: man mano che gli anni passano, il nostro metabolismo rallenta e abbiamo meno forza di contrazione muscolare nel tratto digerente. Ciò può rendere più difficile andare in bagno normalmente.

Assumere alcuni tipi di farmaci, come antiacidi, antistaminici, farmaci per la pressione sanguigna, antidepressivi e alcuni tipi di integratori

Avere disturbi neurologici come malattie del cervello e del midollo spinale, ad esempio sclerosi multipla, Parkinson, lesioni del midollo spinale e ictus

come malattie del cervello e del midollo spinale, ad esempio sclerosi multipla, Parkinson, lesioni del midollo spinale e ictus Avere malattie come ipotiroidismo, sindrome dell’intestino irritabile, blocco intestinale, lupus o sclerodermia.

Questi sono alcuni dei principali motivi all’origine della stitichezza. Come puoi notare, alcune cause possono essere “risolte” semplicemente migliorando la propria dieta o il proprio stile di vita. Altre, invece, necessitano di ulteriori indagini mediche e diagnostiche e di trattamenti mirati.

Per questa ragione, prima di provare i rimedi naturali per andare in bagno che vedremo fra poco, sarà importante consultare il medico o un gastroenterologo, per essere certi di non trascurare cause e patologie potenzialmente molto gravi.

Cibi, consigli e rimedi utili per andare in bagno

Dopo aver escluso la presenza di possibili patologie all’origine della costipazione, è possibile adottare alcune strategie per andare in bagno e sbloccare l’intestino. Nella maggior parte dei casi, in effetti, il problema tende a sparire con dei semplici rimedi fai da te e naturali.

Prima di tutto, però, diviene utile compilare un diario alimentare dove potrai annotare tutti gli alimenti che consumi quotidianamente, in modo da individuare quelli che causano stitichezza ed eventualmente limitarne il consumo per qualche tempo.

Altri consigli per andare in bagno includono:

Mantenersi idratati

La disidratazione può peggiorare la costipazione, poiché rende le feci più dure e secche, quindi più difficili da espellere. Bevi almeno 2 litri di liquidi ogni giorno, evitando le bevande che contengono caffeina o alcol, poiché possono aumentare la disidratazione e la costipazione.

Occhio alla dieta

Limita il consumo di cibi grassi, come formaggi, carne, dolciumi e uova. Al tempo stesso, prediligi alimenti ricchi di probiotici e fermenti lattici, come lo yogurt, anche fatto in casa, in modo da ripristinare la flora batterica intestinale e migliorare la digestione.

Consuma alimenti ricchi di fibre, come verdure, prugne e crusca, che rientrano notoriamente nella lista dei cibi per andare di corpo subito e in fretta.

Consuma adeguate quantità di frutta, legumi e cereali integrali. Le fibre migliorano la motilità intestinale e la digestione, favorendo l’evacuazione delle feci.

Fai sport regolarmente

Numerosi studi hanno osservato l’esistenza di un collegamento tra sedentarietà e stitichezza. Puoi provare a svolgere della leggera ma regolare attività fisica, come camminate, corsa, sport a casa o andare in bicicletta.

Ascolta il tuo corpo

Quando senti lo stimolo, vai in bagno. Se possibile, non rimandare la “ritirata”, poiché potresti solo esacerbare il problema. Quando sei in bagno, concediti il giusto tempo. Evita distrazioni come cellulari o libri. Se ti rendi conto di fare fatica, alzati e fai qualche passo.

Camminare potrebbe stimolare l’evacuazione.

Non sforzarti troppo

Sforzarsi troppo sul water potrebbe essere controproducente, poiché potrebbe favorire lo sviluppo di emorroidi o ragadi anali.

Questione di posizione

Non esiste una posizione giusta e una sbagliata per andare in bagno. Tuttavia, alcune piccole accortezze potrebbero aumentare le tue possibilità. In particolar modo, ti consigliamo di alzare i piedi in modo che le ginocchia siano più in alto rispetto ai fianchi.

Per farlo, puoi utilizzare un rialzo, o un apposito sgabello fisiologico. Assumi una posizione accovacciata per favorire il movimento intestinale.

9 rimedi naturali per andare in bagno

Sappiamo adesso quali sono alcune buone abitudini per favorire la motilità intestinale e ridurre, giorno dopo giorno, il problema della stitichezza. Ma esistono dei rimedi a breve, brevissimo termine? Insomma, cosa prendere per andare subito al bagno?

Di seguito ti proponiamo 9 prodotti e rimedi naturali per evacuare il più presto possibile.

Limone

Il succo di limone è in grado di favorire i movimenti intestinali. Per godere di questo effetto benefico, prova a bere un bicchiere di acqua tiepida con il succo di mezzo limone prima di andare a dormire e al risveglio. In poco tempo dovresti riuscire a liberare il tuo stomaco.

Olio d’oliva

L’olio di oliva è considerato un rimedio immediato per andare in bagno. Tradizionalmente, si consiglia di assumere un cucchiaino di olio extravergine d’oliva al mattino a stomaco vuoto, in modo da stimolare il transito intestinale, ammorbidire le feci e favorire la defecazione.

Acqua calda per stitichezza e gonfiore

Un bicchiere d’acqua calda al mattino e uno alla sera può aiutarti a idratare e ammorbidire le feci, favorendo l’evacuazione.

Durante la giornata, puoi sorseggiare anche delle tisane per la stitichezza, con effetto lassativo, come camomilla, tè verde e malva, utili per disinfiammare l’intestino e stimolarne l’attività.

Rimedi naturali per andare in bagno: il kiwi

Come molti altri tipi di frutta, il kiwi è considerato un ottimo lassativo naturale, un rimedio immediato per bambini e adulti, per andare in bagno con facilità.

Il kiwi ha la capacità di favorire e migliorare la digestione, è ricco di fibre e, soprattutto, contiene actinidina, un enzima proteolitico che promuove il movimento intestinale e l’evacuazione.

Caffè per andare in bagno

Alcune persone traggono giovamento da una tazzina di caffè per stimolare l’evacuazione. Tuttavia, è sempre bene non esagerare con questo rimedio, poiché, come abbiamo visto poco sopra, il caffè, così come l’alcol, può causare disidratazione e peggiorare il problema della stitichezza.

Prugne secche

Le abbiamo già menzionate quando abbiamo parlato delle fibre, ma le prugne secche meritano un’attenzione extra.

Le prugne sono uno dei migliori rimedi naturali per andare in bagno, non solo perché sono ricche di fibre, ma anche perché contengono sorbitolo, una sostanza che non viene digerita dal nostro corpo, per cui attira l’acqua nell’intestino, ammassa le feci e stimola i movimenti intestinali.

Quante prugne secche al giorno per stitichezza?

Solitamente, per alleviare la costipazione si consiglia di consumare circa 1 o 2 prugne secche al giorno, insieme a delle adeguate quantità di acqua.

Semi di finocchio

Questo ingrediente è considerato un ottimo lassativo naturale, in grado di stimolare il transito intestinale e favorire la digestione. I semi di finocchio sono ideali per preparare un’efficace e profumata tisana lassativa.

Senna

La senna, Cassia angustifolia, una pianta che fa parte della famiglia delle Fabaceae, è considerata un rimedio lassativo sicuro ed efficace, in grado di stimolare l’intestino e favorire la peristalsi. Prima di assumere questo rimedio, chiedi consiglio al medico, soprattutto se soffri di patologie di base o se stai già assumendo dei farmaci o rimedi naturali di qualsiasi tipo.

Bicarbonato per andare in bagno

Se dovessi chiedere ai tuoi nonni qual è il miglior lassativo naturale, probabilmente ti direbbero che si tratta del bicarbonato di sodio. Tradizionalmente, infatti, a questo rimedio è attribuita la capacità di alleviare i crampi e il dolore allo stomaco, stimolare la motilità intestinale, migliorare la peristalsi.

Quelli che abbiamo visto sono consigli e rimedi senz’altro utili per “sbloccare” l’intestino e favorire l’evacuazione. Tuttavia, ognuno di questi approcci dovrebbe essere inquadrato nell’ambito di uno stile di vita sano e di un’alimentazione equilibrata.

Per alleviare la stitichezza, il medico potrebbe consigliarti anche dei farmaci da banco, come ammorbidenti delle feci o lassativi. Prima di acquistare tali prodotti, chiedi consiglio al tuo farmacista o al medico di base. Non assumere o usare lassativi per lunghi periodi di tempo, specialmente senza la supervisione del medico.

Se, nonostante tutti gli approcci elencati, il problema non dovesse risolversi, consulta nuovamente il tuo medico o un gastroenterologo, in modo da individuare trattamenti più efficaci per alleviare la stitichezza.

