Acquamarina: 5 benefici della pietra e il significato

L’Acquamarina è una varietà di Berillo molto speciale, una gemma il cui colore ricorda quello del mare, in grado di suscitare emozioni positive e aumentare il coraggio. In cristalloterapia, l'acquamarina è considerata in grado di liberare chi la possiede dal peso di un passato che impedisce di vivere a pieno il momento presente. Si tratta di una pietra dal potere calmante, che ti aiuterà a superare i momenti dolorosi della vita.

Fonte immagine: Pixabay

L’acquamarina è una gemma capace di suscitare emozioni positive, una pietra preziosa di grande valore e di rara bellezza. Mineralogicamente parlando, si tratta di una varietà blu-verde del berillo, un minerale che si trova in natura in molti altri colori, che vanno dal verde intenso al rosa, dal giallo fino al rosso.

In base alle diverse colorazioni, il berillo può assumere nome e valore differenti. La varietà azzurra, blu e blu-verde prende il nome di acquamarina, è facilmente disponibile sul mercato a prezzi moderati.

L’acquamarina non è solo una pietra dall’eccezionale bellezza e lucentezza. È anche considerata una pietra portafortuna, indicata soprattutto per chi è nato nel mese di Marzo.

Che tipo di pietra è l’acquamarina?

Fonte: Pexels

L’acquamarina è una varietà di berillo il cui colore va da un blu pallido a un blu intenso, fino ad alcune tonalità di verde-azzurro. I cristalli che appartengono al gruppo dei berilli includono anche altre varietà molto famose, alcune delle quali sono anche molto preziose.

Fanno parte della famiglia dei berilli la bixbite, una pietra color lampone, gli smeraldi, la morganite, il cui colore va dal rosa al pesca e la goshenite, che non presenta alcun colore.

Come vedremo più avanti, talvolta la goshenite si vende erroneamente come “acquamarina bianca” o “trasparente”, ma in realtà, per poter essere definita “acquamarina”, la gemma deve avere delle caratteristiche cromatiche ben precise.

In questo caso, la pietra berillo presenterà sostanze cromofore specifiche, ossia delle inclusioni di ferro, che ne conferiscono il colore blu-azzurro.

Da buon berillo, l’acquamarina ha una durezza eccezionale, 7,5 – 8 sulla scala di Mohs, il che la rende una gemma particolarmente resistente, adatta per la realizzazione di gioielli e oggetti da collezione.

I colori della pietra acquamarina

Abbiamo visto che la gemma deve il suo straordinario colore alle tracce di ferro presenti al suo interno. Il colore può variare da una pietra all’altra, ma solitamente le tonalità vanno dal verde bluastro al blu verdastro. Puoi trovare pietre di acquamarina blu intenso o azzurro molto chiaro.

La lucentezza della gemma, in tutti i casi, è vitrea. Come anticipato, in commercio potresti trovare anche degli esemplari di acquamarina bianca.

In realtà, tali gemme potrebbero essere dei berilli privi di colore, delle gosheniti. Perché possa essere chiamata “acquamarina”, infatti, la gemma deve presentare delle impurità di ferro che le conferiscono il caratteristico colore blu-verde.

Berilli di qualsiasi altro colore, pur mostrando ugualmente la loro bellezza, assumeranno un nome diverso: il berillo rosso, estremamente raro e prezioso, è ad esempio noto con il nome di bixbite, mentre il berillo verde, la cui colorazione è dovuta alla presenza di tracce di cromo o vanadio, è noto con il nome di “smeraldo”.

Significato dell’acquamarina

Fonte: Pexels

Cosa simboleggia la pietra acquamarina? Il significato della pietra richiama alla mente il mare e la vita di marinai e pescatori, ma in realtà la gemma nasconde dei significati ancor più profondi e vasti. Alcune persone credono che l’acquamarina sia una pietra portafortuna, altri le attribuiscono il potere di migliorare la salute fisica ed emotiva.

Simbolicamente, la pietra è associata alla buona sorte per chi viaggia per mare. Ma vediamo quali sono i benefici dell’acquamarina nel mondo della cristalloterapia.

Cristalloterapia: i benefici dell’Acquamarina

Nell’ambito della cristalloterapia, la pietra riveste un ruolo molto importante. Si ritiene, infatti, che sia in grado di:

Aumentare il coraggio e la forza dello spirito Favorire la comunicazione con il Divino Aiutare a liberarsi di vecchi blocchi emotivi del passato che non fanno godere a pieno il presente Portare pace e aiutare chi la possiede ad abbandonare rabbia e rancore È la pietra dell’autoguarigione, capace di ridurre lo stress e di innescare dei cambiamenti positivi.

Per poterne trarre vero giovamento, è preferibile acquistare un’acquamarina allo stato naturale e non lavorata o trattata.

Se intendi assorbire le vibrazioni positive dell’acquamarina durante la meditazione e le tecniche di rilassamento, dovrai tenerla fra le mani, possibilmente vicino al chakra del cuore e a quello della gola.

Durante la meditazione con l’acquamarina, tieni a mente gli obiettivi che vuoi raggiungere e le qualità che desideri potenziare.

Quando si regala l’acquamarina?

Puoi regalare questa gemma a una persona cara alla quale vuoi augurare i tanti benefici che il minerale è in grado di offrire. La gemma viene spesso donata alla sposa nel giorno del matrimonio, incastonata in un anello di fidanzamento.

Donare un anello con pietra acquamarina per le nozze è ormai una tradizione molto comune, ma questo piccolo pezzetto di mare può essere impiegato anche per la realizzazione di altri tipi di gioielli di grande pregio, come bracciali, orecchini e collane.

Quanto vale la pietra di acquamarina?

Fonte: Pexels

I maggiori paesi esportatori di acquamarina sono il Brasile, il Pakistan e la Cina, ma la gemma è stata rinvenuta anche in altre aree, soprattutto negli Stati Uniti, Australia, India, Afghanistan, in Russia e in Nigeria.

La gemma rientra in una fascia di prezzo relativamente moderata, specialmente se messa a confronto con altre pietre di maggior valore. Tuttavia, il costo di un gioiello con acquamarina può risultare comunque elevato. Il costo dipende da più fattori, come la qualità del colore, le dimensioni e il tipo di taglio.

Il prezzo della pietra acquamarina può andare dai 100 ai 300-600 euro per carato, ma può anche sfiorare i 1000 euro a carato, per le tipologie più belle e preziose.

Come capire se l’acquamarina è vera?

Puoi distinguere un’acquamarina vera da una realizzata in laboratorio o contraffatta osservandone il colore e la lucentezza. Al tatto, la gemma dovrà essere fredda. Il minerale deve essere trasparente e limpido, per cui non dovranno essere evidenti le inclusioni.

L’acquisto di una pietra acquamarina richiede molta competenza, specialmente data la spesa importante che ci si appresta ad affrontare.

Per non rischiare di acquistare un gioiello falso, ti consigliamo di chiedere una valutazione della pietra presso un gemmologo esperto, come di acquistare gioielli e pietre preziose solo da venditori certificati e davvero affidabili.

Come prendersi cura della pietra?

Sia che tu abbia scelto di indossare un’acquamarina, sia che voglia utilizzare il minerale per la meditazione, di tanto in tanto bisognerà pulire la gemma.

Per farlo, affidati alle indicazioni del venditore o del gemmologo. Solitamente, è possibile utilizzare acqua tiepida, una spazzola con setole morbide e un sapone di Marsiglia delicato, in modo da non danneggiare la pietra e preservarne colore e lucentezza.

