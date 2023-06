7 rimedi naturali contro il caldo

Pensi di aver provato ormai tutti i rimedi naturali contro il caldo, senza ottenere grandi risultati? Per rinfrescarti durante un’afosa giornata estiva, prova a ricorrere alla freschezza degli oli essenziali, indossa abiti di cotone e prepara uno snack fresco con frutta e ingredienti di stagione!

Fonte immagine: Pixabay

Con l’arrivo dell’estate, scoprire nuovi rimedi naturali contro il caldo è sempre un’ottima idea. Amanti dell’estate o fan dell’inverno, abbiamo tutti bisogno di rinfrescarci e di vivere la stagione del sole nel migliore dei modi, senza cedere alla stanchezza causata dal caldo eccessivo.

Ammettiamolo, alcuni consigli in realtà li abbiamo sentiti così tante volte da conoscerli quasi a memoria.

Sappiamo bene che, in estate, è sconsigliato uscire nelle ore più calde della giornata, così come sappiamo che durante la stagione calda bisogna bere molto (almeno i classici 2 litri di acqua al giorno), indossare occhiali da sole, cappello protettivo, applicare la crema solare ed evitare di fare sport quando fa troppo caldo.

Sono tutti ottimi consigli, questo è vero, ma esisteranno dei rimedi contro l’afa che non abbiamo ancora sperimentato?

In attesa che inizi il vero caldo estivo, abbiamo raccolto alcuni rimedi della nonna e consigli utili per affrontare l’estate con freschezza ed energia!

7 rimedi naturali contro il caldo estivo

Di seguito, ti proponiamo 7 consigli che potrebbero aiutarti a godere degli aspetti migliori dell’estate, senza soccombere alla spossatezza da caldo.

Vedremo come organizzare la giornata, cosa prendere se ci si sente deboli per il caldo e come rinfrescare la casa.

Gioca d’anticipo

Non è una sorpresa: in estate fa caldo, e la parte più spossante della giornata è quella che va, orientativamente, dalle 10.00 del mattino alle 17.00 del pomeriggio.

Lo sappiamo bene, lo sperimentiamo sulla nostra pelle tutti gli anni. Eppure, estate dopo estate, ci facciamo cogliere dei impreparati.

Quest’anno proviamo a giocare d’anticipo. Inizia con l’anticipare la sveglia di qualche ora, comincia la giornata prima che il sole sia alto e approfitta delle ore più fresche per lavorare, studiare o svolgere le tue mansioni quotidiane.

Sfrutta le ore più afose per svolgere attività rilassanti e fresche, trascorri qualche ora in piscina o al mare, in giardino o in un luogo fresco e arieggiato della casa.

Abbigliamento comodo

Indossa abiti larghi e comodi, preferibilmente realizzati con tessuti naturali e traspiranti, come il lino o il cotone.

Evita di indossare vestiti troppo aderenti che non farebbero altro che appiccicarsi addosso e aumentare la sensazione di afa e il sudore.

Integratori per il troppo caldo

Molti si chiedono cosa bere per il troppo caldo: di solito, la prima cosa che ci viene in mente è un integratore di magnesio e potassio, in grado di riequilibrare i liquidi e i sali minerali persi.

Naturalmente, bustine e integratori non sono la sola e unica soluzione. Puoi assumere bevande o cibi ricchi di vitamine e minerali come banane, frutta secca, verdura e frutta di stagione.

Oli essenziali contro il caldo

A cosa potrebbero mai servire degli oli essenziali quando fa caldo? È molto semplice: alcuni oli essenziali, come quello di menta piperita, quello di eucalipto, di geranio, lavanda e sandalo emanano delle fragranze dal potere rinfrescante.

Ti basterà aggiungerne qualche goccia nel brucia essenze, e in casa respirerai subito un’atmosfera più fresca e rilassante.

Proteggi la casa dal caldo

Sembra contro-intuitivo, ma quando fa molto caldo l’ultima cosa da fare è aprire la finestra. Durante le ore più calde della giornata, proteggi porte e finestre usando tende, ombrelloni e persiane.

Chiudi le finestre fin quando il sole non sarà tramontato, dopodiché, potrai aprirle per far entrare in casa l’aria fresca della sera.

Circondati di piante

Lo sapevi che anche piante e piccoli alberelli possono mantenere fresca l’aria in casa? Non si tratta solo di un effetto psicologico (vedere delle piante ci fa avvertire subito un senso di freschezza e benessere), ma di un effetto rinfrescante a tutti gli effetti, dovuto al processo di fotosintesi della pianta.

Fra le piante che rinfrescano l’aria, spiccano soprattutto varietà come la Sansevieria, l’Aloe vera, il Ficus, l’Aglaonema e molte altre.

Scegli le bevande giuste

Una birra ghiacciata in estate è un toccasana per rinfrescarsi, vero? Mmh, non proprio. Quando fa molto caldo, alcolici, bevande gassate o zuccherate (incluso il tè in lattina) non possono che peggiorare la situazione, causando disidratazione e ulteriore spossatezza.

Ma allora, cosa bere contro il caldo? Sarebbe meglio optare per dell’acqua fresca (preferibilmente non ghiacciata), acqua aromatizzata e succhi di frutta fatti in casa.

Snack rinfrescanti

E per finire, quando si parla di rimedi naturali contro il caldo, non possiamo dimenticare gli snack rinfrescanti! Per allontanare caldo e spossatezza in estate, potresti preparare degli snack facilissimi.

Hai bisogno di un po’ di ispirazione?

Prova a preparare dei ghiaccioli fatti in casa, spiedini di frutta fresca, smoothie, guacamole o hummus con sedano tagliato a fettine, o anche una bella coppetta di gelato allo yogurt fatto in casa!