Esistono piante da interno che contribuiscono a creare un ambiente caldo, accogliente e persino più sano. Le conosci?

Durante i mesi invernali, trascorriamo maggior tempo all’interno, e quindi l’attenzione all’arredo e alla scelta delle piante diventa centrale per creare un’atmosfera calda e rilassante.

Le tonalità più utilizzate negli interni invernali sono i colori caldi e profondi, come il bordeaux e il verde scuro, abbinati a toni neutri come ocra, corda e grigio. A questo si aggiungono materiali naturali come terracotta, ceramica e tessuti grezzi che ben si sposano con la vegetazione.

Le piante ornamentali sono un elemento imprescindibile per completare questo quadro, e molte di esse sono anche facili da reperire e da curare. Ad esempio, rami di alloro o di Pitosforo possono essere inseriti in vasi lucidi, mentre l’Abelia grandiflora o la Cortaderia con la sua vegetazione secca rappresentano soluzioni di grande effetto, capaci di durare a lungo senza necessità di particolari attenzioni.

Un’altra pianta molto apprezzata per l’inverno è la Maranta leuconera, perfetta anche per la camera da letto, poiché assorbe sostanze nocive, richiede poche annaffiature e sopporta bene la scarsa luminosità. Per chi preferisce i toni del grigio e del bordeaux, l’Oxalis triangularis si distingue per i suoi fiori rosa violacei a forma di farfalla, che si chiudono di notte e si riaprono con la luce del giorno, aggiungendo un tocco di magia e colore agli ambienti.

Oltre all’aspetto decorativo, alcune piante sono in grado di svolgere un’azione termoregolatrice attiva, contribuendo a “riscaldare” letteralmente la stanza in cui si trovano. Una delle specie più note per questa caratteristica è il Symplocarpus foetidus, conosciuto come “cavolo puzzola”, che rilascia calore grazie a foglie di dimensioni importanti, capaci di mantenere una temperatura interna fino a 20 °C anche quando all’esterno si registrano -15 °C. Questo fenomeno è così intenso da sciogliere la neve attorno alla pianta, un esempio affascinante di come la natura possa intervenire nel mantenimento del microclima.

Per fortuna, esistono piante con proprietà simili ma prive di odori sgradevoli. Tra queste troviamo il Philodendron selloum (o Little Hope) e l’Arum italicum (gigaro chiaro). Quest’ultima, però, necessita di attenzione in presenza di bambini o animali domestici, poiché è tossica e può provocare intossicazioni se ingerita.

Tra le specie ornamentali che resistono senza problemi al freddo invernale, figurano il Ciclamino, la Viola invernale, l’Erica invernale, l’Agrifoglio, l’Amamelide, il Bucaneve, il Calicanto, la Camelia, il Cavolo ornamentale e la Rosa di Natale. Queste piante non solo mantengono il loro vigore estetico ma contribuiscono anche a migliorare la qualità dell’aria interna.