Magnesio: a cosa serve? Proprietà, benefici, come e perché assumerlo

Fonte immagine: Pixabay

Oltre al calcio e al fosforo, uno degli elementi fondamentali per il benessere del corpo è il magnesio. Andiamo dunque a scoprire qualcosa di più su questo elemento andando a vedere a cosa serve, i dettagli del suo metabolismo, i benefici per l’organismo, quali sintomi provoca la sua carenza e il suo eccesso e anche quali alimenti sono ricchi di questo elemento.

Magnesio: proprietà chimiche

Fonte: Pixabay

Dal punto di vista chimico, il magnesio è l’elemento della tavola periodica degli elementi con numero atomico 12 e simbolo Mg. In natura non lo si trova allo stato libero in quanto troppo reattivo, ma è sempre combinato con altri elementi. Fa parte del 2% della crosta terrestre e lo si trova disciolto anche in acqua. È un metallo alcalino terroso.

Come metallo è leggero, bianco-argenteo e duro. Quando esposto all’aria, diventa opaco a causa dell’ossidazione.

Metabolismo e funzioni

La maggior parte del magnesio, a livello umano, lo troviamo nello scheletro, mentre il restante è all’interno delle cellule, nella muscolatura striata e nello spazio extracellulare.

Il metabolismo del magnesio è strettamente collegato a quello del potassio. Inoltre un suo aumento diminuisce i livelli del calcio. Anche il paratormone interviene in questo metabolismo.

Assorbimento ed eliminazione

Per quanto riguarda l’assorbimento, per la maggior parte avviene nell’intestino tenue. Anche in questo caso è la vitamina D a favorirlo. Tuttavia alterazioni delle proteine, la presenza di fitati e acido ossalico, troppi fosfati, calcio e grassi possono inibirne l’assorbimento.

Non tutto quello ingerito viene assorbito: l’eccedenza viene eliminata con le feci. Inoltre viene escreto anche tramite le urine, così come tramite la sudorazione.

A cosa serve il magnesio?

Il magnesio svolge numerose funzioni nel corpo umano:

fa parte di diversi enzimi

interagisce con l’ATP, il DNA e l’RNA (sintesi e duplicazione degli acidi nucleari)

interviene nella formazione dell’urea

interviene nei processi di glicolisi e gluconeogenesi

fa parte dello scheletro (insieme a calcio e fosforo concorre a formare l’idrossiapatite)

interviene nella trasmissione delle sinapsi e regola le membrane nervose e muscolari

mantiene la stabilità elettrica cellulare

Per quanto riguarda il fabbisogno nutrizionale di un adulto, siamo sui 300-500 mg. In caso però di diarrea, vomito, problemi renali, sudorazione eccessiva e farmaci (diuretici, antipertensivi) il fabbisogno aumenta.

Tuttavia i suoi composti hanno numerose altre funzioni, oltre a quelle benefiche per l’organismo:

rivestimento di fornaci per produrre acciaio, ferro, vero e cemento (sotto forma di ossido)

agricoltura

additivo nelle leghe di alluminio (lattine per bevande e cerchioni auto)

insieme all’alluminio è un componente fondamentale dei missili, aerei e automobili

produzione della ghisa

produzione di uranio puro

rimuove o zolfo dal ferro e dall’acciaio

sotto forma di idrossido lo si usa nel latte di magnesia

sotto forma di citrato lo si usa in medicina

viene usato nei razzi di segnalazione, nei flash delle vecchie macchine fotografiche, nei fuochi pirotecnici e nelle bombe incendiarie

sotto forma di carbonato, lo si usa spesso in atletica o nel sollevamento pesi per aderire meglio agli attrezzi

Carenza di magnesio: sintomi

Non è detto che una carenza provochi disturbi, ma nel caso i sintomi di una carenza di magnesio sono:

debolezza

confusione mentale

alterazioni della personalità

ansia

incoordinazione motoria

anoressia

nausea

vomito

tremori

crampi

aritmia

ipertensione

insufficienza cardiaca

convulsioni

coma

Cause di ipomagnesemia

Fra le principali cause di magnesio basso o ipomagnesemia ci sono:

diabete mellito

ipertensione arteriosa

aumento dell’escrezione renale o fecale

terapia con antiacidi e inibitori della pompa protonica

alcolismo

eccessiva attività fisica

Eccesso di magnesio: sintomi

Questi sono i principali sintomi dell’eccesso di magnesio o ipermagnesemia:

nausea

vomito

diarrea

depressione del sistema nervoso centrale

ipotensione

debolezza

aritmia

problemi respiratori

coma

arresto cardiaco

Cause di ipermagnesemia

La principale causa di aumento del magnesio è un problema di origine renale. L’eccessiva integrazione, solitamente, da sola non causa problemi, a meno che non ci sia un concomitante danno renale.

Le cause sono:

insufficienza renale

morbo di Addison o ipoadrenocorticismo

ipotiroidismo

Alimenti ricchi di magnesio

Fonte: Pixabay

Solitamente sono i vegetali gli alimenti maggiormente ricchi di magnesio. Fra di essi abbiamo:

legumi

frutta secca (soprattutto noci, mandorle e arachidi)

cereali integrali

cacao

spezie

frutta

ortaggi a foglia verde

carne

prodotti lattiero-caseari

Come integrare il magnesio?

Se sospetti di avere una sua carenza, contatta il tuo medico: tramite esami del sangue valuterà l’effettiva necessità di una integrazione. Meglio evitare di prendere un integratore di magnesio se non ce n’è bisogno.

In particolare una sua integrazione può essere utile per la terapia della sindrome pre-mestruale, in gravidanza e in allattamento. Fra i tipi maggiormente usati come integratori abbiamo:

magnesio pidolato : sale di magnesio dell’acido pidolico. Lo si usa soprattutto per trattare la sindrome pre-mestruale

: sale di magnesio dell’acido pidolico. Lo si usa soprattutto per trattare la sindrome pre-mestruale cloruro di magnesio : lo si usa soprattutto in caso di carenze da malnutrizione, alcolismo, enteriti, pancreatiti, celiachia, morbo di Crohn, disidratazione (anche da sudorazione eccessiva, vomito, diarrea, diabete…). Viene molto utilizzato dagli sportivi. Per un piccolo approfondimento sul cloruro di magnesio, puoi leggere il nostro articolo in merito

: lo si usa soprattutto in caso di carenze da malnutrizione, alcolismo, enteriti, pancreatiti, celiachia, morbo di Crohn, disidratazione (anche da sudorazione eccessiva, vomito, diarrea, diabete…). Viene molto utilizzato dagli sportivi. Per un piccolo approfondimento sul cloruro di magnesio, puoi leggere il nostro articolo in merito magnesio supremo: è il nome di un integratore a marchio registrato che promette una maggior velocità di assorbimento a livello intestinale.

Per quanto riguarda la sua assunzione, ecco alcuni consigli:

Non esiste un momento della giornata migliore per assumere il magnesio : lo si può prendere in qualsiasi momento, a digiuno o stomaco pieno, di mattina o di sera , prima o dopo i pasti

: lo si può prendere in qualsiasi momento, a digiuno o stomaco pieno, , Sarà il tuo medico a stabilire p er quanto tempo prendere il magnesio

Idem dicasi se devi prendere del magnesio per i muscoli : meglio chiedere al proprio medico

: meglio chiedere al proprio medico Chi soffre di pressione alta può prendere il magnesio perché gli integratori a base di questo elemento aiutano a ridurre la pressione. Ma attenzione: evita il fai-da-te e chiedi sempre consiglio al tuo medico per evitare interazioni con altri farmaci

perché gli integratori a base di questo elemento aiutano a ridurre la pressione. Ma attenzione: evita il fai-da-te e chiedi sempre consiglio al tuo medico per evitare interazioni con altri farmaci Il magnesio non ha controindicazioni per il cuore , ma attenzione a un uso eccessivo

, ma attenzione a un uso eccessivo Un uso eccessivo o un’assunzione troppo veloce possono avere effetto lassativo con sviluppo di diarrea

Magnesio, un elemento indispensabile

Il magnesio è un elemento da non sottovalutare: la sua carenza è più frequente di quanto non si pensi. Può infatti provocare sintomi anche importanti: contatta sempre il tuo medico se sospetti di non assumerne abbastanza per il tuo fabbisogno. A volte basta una semplice integrazione per ovviare al problema, a volte è la spia di altre malattie che vanno indagate.