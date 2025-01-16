Alimentazione
Spesa per il cenone di Natale, se segui questi trucchi risparmi tantissimi soldi: ti costerà la metà
Spesa per il cenone di Natale, se segui questi trucchi risparmi tantissimi soldi: ti costerà la metà
Roberto Arciola Dicembre 21, 2025
Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, cresce l’attenzione verso la gestione oculata della spesa, soprattutto per la cena...
Ambiente
Benessere
Casa & Giardino
Carrefour Market sorprende a colazione: l’accessorio “furbo” sotto i 10 €. Tutti lo vogliono
Rosalia Gigliano Dicembre 16, 2025
La colazione è uno dei momenti più importanti della giornata: prima di iniziare le nostre quotidiane attività...