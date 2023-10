14 razze di cani con la lingua blu

Quando si pensa alle razze di cani con la lingua blu, vengono in mente solo Chow Chow e Sharpei. Ma ci sono alcune altre razze che possono presentare sulla lingua delle macchie blu. Si tratta di una pigmentazione normale, dovuta alla melanina. Ma ci sono dei casi in cui la lingua blu dei cani indica una patologia: ecco quali sono

Esistono diverse razze di cani con la lingua blu. Normalmente la lingua dei cani è di colore rosa, ma gli amanti della cinofilia sanno bene che Chow Chow e Shar Pei tipicamente hanno la lingua blu (di intensità variabile: alcuni cani sembrano avere la lingua viola talmente il blu è intenso). Ma in realtà ci sono molte altre razze di cani che possono presentare o la lingua blu o comunque macchie blu o nere sulla lingua. Tuttavia è bene ricordare che ci sono anche dei casi in cui la lingua blu non dipende dalla razza, ma è un’indice di malattia.

Razze di cani con la lingua blu: non solo Chow Chow e Sharpei

La lingua blu in alcune razze di cani è determinata solamente dalla genetica. Alcuni cani hanno la lingua bluastra, altri viola scuro e tutto dipende dalla razza e dalla melanina. Quest’ultima è un pigmento naturale prodotto dai melanociti e che daà il colore alla cute, al mantello e agli occhi.

Quello che succede in queste razze è che per via della presenza di un pool ristretto di geni, i melanociti della lingua producano più melanina del consueto. Un po’ la stessa cosa che accade nelle persone con le voglie o le lentiggini.

L’anomalia genetica della lingua blu non è ancora ben chiara. Diversi studi hanno suggerito che il fenotipo della lingua blu si trova in un numero molto piccolo di geni. Per esempio, nel Chow Chow, razza canina per eccellenza con la lingua blu, questa iper produzione di melanina sulla lingua è codificata da due geni specifici, l’ASIP e il PDPK1.

Ci sono poi delle differenze di razze e anche fra gli stessi soggetti di una razza predisposta. Alcune hanno la lingua totalmente blu, di tonalità dal bluastro al viola scuro, quasi nero. Altre, invece, presentano macchie blu-nere sulla lingua alternate a pezzi di lingua di colore rosa normali. A questo proposito, ci sono cani che già nascono con queste macchie scure sulla lingua e altri che le manifestano più tardi nel corso della vita.

Per esempio, nel Chow Chow la lingua diventa blu nel giro di 8-10 settimane (un po’ come succede con i Dalmata che nascono bianchi e che manifestano le macchie solo a 3-4 settimane di vita). Inoltre il Chow Chow potrebbe impiegare fino a sei mesi per ottenere una lingua tutta blu. Una particolarità dei Chow Chow, poi, è che man mano che invecchiano, perdono un po’ di pigmentazione ed ecco che sulla lingua ricompaiono delle macchie rosa. La stessa cosa succede con i cani con mantelli con colori diluiti, come il cannella o il blu. In entrambi i casi, questa perdita di pigmentazione non è assolutamente patologica.

14 razze di cani con la lingua blu

In generale, Chow Chow e Shar Pei sono razze con la lingua totalmente blu, anche se talvolta appare solo macchiata. Tuttavia ci sono altre razze che possono manifestare macchie blu-nere sulla lingua:

Quando la lingua blu dei cani indica una malattia?

Tuttavia ci sono dei casi in cui la lingua blu del cane indica una malattia in corso. In questi casi, però, la lingua blu si accompagna anche ad altri sintomi.

Cianosi

Colorazione bluastra delle mucose, inclusa la lingua. Indica un problema di ossigenazione collegato a una malattia cardiaca (anche se spesso i problemi cardiaci causano pallore delle mucose), un problema alle vie respiratorie (tipiche le cianosi dei cani con paralisi laringea) o anche un problema neurologico (durante le crisi convulsive la lingua dei cani si presenta cianotica). In caso di problemi cardiaci avremo anche sintomi come tosse, dispnea, fame d’aria o collassi.

Anche nei problemi alle vie respiratorie potremo avere respiro difficoltoso e stertoroso con collasso per carenza di ossigenazione. Nel caso di crisi convulsive, invece, oltre alla cianosi della lingua, avremo anche tremori, contrazioni tonico-cloniche, perdita di conoscenza, perdita di urine e feci

Tumori

Tipicamente si parla di melanomi che possono dare vita a neoformazioni pigmentate rilevate sulla lingua del cane. Le macchie normali di cui parlavamo prima, infatti, sono del tutto piatte. In questo caso, invece, abbiamo masse più o meno rilevate pigmentate di nero, talvolta con anche ulcere, depigmentazioni, sanguinamenti, scialorrea, alitosi e difficoltà nella prensione dell’alimento.

In generale se il cane non ha mai avuto macchie blu sulla lingua o la lingua blu, se la lingua diventa improvvisamente di questo colore e contemporaneamente il cane manifesta tosse o difficoltà respiratorie, è bene contattare subito il veterinario.

Fonti: