Si può fare ricorso alle tisane rilassanti , da consumare un’oretta prima di andare a dormire (non troppo a ridosso del sonno o potrebbero sortire l’effetto opposto, spingendo ad alzarsi per andare in bagno). Esempi sono la tisana valeriana, camomilla e melissa o anche quella a base di tiglio o di lavanda.

Secondo gli studiosi di Brigham sia l’insonnia collegata al cattivo riposo che alla sua scarsa durata sarebbero associate al rischio Alzheimer. Ha sottolineato la Dr.ssa Rebecca Robbins at Brigham and Women’s Hospital’s Division of Sleep and Circadian Disorders, autrice principale dello studio:

