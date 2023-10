Microstress: cosa sono e come gestirli naturalmente

I microstress sono piccoli problemi quotidiani che, accumulandosi giorno dopo giorno e caricandosi di intensità, possono portare a soffrire di ansia, depressione, scarsa fiducia in se stessi, bassa autostima. Possono riguardare situazioni che hanno a che fare con la famiglia e la gestione della casa, con gli affetti cari, con le relazioni con gli altri, ma anche con il lavoro. Fissare delle priorità, meditare, allontanare le amicizie negative possono essere dei passi importanti da fare.

Lo stress è uno dei mali dei nostri tempi. Viviamo in una società che si spinge a essere sempre di corsa, a fare sempre di più, a non fermarci mai per riprendere fiato. Il risultato è che siamo sempre stressati, con il fiato sul collo, incapaci di ritrovare quella calma e quella tranquillità che permetterebbero di vivere la vita con meno problemi. Oltre allo stress, però, sono anche altri i disturbi che non ci permettono di liberare la mente. Stiamo parlando dei microstress: scopriamo cosa sono e come gestirli manualmente.

Microstress, cosa sono

I microstress sono delle forme di stress che si presentano con momenti brevi e corti, ma molto frequenti, di tensione, che rendono le nostre giornate impossibili da vivere serenamente. Spesso non ci rendiamo conto di questi attimi, che diventano sempre di più e sempre più pressanti, causandoci ansia, tristezza, malinconia, per motivi di cui non ne conosciamo la causa. Le conseguenze principali, però, sono sotto l’occhio di tutti: non riusciamo a fare, nel modo in cui vorremmo, tutto quello che abbiamo segnato sulla nostra to do list quotidiana.

I microstress hanno effetti terrificanti sia sul nostro corpo sia sulla nostra mente. Le conseguenze sono molto simili a quelle che si manifestano in caso di stress cronico. Tra gli altri sintomi legati al fenomeno possiamo notare:

disturbi del sonno

stanchezza senza una causa apparente

bassa energia

aumento del peso corporeo

pressione del sangue molto alta

rischio aumentato di malattie cardiache e ictus

ansia

depressione

Cosa provoca i microstress

I microstress sono provocati dai piccoli e grandi problemi che ogni giorno ci danno del filo da torcere. All’apparenza possono sembrare sciocchezze, cose di poco conto, attività della routine quotidiana che si ripetono uguali giorno dopo giorno. L’accumularsi, però, di queste preoccupazioni, di queste incombenze, di queste cose da fare che ci provocano ansia e paura, può provocare un disturbo molto più intenso, che si avvicina a quello provato in caso di stress causato da eventi molto grandi come un divorzio, la morte di una persona cara, la perdita del lavoro.

Si tratta di piccole preoccupazioni che goccia dopo goccia causano una sintomatologia pesante da affrontare. Potrebbe essere la mole di mail a cui rispondere al lavoro, la gestione quotidiana dei figli, la casa da gestire, i problemi economici della famiglia, piccoli screzi con il partner, con i famigliari, con gli amici: tutte “piccole” preoccupazioni che, insieme, formano i cosiddetti microstress.

Una ricerca dell’Università di Harvard, inoltre, ha scoperto 14 fonti di microstress, suddiviste in 3 categorie:

Microstress che tolgono la capacità di fare (disallineamento tra i collaboratori sui ruoli o sulle priorità, incertezza sull’affidabilità, degli altri, comportamenti imprevedibili di un capo o di chi ha su di noi una certa autorità, troppe richieste di collaborazione diverse, troppe responsabilità a casa e al lavoro) Microstress che esauriscono le riserve emotive (sentirsi responsabili del benessere di chi abbiamo accanto, confronti conflittuali, scarsa fiducia nei propri cari, persone negative accanto, manovre politiche per gestire le altre persone) Microstress che mettono in discussione la propria identità (pressione per raggiungere obiettivi non in linea con i propri valori, scarsi fiducia in se stessi, interazioni negative con i propri cari, interruzione della rete di contatti)

Come gestire naturalmente i microstress

Per combattere i microstress nella vita quotidiana, ecco come possiamo fare:

allontanare ogni forma di stress, micro o macro che sia

praticare la mindfulness o la meditazione

imparare a dire no

avere meno pretese o averle più piccole

imparare a gestire la tecnologia per non esserne succubi

rivedere le proprie relazioni per allontanare le persone negative

imparare ad avere delle priorità nella vita

Fonti: