Stress, accarezzare il cane è un potente rimedio naturale

Questo studio mostra che i tradizionali approcci alla gestione dello stress non sono efficaci per questa fascia di popolazione come i programmi che si focalizzano sul fornire opportunità di interazione con i cani offerte dalla pet therapy.

I programmi tradizionali includevano lo svolgimento di classi, con la guida di un esperto e la visione di slide e documenti che spiegano come gestire al meglio lo stress e organizzare il proprio lavoro. Una tecnica che funzionerebbe per chi è in una situazione di normalità, ha sottolineato la Prof.ssa Pendry, ma che si rivelerebbe inefficace per i soggetti problematici:

Le informazioni riportate su GreenStyle.it sono di natura generale e non possono essere utilizzate per formulare indagini cliniche, non devono essere considerate come suggerimenti per la formulazione di una diagnosi, la determinazione di un trattamento, l’assunzione o la sospensione di un farmaco , non possono sostituire in alcun caso il consiglio di un medico generico, di uno specialista , di un dietologo o di un fisioterapista. L’utilizzo di tali informazioni e’ sotto la responsabilita’, il controllo e la discrezione unica dell’utente. Il sito non e’ in alcun caso responsabile del contenuto, delle informazioni, dei prodotti e dei servizi offerti dai siti ai quali greenstyle.it puo’ rimandare con link.