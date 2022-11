Auricularia: a cosa serve e controindicazioni

L'Auricularia è un fungo medicinale dalla forma strana, un ottimo ingrediente in cucina e alleato della salute. Ma capiamo meglio le proprietà del rimedio.

Fonte immagine: Pixabay

L’Auricularia (nome scientifico Auricularia auricula-judae) è un fungo commestibile dall’aspetto probabilmente non molto invitante, ma dalle mirabili proprietà benefiche per la salute. La storia di questo fungo è affascinante, tanto quanto lo è il potere benefico che esso è in grado di regalarci.

Si tratta di un fungo medicinale noto in tutto il mondo. Ma è particolarmente apprezzato in Oriente, dove oltre ad aggiungerlo alle ricette, lo si usa anche per sostenere e migliorare la salute.

È possibile trovare il fungo Auricularia nei boschi, dove cresce aggrappato sui tronchi degli alberi, perlopiù quelli di sambuco.

Se non conosci ancora questo fungo e hai voglia di saperne di più, seguici in questo piccolo viaggio alla scoperta dell’Auricularia auricula-judae.

Curiosità e origini del nome

Dalla evidente forma di un orecchio umano, l’Auricularia è conosciuto in realtà con diversi nomi. In Italia lo conosciamo come Orecchio di Giuda, orecchio di cane o con il nome di cuore profumato. In inglese il fungo è invece noto con il nome di Wood Ear Mushroom (fungo orecchio di legno).

Il nome ufficiale, Auricularia, deriva dal latino “auricula”, orecchio, in riferimento alla caratteristica forma di questo fungo. Per quanto riguarda il nome completo “Auricularia auricula-judae”, questo deriva da un’antica leggenda, secondo cui il fungo sarebbe nato per la prima volta sul tronco dell’albero in cui si impiccò Giuda, dopo aver tradito Gesù.

Infine, per la sua consistenza gelatinosa puoi trovare questo fungo anche con il nome di Jelly fungus (fungo gelatinoso), come è diffusamente conosciuto in Oriente.

In gran parte dei casi, il nome si riferisce alle caratteristiche di questo piccolo dono della natura, un fungo dall’aspetto simile a quello di un orecchio umano.

Caratteristiche del fungo

Fonte: Pixabay

L’orecchio di Giuda è un membro della famiglia delle Auriculariaceae. Il fungo non presenta alcun gambo ed ha la forma di una conchiglia o, come detto, di un orecchio umano.

All’esterno, possiamo notare una superficie pruinosa, ciò vuol dire che è coperto di pruina, una sostanza cerosa che talvolta ricopre frutti e altri vegetali. La parte interna del fungo appare invece liscia e traslucida, ricordando, anche in questo caso, un orecchio.

Il fungo ha un colore marrone tendente al rossastro, con una caratteristica consistenza gelatinosa, dura ma elastica. L’Auricularia non emana particolari odori, ed ha un sapore leggermente dolce, che tende però a sparire se abbinato ad altri cibi, dei quali assumerà invece il sapore dominante.

Orecchio di Giuda: dove si trova?

Il fungo si sviluppa perlopiù sui tronchi morti delle latifoglie, soprattutto sul sambuco, ma può anche crescere su alberi vivi, causandone un graduale deterioramento.

Puoi trovare i funghi raccolti in gruppi o grappoli soprapposti l’uno sull’altro. Solitamente, l’orecchio di Giuda cresce intorno alla fine dell’inverno e l’inizio della primavera, specialmente quando il clima è umido e fresco.

Un fungo commestibile

Come molti altri funghi medicinali, anche l’Auricularia è commestibile, sebbene il suo aspetto non faccia venire propriamente l’acquolina in bocca. Senza affidarci alle prime impressioni, dobbiamo però ammettere che, in realtà, questo vegetale si adatta con molti ingredienti.

In Oriente è spesso usato per insaporire minestre, verdure saltate in padella e zuppe. Famosa è, ad esempio, la zuppa “piccante e acida”, hot and sour soup, una tipica zuppa asiatica che ha un sapore piccante e acido al tempo stesso. Fra i suoi ingredienti, spicca proprio il jelly fungus.

È peraltro possibile aggiungere questo ingrediente alle ricette anche in versione essiccata, un’opzione utile quando non riusciamo a trovare il fungo fresco.

Proprietà nutrizionali

Fonte: Pixabay

E dal momento che si tratta di un fungo commestibile, sarà utile vedere quali sono le proprietà nutrizionali dell’Auricularia.

Il fungo è ricco di polisaccaridi, aminoacidi, betaglucani, betacarotene, provitamina D, ed è anche una fonte di vitamine e minerali.

Le vitamine presenti in maggior quantità sono quelle del gruppo B, in particolar modo le vitamine B1, B2, B6 e la vitamina B12, mentre per quanto riguarda gli oligoelementi, l’orecchio di Giuda apporta notevoli quantità di:

Il fungo esercita interessanti proprietà antiossidanti e immunomodulanti, per cui aiuta a proteggere il corpo dall’azione dannosa dei radicali liberi e, al contempo, è in grado di migliorare e potenziare le nostre difese immunitarie.

Auricularia: benefici per la salute

A cosa serve l’Auricularia? E quali benefici può offrire alla nostra salute? Forse avrai sentito dire che questo fungo può fluidificare il sangue e che può tenere alla larga il rischio di cancro, ma questi non sono i soli effetti benefici dell’orecchio di Giuda.

La Medicina Tradizionale Cinese si avvale delle proprietà benefiche del Jelly Fungus ormai da secoli, e le moderne ricerche scientifiche supportano e confermano, ad oggi, molti dei meriti attribuiti a questo fungo.

Si ritiene che l’Auricularia possa avere proprietà antitumorali, che possa favorire la guarigione delle ferite e che eserciti effetti antibatterici. Si attribuiscono al fungo anche effetti anticoagulanti e ipocolesterolemizzanti, cioè abbassa i livelli del colesterolo.

Ma vediamo più da vicino a cosa fa bene l’Auricularia.

Un aiuto contro il cancro

All’orecchio di Giuda sono attribuite proprietà anti-cancro, confermate peraltro da diverse ricerche scientifiche. Si ritiene che il fungo apporti determinati composti chimici, polisaccaridi in grado di stimolare il sistema immunitario a produrre le proteine interferone e interleuchine, che a loro volta permettono di arginare lo sviluppo delle cellule cancerose.

Auricularia per la circolazione

Il fungo esercita anche effetti cardioprotettivi. Si ritiene che assumere regolarmente l’Auricularia possa migliorare la salute cardiaca e che possa anche favorire la corretta circolazione del sangue, aiutando a combattere, di conseguenza, condizioni come l’insufficienza venosa.

Proprietà anticoagulanti

Sempre in tema di circolazione sanguigna, l’Auricularia vanta anche delle spiccate proprietà anticoagulanti naturali. Un integratore potrebbe quindi aiutare a fluidificare il sangue prevenendo trombi, coaguli ed emboli.

In più, il fungo possiede proprietà anticolesterolizzanti, ciò vuol dire che è in grado di ridurre i livelli del colesterolo cattivo e di prevenire l’aterosclerosi.

Un alleato contro il diabete

Se abbinato a una sana alimentazione e a uno stile di vita attivo, il fungo aiuta anche a tenere sotto controllo i livelli della glicemia nel sangue, rivelandosi un ottimo alleato nella prevenzione del diabete, una malattia sempre più comune, dalle conseguenze spesso molto gravi.

Un antibatterico naturale

Le proprietà antibatteriche del fungo Auricularia sono state esaminate in laboratorio, offrono dei risultati promettenti.

Il fungo possiede infatti delle proprietà antimicrobiche che potrebbero risultare utili per combattere alcuni ceppi di batteri nocivi per l’uomo.

Auricularia e capelli

Il fungo Orecchio di Giuda rappresenta un’ottima fonte di sali minerali, fra i quali spicca in particolar modo il rame, micronutriente essenziale per il sostegno di diversi processi che avvengono nel nostro corpo.

Il rame è fondamentale per il corretto metabolismo del ferro, ma supporta anche la salute di cuore e polmoni e, in generale, quella di tutto il corpo. Devi sapere che il rame può migliorare e supportare anche il benessere dei tuoi capelli, poiché ne previene l’invecchiamento e ne migliora la salute.

Fa bene anche all’umore

C’è chi sceglie di assumere funghi medicinali come l’auricularia per trattare l’ansia e combattere lo stress. In effetti, si ritiene che questo fungo possa offrire effetti benefici non solo per il corpo, ma anche per la mente.

Al fungo sono attribuite proprietà calmanti, per cui potrebbe aiutare a rasserenare la mente, eliminare o ridurre l’ansia e potrebbe anche aiutarti a gestire lo stress quotidiano in modo più sano.

Come assumere Auricularia?

Fonte: Pixabay

Il fungo può essere consumato fresco o essiccato. Puoi aggiungerlo alle tue preparazioni, arricchendo così il profilo nutrizionale di ricette a base di carne, verdure e altri ingredienti.

In commercio è anche possibile acquistare integratori di Auricularia, solitamente disponibili sotto forma di gocce, estratto secco o estratto liquido, polvere e capsule.

Se intendi assumere un integratore alimentare, prima di farlo ti raccomandiamo di chiedere consiglio al medico curante, così da valutare le possibili controindicazioni del prodotto.

Il fatto che si tratti di rimedi naturali, non implica infatti che siano del tutto privi di rischi o di effetti collaterali.

Auricularia: controindicazioni

Dopo aver visto quali sono le proprietà dell’Auricularia, vediamone le controindicazioni che è bene conoscere. Il fungo non è tossico, è anzi possibile consumarlo a tavola in molti modi sfiziosi, ma può comunque causare reazioni avverse in coloro che presentano sensibilità o allergie. Per questa ragione, se è la prima volta che consumi questo alimento, sarà bene farlo con moderazione.

Integratori di Auricularia sono sconsigliati per le donne in gravidanza o durante l’allattamento, salvo diversa raccomandazione da parte del medico. Le donne che vogliono avere un bambino, dovrebbero evitare di assumere questo fungo in quanto si ritiene che possa compromettere le possibilità di impianto dell’embrione.

Se soffri di particolari patologie o se stai assumendo dei farmaci, chiedi consiglio al medico prima di iniziare ad assumere un integratore. In particolar modo, visti gli effetti di Auricularia sulla circolazione, è bene evitarne l’assunzione in concomitanza a terapie anticoagulanti o terapie con farmaci antiaggreganti.

Fonti