Funghi enoki: proprietà e ricette

I funghi enoki sono un tipo di fungo dal sapore delicato, leggermente dolce e dall'aspetto originale, originario dell'Asia. Sono ricchi di proteine, vitamine, minerali come potassio e fosforo e contengono antiossidanti. In cucina, sono spesso utilizzati come ingrediente in piatti asiatici come zuppe, noodles, riso fritto e insalate, ma si prestano anche ad essere saltati in padella per essere utilizzati come contorno. Sono ottimi per arricchire insalate, panini e piatti di pesce in genere.

I funghi enoki sono un tipo di fungo commestibile originario del Giappone, ma ormai diffuso in tutto il mondo. Sono noti per il loro aspetto caratteristico, in genere sono venduti in grappoli e vengono utilizzati in una lunga serie di ricette della cucina orientale.

Sono particolarmente apprezzati per il loro sapore delicato e la loro consistenza croccante. Sono anche considerati una fonte di nutrienti e interessanti risultano le loro proprietà, che vediamo in questo articolo. Dove si trovano i funghi enoki? E come si usano in cucina? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Cosa sono i funghi enoki

I funghi enoki – Flammulina filiformis – sono una varietà di fungo molto popolare nella cucina asiatica. Vengono ampiamente coltivati nell’Asia orientale: crescono naturalmente in Cina, Corea e Giappone, in maniera particolare sugli alberi morti di Betula platyphylla , Broussonetia papyrifera, Neolitsea sp., Salix spp e altri alberi a foglia larga.

Sono caratterizzati da un gambo lungo e sottile e un cappello piccolo di colore bianco avorio, hanno un sapore delicato e leggermente dolce che viene spesso descritto come umami. La loro consistenza, come anticipato, è croccante, ma diventano più masticabili con l’aumentare del tempo di cottura.

Proprietà dei funghi enoki

I funghi enoki sono considerati una buona fonte di nutrienti. Alcuni di questi – tra i quali tiamina, riboflavina, niacina, acido pantotenico, vitamina B6, acido folico, colina, vitamina D, vitamina E e vitamina K – apportano benefici per la salute.

La tiamina, la riboflavina e la niacina sono vitamine del complesso B che aiutano il corpo a convertire il cibo in energia e svolgono un ruolo importante nel mantenimento di un sistema nervoso sano. L’acido pantotenico è anche importante per il metabolismo energetico, mentre la vitamina B6 supporta la funzione immunitaria e nervosa.

L’acido folico è cruciale per la formazione di nuove cellule e lo sviluppo del sistema nervoso del feto durante la gravidanza.

Tali funghi contengono anche vitamina D, che è essenziale per la salute delle ossa e per il sistema immunitario.

La vitamina E è un antiossidante che protegge le cellule dai danni dei radicali liberi, mentre la vitamina K è importante per la coagulazione del sangue. Infine, hanno un basso contenuto di sodio e zero colesterolo, il che li rende un’opzione salutare per chiunque stia cercando di seguire una dieta equilibrata.

Contengono, infine, amminoacidi quali l’acido aspartico e l’acido glutammico, che regalano loro il sapore delizioso.

Basso contenuto calorico

I funghi enoki contengono solo 37 calorie per ogni 100 grammi, il che li rende un alimento a basso contenuto calorico ideale per essere consumato anche da chi è a dieta.

Riducono il danno ossidativo

Contengono vitamine C ed E, il selenio e composti come polisaccaridi e polifenoli. Tutti questi nutrienti hanno effetti antiossidanti e, di fatto, proteggono le cellule dai danni dei radicali liberi e dall’invecchiamento.

Supportano il sistema immunitario

I polisaccaridi bioattivi, le proteine ​​FVE e quelle che inattivano i ribosomi aiutano a far rimanere in ottimo stato il sistema immunitario, proteggendoci dalle malattie.

Proteggono dai tumori

I funghi enoki vantano anche proprietà antitumorali. O, comunque, aiutano a rallentare il processo di crescita delle cellule tumorali. Sono l’acido protocatecuico, p-cumarico ed l’acido ellagico ad avere tale potenzialità.

Controindicazioni

Tuttavia, è importante considerare come alcune persone possano essere allergiche ai funghi. Per evitare rischi per la salute, quindi, è bene prestare attenzione a eventuali reazioni avverse dopo averli consumati. Inoltre, i funghi enoki crudi possono contenere un lieve livello di tossicità naturale, quindi è consigliabile cucinarli bene prima di consumarli.

Ultimamente sono stati associati a focolai di listeriosi, un’infezione batterica che può risultare grave, specialmente per le persone con un sistema immunitario indebolito, le donne in gravidanza e gli anziani.

Funghi enoki in cucina

In cucina sono molto versatili, possono essere utilizzati in molte preparazioni come zuppe, insalate, involtini, piatti saltati in padella. Sono anche ottimi come condimento per i noodles e come ingrediente per il sushi. Prima di utilizzare i funghi enoki, è importante lavarli accuratamente e rimuovere le radici.

Inoltre, possono essere cucinati interi o tagliati a metà a seconda della ricetta. Ricordate che tale alimento, molto delicato, deve essere conservato in frigorifero e consumato entro pochi giorni dall’acquisto per garantire la freschezza e la qualità del prodotto.

Funghi enoki, ricette

Zuppe, ramen, noodles saltati, fritture, contorni, insalate. Le vie dei funghi enoki in cucina sono infinite: di seguito vi consigliamo di provarli in queste sfiziose ricette.

Zuppa di funghi enoki

Ingredienti

200g di funghi enoki

150 g di spaghetti di riso

1 cipolla tritata

2 spicchi d’aglio tritati

1 peperoncino rosso fresco tritato

1 litro di brodo di verdure

1 cucchiaio di salsa di soia

1 cucchiaio di mirin

Sale e pepe q.b.

Olio extravergine di oliva

1 cipollotto

Preparazione

Lavate i funghi sotto l’acqua corrente e tagliateli in piccoli pezzi. In una pentola capiente, fate soffriggere la cipolla tritata con un po’ di olio extravergine di oliva fino a quando diventa trasparente. Aggiungete l’aglio tritato e il peperoncino rosso, se lo utilizzate e fate cuocere per 1-2 minuti. Aggiungete i funghi enoki nella pentola e fate cuocere per 3-4 minuti. Versate il brodo di verdure e portate ad ebollizione. Aggiungete la salsa di soia, il mirin, il sale e il pepe e mescolate bene. Cuocete gli spaghetti di riso seguendo le istruzioni riportate sulla confezione, quindi scolateli e uniteli nella pentola con la zuppa. Fate cuocere per altri 5-7 minuti a fuoco medio. Servite la zuppa calda, guarnita con qualche pezzetto di cipollotto crudo.

Spaghetti di riso saltati con funghi enoki

Ingredienti

3 cucchiai di salsa di soia

3 cucchiai di olio di sesamo tostato

2 cucchiai di aceto di riso

2 cucchiai di olio di semi

1 cipolla media

1 pezzo di zenzero fresco, sbucciato e tritato

1 cucchiaio e 1/2 di spicchi d’aglio tritati

4 tazze di funghi enoki o misti

350 di spaghetti di soia

½ scalogno tritato

coriandolo

Procedimento

Iniziate mescolando insieme la salsa di soia, l’olio di sesamo e l’aceto di riso in una piccola ciotola e poi mettetela da parte. Successivamente, scaldate 1 cucchiaio di olio di semi in un grande wok a fuoco alto. Aggiungete la cipolla, lo zenzero e l’aglio e soffriggete fino a quando il tutto inizia a dorarsi. Trasferite il tutto in una piccola ciotola e tenetelo da parte. Non pulite il wok. Aggiungete nella pentola il cucchiaio di olio di semi rimasto e fatelo scaldare. Unite i funghi e fateli saltare fino a quando non si saranno ammorbiditi. Unite ora i noodles cotti, il composto di salsa di soia e il composto di cipolle tenute da parte. Fate cuocere il tutto, mescolando e girando continuamente, fino a quando i noodles non avranno assorbito la salsa. Ci vorranno circa 2 minuti. Allontanate il wok dal fuoco e trasferite nei piatti da portata. Guarnite con lo scalogno ed il coriandolo fresco e gustate.

Funghi enoki fritti

Ingredienti

1 confezione di funghi enoki freschi

¼ di tazza di amido di tapioca

1 cucchiaino di sale

1 cucchiaino di cipolla in polvere

½ cucchiaino di pepe bianco

½ cucchiaino di aglio in polvere

½ cucchiaino di paprika

Olio di semi qb

Preparazione

Pulite i funghi, separateli con cura in piccoli mazzetti e metteteli da parte, cercando di mantenerli attaccati al fondo se possibile. Mescolate in una ciotola l’amido di tapioca, il sale, la cipolla in polvere, il pepe bianco, l’aglio in polvere e la paprika. Versate dentro alcuni mazzetti di funghi e mescolate delicatamente per ricoprirli completamente. Scuotetene l’eccesso e metteteli da parte. Fate scaldare una padella capiente a fuoco medio-alto e aggiungete abbondante olio di semi. Non appena caldo, mettetevi a cuocere i mazzetti di funghi enoki, pochi alla volta, per circa 2 minuti, fino a quando saranno dorati. Una volta fritti tutti, trasferiteli in un piatto e guarniteli con cipolle verdi tritate, peperoncini a fette e semi di sesamo a piacere.

Dove si trovano i funghi enoki?

Dove comprare i funghi enoki? In Italia è possibile trovarli nei negozi di alimentari asiatici o specializzati in prodotti biologici. Ma anche in alcuni supermercati ben forniti. Oppure sui siti web, dove poterli reperire freschi che in scatola. In quanto al prezzo, 100 gr di funghi freschi costano all’incirca €3,00.

