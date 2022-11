Le proprietà dei funghi Shiitake e come assumerli

Il fungo Shiitake, o Lentinula edodes, arriva dall’Asia e si è guadagnato la fama di superfood. Lo si trova in ricette di cucina come in medicina naturale.

Hai mai sentito parlare del fungo Shiitake? Probabilmente ti sarà capitato di imbatterti in questo super fungo mentre davi un’occhiata alla sezione del supermercato dedicata ai prodotti asiatici e internazionali. Puoi facilmente trovarlo sia in versione essiccata che conservato in barattolo.

Più difficile, ma non impossibile, è invece riuscire a trovare i funghi Shiitake freschi, una vera prelibatezza. Se non li conosci ancora, devi sapere che questi funghi sono considerati una vera panacea contro tutti i mali, un alimento dalla storia e dalla fama millenaria, che arriva direttamente dall’Asia orientale, che si è guadagnato un posto speciale nel nostro armadietto dei rimedi naturali.

Cosa sono i funghi Shiitake?

I funghi Shiitake (Lentinula edodes) sono anche noti come “funghi della foresta” (Forest Mushroom) e sono annoverati nella lista dei funghi più famosi e apprezzati al mondo. Si tratta di un illustre membro della famiglia delle Omphalotaceae, un fungo curativo e medicinale, ma anche un ottimo ingrediente in cucina.

Il Lentinula edodes ha proprietà antitumorali e antibatteriche, è in grado di ottimizzare la nostra concentrazione e migliora anche le difese immunitarie.

In più, può rendere le tue zuppe più nutrienti e sfiziose. Vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito a questo rimedio naturale, e scopriamo quali sono i benefici del fungo Shiitake, come assumerlo e quando, invece, è meglio evitarlo.

Fungo shiitake: l’origine del nome

Il nome con cui è maggiormente noto questo fungo deriva dalla combinazione di due parole giapponesi, cioè “shii”, che indica un albero simile alla quercia, il Castanopsis cuspidata, sul cui tronco crescono questi particolari funghi, “take”, che in giapponese vuol dire “fungo”. Letteralmente, il nome può dunque essere tradotto come “fungo che cresce sulle querce”.

Un super food dalle origini antichissime

Il fungo Lentinula edodes ha origini molto lontane. Questo dono della Natura cresce infatti in Asia, perlopiù in Cina, in Giappone e in Corea, dove lo shiitake si può trovare saldamente aggrappato ai tronchi degli alberi.

In Cina, il fungo viene coltivato da più di 1000 anni, si ritiene che si sia diffuso ancor prima dell’avvento del riso, mentre in Giappone il suo effetto protettivo per la salute è apprezzato da lungo tempo.

Oggi, però, gli shiitake sono conosciuti in tutto il mondo. Dalla Cina all’America, fino all’Italia, questi funghi sono celebrati come rimedi dalle straordinarie proprietà curative.

Inoltre, si tratta di un ingrediente originale da aggiungere alle zuppe e ai risotti.

Valori nutrizionali

Quante calorie hanno i funghi shiitake? E quali vitamine possono offrirci? Dal punto di vista nutrizionale, questo fungo ha qualità molto interessanti.

100 grammi di funghi freschi apportano circa 34 calorie, e sono anche un’ottima fonte di proteine, 2,5 grammi, fibre, aminoacidi essenziali, vitamine, soprattutto vitamina D e vitamine del gruppo B e minerali.

Gli shiitake sono infatti noti per apportare elevate quantità di rame, selenio, potassio, ferro, magnesio e fosforo.

In più, questo fungo è anche una fonte di lentinano, un beta-glucano in grado di proteggere il corpo dal rischio di tumore.

Fungo shiitake: benefici per la salute

Sappiamo adesso quali sono le proprietà nutrizionali di questo ingrediente, ma a cosa serve il fungo shiitake? Insomma, perché tante persone ne esaltano le proprietà benefiche? Le testimonianze in merito ai funghi shiitake sono sicuramente positive.

Molti studi sostengono che questo fungo, consumato come alimento o sotto forma di integratore alimentare, possa rinforzare le difese immunitarie e migliorare la salute del cuore. Ma diamo uno sguardo agli altri effetti benefici di questo dono della natura.

Fonte di minerali

Un fungo come lo shiitake può apportare numerosissime sostanze benefiche per la salute. Fra queste, rientrano anche i minerali, in particolar modo selenio e rame, ma anche ferro, calcio e magnesio.

La ricca presenza di rame aiuta a supportare la salute dei vasi sanguigni. Un consumo regolare di questi funghi può anche abbassare la pressione sanguigna e ridurre i livelli del colesterolo cattivo.

Un fungo che fa bene al cuore

Il fungo Lentinula edodes contiene una sostanza particolare, l’eritadenina, un composto in grado di abbassare i livelli del colesterolo nel sangue. In più, questo alimento contiene anche beta-glucani, sostanze dalle proprietà ipocolesterolemizzanti, che agiscono riducendo l’infiammazione e i livelli del colesterolo.

Ciò si traduce in una migliore salute del cuore.

Combatte l’obesità

Se consumato nell’ambito di una dieta varia ed equilibrata e se abbinato a della regolare attività fisica, il fungo shiitake, con la sua ricca presenza di fibre e altre sostanze utili, può anche favorire la perdita di peso.

Si ritiene infatti che questo fungo possa favorire la riduzione del grasso, aumentare il senso di sazietà e portarci, di conseguenza, a mangiare meno.

Rinforza le difese immunitarie in modo naturale

Se sei in cerca di un sostegno in più per il tuo sistema immunitario, questo fungo potrebbe davvero fare al caso tuo. Si ritiene infatti che gli Shiitake possano rinforzare il sistema difensivo del nostro corpo, specialmente se abbinati ad un altro fungo utile per la salute, il Maitake, anche detto “fungo guaritore”.

Protegge dal rischio di cancro

Il fungo shiitake può essere considerato anche un efficace alleato nella lotta contro la proliferazione delle cellule tumorali. Si ritiene infatti che alcuni composti presenti in questo fungo possano inibire la crescita nelle cellule tumorali e curare il corpo dai danni causati dai trattamenti contro il cancro.

Migliora la concentrazione

Se anche tu tendi a distrarti molto facilmente mentre studi o lavori, forse abbiamo trovato il rimedio che fa al caso tuo. A quanto sembra, consumare regolarmente funghi shiitake aiuterebbe a mantenere la concentrazione e può anche aumentare le energie, grazie alla presenza di vitamine del gruppo B. tentar non nuoce, non credi?

Shiitake e intestino

Infine, non dimentichiamo che questo particolare fungo può anche supportare la salute del nostro stomaco, rinforzando il microbioma intestinale e favorendo una corretta digestione. Merito delle fibre, che concorrono a mantenere in salute il nostro intestino ogni giorno.

Shiitake: prezzo e dove comprarli

I tantissimi effetti benefici di questi funghi ti hanno conquistato? Bene, ma dove comprare gli shiitake? Puoi trovarli al supermercato, sia essiccati che in barattolo. In alternativa, puoi acquistare gli shiitake freschi nei negozi specializzati in alimenti stranieri e asiatici, o anche nei negozi on line.

Il prezzo dei funghi shiitake è di circa 20 euro al chilo per il prodotto fresco.

Il sapore di questi funghi è piuttosto delicato. C’è chi definisce gli shiitake dei funghi dalla consistenza carnosa, ideali per preparare zuppe, insalate o secondi piatti.

Shiitake: tante idee per mangiarlo

Come assumere i funghi shiitake? Le ricette che includono questo particolare ingrediente sono molte. Il fungo è infatti ampiamente impiegato nella cucina giapponese e cinese. Se hai avuto la fortuna di trovare il fungo fresco, potrai saltarlo in padella insieme a delle verdure di tuo gradimento, oppure potrai usarlo per preparare un buon risotto con funghi shiitake.

Lo stesso potrai fare con la versione essiccata, altrettanto buona e salutare, ma più semplice da utilizzare. Ricorda però che il fungo essiccato richiede un ammollo di circa un’ora prima di poter essere aggiunto alle preparazioni. Il fungo fresco, invece, dovrà essere sciacquato per bene per una decina di minuti sotto l’acqua corrente.

Inoltre, sarà opportuno rimuovere il gambo, che ha una consistenza troppo legnosa per poter essere mangiato.

Quanti funghi Shiitake si possono mangiare?

Come in ogni cosa della vita, anche quando si parla di alimenti benefici per la salute è bene non esagerare con le quantità. Per avere dei vantaggi di questo fungo è sufficiente consumarne mezza tazza.

Integratori di shiitake

Visti i tanti effetti benefici di questi funghi dalla tradizione millenaria, non sorprende che gli shiitake vengano impiegati anche sotto forma di integratore alimentare; un modo rapido e funzionale per godere delle proprietà di questo rimedio, in qualsiasi momento della giornata.

Ma quando prendere lo Shiitake?

Solitamente si fa ricorso a questo integratore per rinforzare le difese immunitarie, sostenere la salute dello stomaco e normalizzare i livelli del colesterolo, proteggendo così la salute del cuore.

In tutti i casi, se soffri di una particolare patologia, prima di fare ricorso a un integratore di qualsiasi tipo, ti raccomandiamo di chiedere consiglio al tuo medico curante.

Quanto Shiitake al giorno assumere?

Il dosaggio può cambiare da un integratore all’altro. Per questo motivo, ti consigliamo di seguire le indicazioni che sono riportate sull’etichetta del prodotto, o di chiedere consiglio al tuo medico.

Shiitake: effetti collaterali

Se consumato in cucina, come un normalissimo fungo alimentare, lo Shiitake è considerato sicuro per la salute, naturalmente se assunto in quantità ragionevoli. Un consumo eccessivo potrebbe infatti causare dei disturbi allo stomaco.

Prima di assumere il fungo sotto forma di integratore, sarà meglio chiedere consiglio al medico o al farmacista, specialmente in presenza di particolari patologie o se stai seguendo delle terapie farmacologiche.

Evita di assumere questo integratore se stai già seguendo una terapia con farmaci immunosoppressori, in quanto, vista la sua azione stimolante nei confronti del sistema immunitario, lo Shiitake potrebbe ridurre l’effetto di questi farmaci.

È inoltre sconsigliato l’utilizzo di integratori di shiitake in gravidanza o durante l’allattamento, in quanto non sono noti i possibili effetti avversi.

I funghi shiitake si possono mangiare crudi?

Tornando al consumo dei funghi in cucina, ricorda che questo alimento va consumato sempre cotto. Una decina di minuti in padella andranno benissimo. I funghi shiitake crudi possono infatti causare una fastidiosa dermatite cutanea, la cosiddetta “dermatite flagellata”.

Cucinare i funghi shiitake per qualche minuto, finché non saranno morbidi e con un colore dorato, ti permetterà di evitare qualsiasi rischio.

