Polyporus: 11 proprietà e usi del fungo medicinale

Il fungo Polyporus umbellatus è considerato una bacchetta magica per la salute. Migliora le funzioni del sistema linfatico e aiuta a drenare i liquidi.

Fonte immagine: Pixabay

Se sapessi che esiste un alimento, un fungo chiamato Polyporus per l’esattezza, in grado di migliorare la salute delle vie urinarie, favorire il drenaggio linfatico, ridurre il rischio di cancro e persino migliorare la salute dei capelli, non vorresti saperne di più su questo incredibile rimedio naturale?

Di regali della natura capaci di trattare e prevenire numerosi problemi di salute, ne esistono tanti, tuttavia, il fungo Polyporus umbellatus, in cinese, Zhu Ling, è oggi considerato uno dei più efficaci, una sorta di panacea contro molti mali, perlopiù quelli che riguardano la salute del sistema linfatico, ma non solo.

Questo fungo medicinale è noto nella medicina tradizionale cinese da millenni: il suo impiego va dal trattamento di edemi a quello delle disfunzioni urinarie, dalla cura dell’ittero alla diarrea, ma il Polyporus trova spazio anche come rinforzante per il sistema immunitario.

In questo post vedremo quali sono le proprietà del Polyporus, cosa ne pensa la comunità scientifica, perché se ne proclama tanto l’utilizzo a scopo curativo e/o preventivo. Prima di tutto, però, diamo un’occhiata alle caratteristiche di questo fungo.

Curiosità e caratteristiche del fungo

Quello che chiamiamo comunemente Polyporus, in realtà è un fungo che risponde al nome scientifico di Polyporus umbellatus o Grifola Umbellata, Zhu Ling, in cinese. Si tratta di un membro della famiglia delle Polyporaceae. L’aspetto di questo fungo è molto affascinante.

La Grifola Umbellata si presenta infatti con un corpo robusto, un gambo grosso e di colore bianco, da cui si sviluppano tanti piccoli corpi fruttiferi di colore marrone dorato. Nel complesso, il fungo può raggiungere un diametro anche di 50 centimetri, per arrivare a pesare diversi chili.

Solitamente, la Grifola Umbellata cresce nei boschi, dove si aggrappa ad alberi come querce, betulle e faggi, ma cresce anche su radici, ceppi e tronchi, sia vivi che morti.

Dove si trova?

Il fungo si trova in natura in molte parti del mondo, ma più frequentemente in Asia, nel Nord America e in Europa. Persino in Italia potresti imbatterti nel fungo Zhu Ling. Vista la grande richiesta di rimedi a base di Polyporus umbellatus, il fungo viene oggi coltivato per produrre integratori e altri rimedi.

Oltre che come ingrediente per la formulazione di supplementi, il fungo può essere impiegato anche in cucina. Con il suo sapore leggermente dolce, infatti, può rendere più gustose zuppe e piatti di verdure. Potresti anche cuocerlo alla griglia e accompagnarlo con piatti di carne o tofu.

Il Polyporus umbellatus è considerato uno stretto parente di un altro fungo amico della salute, cioè il fungo Grifola frondosa, che forse conoscerai meglio con il nome di Maitake.

Polyporus: proprietà

Il profilo nutrizionale di questo fungo è interessante. Il Polyporus umbellatus è considerato una buona fonte di pro-vitamina D, zinco e rame.

Il fungo vanta anche la presenza di numerose sostanze dalle proprietà antiossidanti, antinfiammatorie e antimicrobiche. È inoltre considerato un rimedio immunostimolante, in grado di sostenere e migliorare le difese immunitarie, per rinvigorire corpo e spirito.

Tutte queste virtù, hanno permesso al fungo Zhu Ling di rientrare fra le pagine dello Shennong Bencao Jing, 2800 a.C., il più antico manuale cinese di piante e alimentazione.

A cosa serve il polyporus?

Fonte: Pixabay

Abbiamo visto quali sono le proprietà benefiche del fungo polyporus, ma a conti fatti perché le persone scelgono di aggiungere questo dono di Madre Terra alla propria dieta quotidiana? Secondo la tradizione, come confermano numerose ricerche scientifiche, il rimedio esercita le seguenti funzioni:

Supporta il sistema linfatico e aiuta a trattare gli edemi Aiuta a tenere sotto controllo la pressione sanguigna e a ridurre l’ipertensione e gli sbalzi di pressione Funge da diuretico naturale: il fungo aiuta infatti a drenare i liquidi in eccesso, eliminando il sodio ma trattenendo il potassio Aiuta a proteggere e a migliorare la salute dei reni e della prostata Il polyporus fa dimagrire: si ritiene che, in abbinamento con il fungo Maitake, il polyporus possa effettivamente favorire il drenaggio dei liquidi e la perdita di grassi Supporta e migliora la salute dell’apparato urinario Migliora l’aspetto e la salute della pelle Aiuta a trattare e prevenire le patologie che riguardano il sistema linfatico Rinforza il sistema immunitario in modo naturale, tenendo alla larga febbre, influenza e altri malanni tipici della stagione invernale Riduce gli effetti collaterali della chemioterapia Stimola la crescita dei capelli: il polyporus umbellatus è ritenuto un rimedio anticaduta per chi è alle prese con la perdita dei capelli. Sembra infatti che questo fungo sia in grado non solo di ridurre la caduta dei capelli, ma anche di stimolarne la ricrescita.

A conti fatti, pare proprio che questo fungo sia una sorta di bacchetta magica per la salute, specialmente per quanto riguarda il benessere delle vie urinarie e il miglioramento delle difese immunitarie.

Ma funziona davvero?

Le ricerche condotte fino ad oggi sull’argomento sembrano confermare le proprietà curative di questo rimedio naturale. In particolar modo, il fungo è considerato efficace nel supportare il benessere delle vie urinarie e nel migliorare la diuresi.

Sono confermate anche le proprietà immunostimolanti del fungo, è quindi in grado di rinforzare le difese immunitarie e le proprietà antitumorali e antiossidanti, così come quelle antimicrobiche. Si ritiene inoltre che questo fungo possa effettivamente prevenire e combattere la caduta dei capelli, proteggendo la chioma dai danni causati dall’invecchiamento.

Polyporus umbellatus: controindicazioni

Fonte: Pixabay

Attualmente non sono note particolari interazioni tra questo fungo e trattamenti farmacologici. Ciononostante, è sempre saggio parlare con il proprio medico prima di assumere il fungo Polyporus umbellatus, o qualsiasi altro rimedio, anche se naturale, soprattutto in caso di cura o trattamento medico in corso.

Inoltre, l’assunzione di estratti di questo fungo è sconsigliata per le donne in gravidanza o durante l’allattamento. Per quanto riguarda il dosaggio, molto dipende dalla condizione da trattare o da prevenire.

Il polyporus può infatti essere assunto come coadiuvante per il miglioramento della salute, o come rimedio contro condizioni e disturbi di vario tipo. Per questo motivo, specialmente in presenza di una patologia di base o se stai seguendo dei trattamenti farmacologici, inclusa la chemioterapia, sarà importante consultare il medico e chiedere indicazioni in merito al dosaggio.

Puoi acquistare rimedi a base di polyporus in erboristeria o on line. Nella scelta del prodotto, ti consigliamo di optare per integratori biologici, senza pesticidi o altre sostanze chimiche potenzialmente dannose per la salute.

Fonti