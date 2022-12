Tremella: 8 proprietà del fungo della neve

Il fungo tremella è considerato un rimedio antiossidante e anti età, un alleato nella cura della pelle e del corpo. Il Tremella fuciformis ha un aspetto di certo non molto invitante, è un fungo bianco, quasi trasparente e gelatinoso, ma nonostante il suo aspetto non proprio appetitoso, può migliorare la salute.

Fonte immagine: Pixabay

Nel mondo dei rimedi micoterapici, esiste un esemplare chiamato “fungo tremella”, particolarmente apprezzato per i benefici che può regalare alla pelle e alla salute. Il fungo tremella risponde al nome scientifico di Tremella fuciformis, fa parte del genere delle Tremellaceae ed ha un aspetto decisamente poco invitante.

Con la sua consistenza gelatinosa e tremolante, il tremella è di certo un esemplare meno famoso rispetto a molti altri funghi che ben conosciamo.

Se abbiamo spesso sentito parlare dei chiodini, dei funghi porcini, dei Pleurotus ostreatus e, spostandoci verso oriente, degli shiitake e del fungo reishi, non possiamo dire lo stesso in merito al Tremella. Ed è un vero peccato, perché sebbene non abbia un’aria appetitosa, questo fungo in realtà può migliorare la nostra salute e la nostra bellezza in molti modi.

Se hai voglia di saperne di più, continua a leggere, per vedere quali sono i benefici del fungo e perché dovresti aggiungerlo al più presto nella tua lista dei rituali di bellezza.

Tremella fuciformis: caratteristiche

Come dicevamo, il fungo tremella fuciformis non ha propriamente un aspetto appetitoso. Questo esemplare fa parte del gruppo di funghi gelatinosi, presenta un corpo fruttifero bianco candido, del colore della neve ed ha un aspetto traslucido e tremolante.

Per via delle sue caratteristiche, il tremella è stato ribattezzato con nomi decisamente appropriati, come “snow fungus” in inglese, ossia “fungo della neve”, o anche con il nome cinese di “fungo dell’orecchio d’argento” e quello giapponese di “medusa dell’albero bianco”. Il nome “Tremella” deriva dal latino “tremulus“, tremolante, proprio per la caratteristica consistenza di questo fungo.

Tremella mesenterica

Fonte: Pixabay

Probabilmente, piuttosto che della varietà fuciformis, avrai sentito parlare di un altro membro del genere Tremella, il Tremella mesenterica, che a differenza del fungo cinese ha un colore intenso, giallo arancio. Si tratta di una specie molto comune, cresce perlopiù sui rami morti ed è considerato non commestibile.

Tornando al fungo della neve, questo esemplare cresce perlopiù in Asia, nell’America centrale e del Nord, in Oceania e in Australia.

Il fungo si presenta ricco di acqua, ha un colore pallido e c’è chi dice che ricordi l’aspetto di un corallo, o – nella sua forma essiccata – quello di una spugna di luffa.

In Giappone e in Cina, questo ingrediente è usato nella preparazione di numerose ricette, dalle zuppe ai dolci, ma i suoi effetti benefici lo rendono un ottimo alleato anche nella formulazione di cosmetici, integratori e prodotti per la cura del corpo.

Fungo tremella: proprietà nutrizionali

Purtroppo sono poche le informazioni a disposizione in merito alle proprietà nutrizionali del fungo della neve. Si ritiene che, proprio come molti altri tipi di funghi, anche il tremella sia una fonte di fibre, che apporti poche calorie e proteine, ma che al tempo stesso rappresenti una buona fonte di vitamina D e di minerali, in special modo zinco e calcio.

Al fungo sono attribuite proprietà antiossidanti e antinfiammatorie. In più, questo antico rimedio della medicina cinese è considerato un trattamento anti età, un alleato benefico per la pelle e per il corpo.

Gli 8 benefici del fungo della neve

Ma vediamo più nel dettaglio quali sono i potenziali effetti benefici del tremella fuciformis. Sappiamo già che a questo fungo sono attribuite proprietà antinfiammatorie e antiossidanti, ma vanta anche effetti immunostimolanti, antitumorali e anti-invecchiamento.

Guarda quindi in che modo questo fungo gelatinoso può migliorare la tua vita.

Cura della pelle

Nella cosmesi, il tremella fuciformis è considerato un ingrediente dalle considerevoli proprietà benefiche. Il fungo aiuta infatti a mantenere la pelle idratata, è in grado di ridurre le rughe in modo naturale. Grazie alla presenza di antiossidanti, il tremella esercita una sorta di effetto anti-age, che permette di avere una pelle naturalmente morbida e idratata.

In più, anche la vitamina D contribuisce a prendersi cura del nostro corpo, prevenendo i segni dell’invecchiamento precoce. Secondo alcune ricerche, il fungo agirebbe come una sorta di acido ialuronico naturale, mantenendo la pelle idratata ed elastica.

Un aiuto contro il diabete

Uno degli effetti noti del fungo tremella è quello anti-diabete. Si ritiene, infatti, che il fungo possa ridurre i livelli di zuccheri nel sangue con azione ipoglicemizzante e possa migliorare la sensibilità all’insulina.

Tuttavia, ad oggi i soli studi condotti per esaminare tale effetto sono quelli in laboratorio e in provetta, per cui non è consigliabile assumere questo rimedio naturale contro il diabete senza prima aver vagliato il parere del medico.

Un antiossidante naturale

La ricca presenza di polisaccaridi, contenuti in questa varietà di funghi, rende il tremella un ottimo rimedio antiossidante, in grado di contrastare l’azione dannosa dei radicali liberi.

Proprio gli effetti antiossidanti esercitati dal fungo permettono anche di attenuare i segni dell’età e, più in generale, di rallentare l’invecchiamento cellulare.

Fa bene anche al cervello

Questo rimedio naturale non elimina solo i segni dell’età sul viso, ma anche dal cervello. Sempre merito dei polisaccaridi, che aiutano a proteggerlo dallo sviluppo delle malattie degenerative, migliorando la memoria.

Un antinfiammatorio naturale

Sappiamo bene che, in presenza di un’infezione, l’infiammazione è il modo in cui il corpo si difende. Tuttavia, quando l’infiammazione diventa cronica e frequente, può influenzare negativamente la salute, aumentando il rischio di sviluppare numerose malattie.

Sembra però che consumare regolarmente funghi tremella possa attenuare i livelli dell’infiammazione cronica, proteggendo quindi la nostra salute.

Un rimedio naturale per abbassare il colesterolo

Alti livelli di colesterolo rappresentano un fattore di rischio per lo sviluppo di malattie cardiache, ictus e altre pericolose conseguenze. In abbinamento a una dieta sana per ridurre il colesterolo, il fungo tremella potrebbe fornire un aiuto extra.

Almeno questo è ciò che è emerso dai primi studi condotti su modello animale, secondo cui il fungo sarebbe in grado di ridurre il colesterolo e i livelli dei trigliceridi.

Rinforza le tue difese immunitarie

Possiamo rinforzare le difese immunitarie grazie a tanti rimedi naturali più o meno noti. Fra quelli meno famosi, ma ugualmente efficaci, rientra anche il fungo della neve, che secondo alcuni studi agirebbe da immunostimolante grazie alla presenza di polisaccaridi in grado di stimolare le difese immunitarie del corpo.

Effetti anticancro

Infine, si ritiene che questo gelatinoso fungo possa anche esercitare degli effetti antitumorali, aiutando a prevenire il cancro e a inibire la crescita dei tumori. Naturalmente, saranno necessari studi dettagliati ed esaustivi prima di poter ritenere il tremella un rimedio contro il cancro.

Ad oggi, infatti, le ricerche in merito ai potenziali benefici di questo fungo sono limitate, principalmente condotte perlopiù su animali o in provetta.

Come usare il fungo della neve?

Come qualsiasi altro fungo, il tremella può essere aggiunto alle preparazioni, sia fresco che in versione essiccata. In Italia puoi trovare il fungo della neve soprattutto nella seconda forma, ossia essiccata, o puoi reperirlo sotto forma di integratore alimentare.

I funghi essiccati possono essere aggiunti alle preparazioni di zuppe, salse, yogurt e dolci, anche se prima bisognerà reidratarli con acqua a temperatura ambiente.

Oppure, puoi utilizzarli per preparare un tè diverso dal solito dal grande potere benefico. Il fungo viene spesso inserito nella lista ingredienti di prodotti e creme per la cura della pelle.

Controindicazioni

Ad oggi non sono note particolari controindicazioni o effetti collaterali legati all’uso di questo fungo. Tuttavia, è bene evitarne il consumo in caso di allergia ai funghi o da parte di donne in gravidanza e durante l’allattamento.

Se soffri di qualsiasi patologia o se stai assumendo integratori alimentari o farmaci, prima di utilizzare questo rimedio sarà opportuno chiedere consiglio al medico curante.

