Coriolus versicolor: proprietà e controindicazioni

È uno dei più importanti funghi medicinali ed è apprezzato per le sue proprietà terapeutiche: è il Coriolus versicolor. È utile per stimolare il sistema immunitario e di grande supporto alle terapie convenzionali contro il cancro. Non è commestibile ma può essere assunto sotto forma di integratore anche se non è esente da controindicazioni che è importante conoscere prima dell'utilizzo.

Fonte immagine: Pixabay

Il coriolus versicolor è un fungo diffuso in quasi tutto il mondo che di solito si sviluppa su resti di tronchi morti di diverse specie di alberi e in diversi tipi di climi. Coltivato a scopi terapeutici, al coriolus versicolor sono legate proprietà che vale la pena approfondire per i suoi effettivi benefici per la salute.

Per il cancro, in particolare. Non è invece un fungo utilizzato in cucina per via delle sue carni piuttosto dure. A cosa serve il coriolus? E quali sono le sue controindicazioni?

Coriolus versicolor

Il coriolus versicolor, noto anche come trametes versicolor e polyporus versicolor, è un comune fungo poliporo diffuso in tutto il mondo ed allo stesso tempo un noto fungo medicinale tradizionale. Il suo habitat naturale è costituito dalle foreste delle zone climatiche tropicali, subtropicali e temperate di tutto il mondo.

Ha un aspetto striato composto da bande di colore marrone digradanti da tonalità scure a più chiare, che si alternano a fasce di colorazioni che comprendono l’arancione, il blu, il bianco ed il rossastro.

Il nome, come è facile dedurre, deriva dalla sua colorazione, che risulta iridescente. Ma anche dalla sua struttura: è sottile ma coriaceo come non ci si aspetterebbe da un fungo. Il suo aspetto lo rende parecchio usato in Europa per la creazione di composizioni floreali decorative.

Tale fungo è una Polyporacea, famiglia che comprende specie di funghi molto eterogenei dell’ordine Polyporales.

Fonte: Pixabay

Composizione del coriolus versicolor

Da questo fungo si ottengono due estratti farmacologici ampiamente utilizzati, soprattutto in Giappone, come integrazione ai trattamenti antitumorali convenzionali. Si tratta del Krestin (PSK) e de Corolian (PSP). Entrambi sono lunghe molecole formate dall’unione di polisaccaridi e proteine.

Il componente biologico più attivo del Coriolus versicolor è il secondo. Importanti sono anche i beta-glucani e proteoglicani contenuti nel fungo che agiscono sulle cellule del sistema immunitario.

Studi effettuati in laboratorio sugli animali hanno provato che il PSK ha la capacità di agire sulle cellule tumorali bloccandone la crescita (in particolare, ne impedirebbe la divisione). Anche il PSP ha dimostrato di svolgere attività antitumorale, aumentando il numero di linfociti T e la produzione di interleuchine.

Rientra tra i funghi medicinali che hanno un effetto antinfiammatorio e di potenziamento immunitario come il maitake, lo shiitake, il reishi.

I proteoglicani in esso contenuti agiscono modulando o regolando il sistema immunitario, riducendo la sua attività quando risulta eccessiva o ipersensibile al punto da distruggere le cellule sane dei tessuti corporei. Ciò lo rende di grande interesse per il trattamento di alcune malattie autoimmuni.

Infine, è fonte di ergosterolo e altri fitosteroli che vantano azione ipolipidemizzante, antitumorale e antivirale. Nell’ambito della medicina tradizionale cinese, infine, stimolerebbe il canale milza-pancreas utilizzato per diminuire le formazioni di tessuto derivanti dall’accumulo di tossine e muco, fibromi e cisti.

Coriolus versicolor, proprietà

Gli estratti di coriolus versicolor sono usati come terapia aggiuntiva per il cancro in molti paesi orientali. In base a studi condotti in merito, la PSP ha effetti stimolatori su molti tipi di cellule immunitarie, migliorandone la proliferazione e il rilascio di citochine.

Dai dati preclinici in vitro e in vivo è emerso come la PSP abbia effetti immunomodulatori, in gran parte immunostimolatori, che possono essere benefici in combinazione con un trattamento antitumorale.

Coriolus versicolor e cancro

Usi comuni del fungo nella cura del cancro hanno lo scopo di stimolare il sistema immunitario, inibire la crescita delle cellule tumorali, ridurre gli effetti collaterali della chemioterapia e/o della radioterapia, migliorare i sintomi correlati al cancro.

Come di rallentare la progressione della malattia e di conseguenza la qualità della vita di chi ne è affetto.

Coriolus versicolor controindicazioni

Nella maggior parte degli studi effettuati sul Coriolus non si evidenziano particolari reazioni avverse o effetti collaterali. I soli studi che citano manifestazioni di tale genere parlano di lievi sintomi gastrointestinali. Che, tuttavia, non possono essere distinti da quelli possibilmente causati dal concomitante trattamento chemioterapico.

Si parla di lieve nausea e/o vomito, diarrea, disfunzione epatica e leucopenia. Inoltre, non sono stati osservati effetti mutageni o citotossici nella somministrazione di dosi elevate di Coriolus.

Il fungo è considerato sicuro per la maggior parte delle persone. Tuttavia, potrebbe essere controindicato nei pazienti che hanno ricevuto un trapianto di midollo osseo o che soffrono di malattie autoimmuni. Potrebbe inoltre causare leucopenia, condizione per cui il numero dei globuli bianchi nel sangue è inferiore alla media.

Non deve essere somministrato a chi abbia un’allergia o un’ipersensibilità nota allo stesso o ad uno dei suoi componenti. Deve essere usato con cautela nei pazienti con noti disturbi emorragici o della coagulazione. Non si hanno dati sufficienti per stabilire se il fungo medicinale sia sicuro in gravidanza ed in allattamento, per cui non è raccomandato a chi è in dolce attesa o a chi ha partorito ed allatta al seno.

Fonte: Pixabay

Coriolus, effetti terapeutici negli animali domestici

Tale rimedio risulta particolarmente benefico per gli animali domestici. Effetti terapeutici di Coriolus nel cane o nel gatto comprendono:

Terapia complementare per il cancro e la sua prevenzione

Miglioramento della tollerabilità di chemioterapia e radioterapia

Supporto per disturbi epatici

Rafforzamento delle difese dell’organismo

Riduzione effetti indesiderati della vaccinazione

Ricostituente prima o dopo un intervento chirurgico

Coriolus versicolor integratore

Essendo un fungo legnoso non è commestibile, per cui lo si può assumere sotto forma di supplemento alimentare. In commercio è possibile acquistare l’integratore di coriolus versicolor, specie in capsule, ma anche in pillole o estratto in polvere.

Agisce favorevolmente sulla capacità di reazione fisiologica dell’organismo nei confronti dei rischi derivanti dall’abbassamento delle difese immunitario.

Se vi chiedete quando si usa, quindi, è particolarmente indicato nel caso in cui si stia combattendo una battaglia contro il cancro, a supporto e non sostituzione delle terapie convenzionali quali chemio e radioterapia, qualora si voglia migliorare la salute generale e potenziare il sistema immunitario.

Fonti