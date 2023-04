Le 7 proprietà dell’alga Klamath e gli effetti collaterali

L'alga Klamath è un superfood ricco di sostanze nutritive come proteine, vitamine del gruppo B, minerali e antiossidanti. Nonché una importante fonte di omega-3. È una microalga che cresce spontaneamente nell'omonimo lago dell'Oregon, studi in merito hanno dimostrato la capacità di migliorare l'umore, la memoria e la concentrazione, ridurre lo stress e aumentare l'energia. E di favorire il buon funzionamento del sistema immunitario e promuovere un buono stato di salute in generale.

L’alga Klamath è un tipo di alga verde-azzurro appartenente alla famiglia Aphanizomenon Flos Aquae. Il suo nome deriva dall’origine nell’omonimo lago, l’Upper Klamath nell’Oregon, negli Stati Uniti. Oltre ai suoi benefici per la salute generale, questa microalga ha anche parecchi effetti positivi sull’energia mentale, sull’attenzione, sull’umore e sull’ansia: è infatti definita un supercibo per il cervello.

A cosa serve l’alga Klamath, quale comprare e quanto costa? In questo articolo di preoccupiamo di analizzarne anche le proprietà e gli effetti collaterali.

Fonte: Pixabay

Cos’è l’alga Klamath

Le alghe sono state la prima forma di vita sul pianeta e le prime capaci di realizzare la fotosintesi. Hanno quindi posto le basi per la vita di tutti gli organismi e, tuttora, sono responsabili del 90% delle fotosintesi sulla Terra. Sono utilizzate da sempre come integratori alimentari e le prime civiltà, tra cui gli Aztechi e le tribù africane, si cibavano di alghe verdi-azzurre – il colore delle Klamath, appunto – come fonte preziosa di proteine.

La Klamath è una delle pochissime microalghe commestibili e si differenzia dalle altre poiché cresce spontaneamente in un ambiente ricco di minerali, che le permette di sviluppare un profilo nutrizionale unico.

l vegetale si trova allo stato selvatico nel lago Upper Klamath, talmente ricco di alghe da poter soddisfare l’intero fabbisogno dell’emisfero occidentale. Inoltre, la crescita avviene in pochissimi giorni, per una raccolta sempre ecologicamente sostenibile.

Numerosi sono gli studi condotti in merito alle sue virtù, ma quelli portati avanti dal Dott. Scoglio fin dal 1992, poi ancora dal 2000, anno nel quale ha iniziato la ricerca delle proprietà e delle molecole di questo straordinario supercibo, sono tra i più conosciuti.

Proprietà dell’alga Klamath

In via generale si caratterizza per l’alto contenuto di nutrienti che le conferiscono un elevato valore nutrizionale, un’importante azione antiossidante e la capacità di migliorare la sensazione generale di benessere, di rafforzare il sistema immunitario e di stimolare la libido.

L’alga Klamath contiene una gamma completa di antiossidanti naturali, di minerali organici e di oligoelementi, tutti gli aminoacidi – contiene tutti gli 8 aminoacidi essenziali e l’estratto secco, a parità di peso, ha più del doppio di proteine della carne – oltre a grassi essenziali ed enzimi.

In particolare, possiede grandi quantità di beta-carotene, oltre a un alto contenuto di vitamine del gruppo B utili al funzionamento del sistema nervoso, di vitamina K, di oltre 50 minerali e una gamma completa di oligoelementi rari. Ancora, contiene tutti e 15 i carotenoidi, la famiglia di pigmenti naturali liposolubili, che sono potenti antiossidanti.

È anche una delle migliori fonti di Omega 3, è stato dimostrato che diminuisce i livelli plasmatici di acido arachidonico, svolgendo funzione antinfiammatoria.

Fonte: Pixabay

Disintossicante

Oltre che per il suo corretto apporto nutritivo, l’alga Klamath è utilizzata anche per disintossicare il fegato e non solo. Contiene infatti un’alta quantità di clorofilla che, una volta ingerita, si comporta come un potente antiossidante, un antisettico naturale e un bilanciatore del pH.

Presenta inoltre funzioni antitumorali e può legarsi a sostanze chimiche ambientali, impedendo loro di danneggiare il DNA. Poiché ogni anno vengono rilasciate nell’atmosfera tonnellate di prodotti chimici, metalli pesanti e sostanze cancerogene che rischiano di accumularsi nei nostri tessuti e al sistema nervoso, l’alga Klamath può essere un buon metodo per favorirne l’escrezione.

Antidepressiva

La Klamath, inoltre, offre molti potenziali benefici per la salute in termini di energia, umore, sollievo da stanchezza cronica, artrite, sindrome premestruale, sintomi da menopausa. Utilizzata per il corretto funzionamento del sistema nervoso, rinforza la memoria e fornisce un aiuto contro depressione e ansia.

In particolar modo, è una fonte preziosa di feniletilamina PEA, un’anfetamina naturale endogena che è in grado di modulare l’umore.

Energetica

La PEA è conosciuta come “molecola dell’amore”, perché aumenta le endorfine naturali generalmente prodotte quando si è innamorati o durante l’esercizio fisico. La PEA agisce attivando la neurotrasmissione della dopamina e di altre catecolamine nel cervello.

A differenza delle anfetamine sintetiche, che non sono facilmente metabolizzate e stimolano eccessivamente il sistema nervoso fino a danneggiarlo, la PEA è considerato un neuro modulatore naturale, che può essere utilizzato in base alle nostre esigenze omeostatiche e viene rapidamente eliminato quando non più necessario.

La PEA stimola la concentrazione, fornisce energia mentale e aumenta la libido, inoltre può anche ridurre il dolore aumentando la produzione di endorfine. Per il suo effetto sulla serotonina, può anche ridurre stress e ansia.

Antiossidante

L’alga Klamath risulta avere potere antiossidante. Ciò risulta importante per la protezione delle cellule dallo stress ossidativo causato dai radicali liberi. In particolare, spicca tra le fonti di ficocianine e ficocianobiline, pigmenti fotosintetici con elevato potere antiossidante e antinfiammatorio.

A renderla tanto potente è la struttura di tali ficocianine, che si differenzia da quella delle ficocianine presenti in altri tipi di alga per una capacità antiossidante maggiore fino a 200 volte.

Fonte di amminoacidi essenziali

L’alga Klamath contiene tutti gli 8 aminoacidi essenziali, 2 dei quali sono particolarmente importanti per la crescita dei bambini. Contiene anche 6 aminoacidi non essenziali prodotti dal corpo stesso.

Tutti sono fondamentali per la costruzione e il ripristino dei tessuti muscolari, la produzione di ormoni e neurotrasmettitori, il supporto del sistema immunitario e la produzione di enzimi e proteine essenziali per la vita.

Fonte di minerali

Nella composizione dell’alga klamath è notevole la presenza di una vasta gamma di minerali, e in particolare l’equilibrio tra di essi. Contiene 6 minerali e oligoelementi che lavorano sinergicamente nel metabolismo. Si tratta di calcio, fluoro, silicio, magnesio, molibdeno e vanadio.

Se il primo è utile per la salute delle ossa e dei denti ed è anche coinvolto in molti processi cellulari, il fluoro ha anche effetti benefici sulle ossa e sulla salute in generale. Il silicio è essenziale per la salute della pelle, delle unghie e dei capelli; il magnesio è coinvolto, tra gli altri, nella sintesi proteica e nella produzione di energia.

Il molibdeno vanta importanti funzioni nel metabolismo delle proteine ​​e nella trasformazione dei rifiuti proteici nonché nell’aumentare l’assorbimento del fluoro. Il vanadio, infine, è coinvolto nella regolazione del glucosio nel sangue e nella sintesi di proteine.

Dimagrante

Si parla spesso della possibile assunzione dell’alga Klamath per dimagrire. Ma funziona davvero? Quello che è certo, è che è in grado di evitare malattie come il diabete o l’obesità in quanto controlla i livelli di zucchero e glucosio nel sangue. È in quest’ottica che se ne consiglia l’uso nelle diete dimagranti.

Alga Klamath, effetti collaterali

All’alga Klamath assunta come integratore sono legati possibili effetti collaterali. In base alle testimonianze si tratta in genere di problemi gastrointestinali come diarrea, nausea, crampi addominali o vomito. In alcuni casi può comportare eruzioni cutanee o prurito.

Naturalmente è controindicata per chi sia allergico alla stessa. Alla luce di quanto detto, preme ricordare come gli effetti collaterali dell’alga Klamath siano generalmente lievi, ma la maggior parte delle persone non sperimenti alcun disagio.

Alga Klamath, quando assumerla

Quando prendere l’alga Klamath? È un integratore alimentare popolare spesso utilizzato per migliorare l’energia, la concentrazione e la salute generale. È indicata per vegetariani e vegani, sportivi, bambini in età avanzata, donne in gravidanza e anziani, ossia i soggetti che necessitano di una maggiore regolazione dell’equilibrio dei nutrienti.

Tuttavia, poiché si tratta di un integratore, è importante consultare un medico prima di assumerla, soprattutto se si stanno già assumendo altri farmaci o integratori. In generale, può essere presa in qualsiasi momento della giornata, preferibilmente durante o dopo i pasti per favorire l’assorbimento.

Le dosi consigliate possono variare a seconda del prodotto specifico e delle esigenze individuali, quindi è importante leggere attentamente l’etichetta del prodotto e seguire le indicazioni del proprio medico o di un professionista sanitario.

Dove si compra l’alga Klamath?

A chi si chieda dove si compra, l’alga Klamath è disponibile in diversi negozi di alimenti naturali, farmacie, erboristerie e online. Si consiglia di affidarsi a fonti affidabili per garantire la sicurezza e l’efficacia del prodotto. È disponibile in commercio in diversi formati, come capsule, compresse, polvere o scaglie, come in diversi dosaggi.

Quanto costa l’alga Klamath?

Il prezzo può variare a seconda di dove la si acquista e della sua forma. In genere è venduta in compresse o in polvere. In media, il prezzo delle prime varia da circa 15 a 25 euro per una confezione da 60 capsule, mentre il prezzo della polvere di alga Klamath si aggira tra i 30 ed i 50 euro per 100 grammi. Differenze di costo possono essere dovute al paese nel quale la si acquista ed alla marca del prodotto.

