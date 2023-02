Alga dulse: benefici e come si mangia

L'alga dulse è un’alga rosso-bruna perenne che si presenta a ciuffi e che cresce sulle coste settentrionali degli oceani Atlantico e Pacifico. É considerata un superfood per le sue importanti proprietà: rafforza le ossa, migliora il benessere della tiroide, abbassa la pressione sanguigna, migliora la vista, è una fonte di antiossidanti e di vitamina B12 utile per vegetariani e vegani e favorisce la digestione. Vediamo le qualità dell'alga senza tralasciarne le controindicazioni.

L’alga dulse, altrimenti detta Palmaria Palmata, è un’alga appartenente alla famiglia delle Palmariaceae. É un alimento ricco di interessanti valori nutrizionali e proprietà tali da renderlo a tutti gli effetti un superfood. Fonte di sali minerali e vitamine, di fibre ed antiossidanti, non è priva di controindicazioni da conoscere.

Di seguito vediamo i benefici da questa apportati alla nostra salute e come usare le alghe dulse in cucina, unitamente a 3 ricette sfiziose nelle quali gustarle.

Alga dulse, cos’è e caratteristiche

É un’alga rosso-bruna perenne che si presenta a ciuffi e in modo abbondante sulle coste settentrionali degli oceani Atlantico e Pacifico a profondità di 20 mt e nelle zone prevalentemente rocciose. Ha dimensioni comprese tra 15 e 30 cm, le sue fronde sono piatte, lisce e morbide. L’epiteto palmata si riferisce al fatto che queste, aprendosi, assumano l’aspetto delle dita di una mano.

La dulse è l’unica specie Palmaria presente sulla costa atlantica dell’Europa. É possibile reperirla dal Portogallo alle coste baltiche. É presente anche in Islanda e sulle coste artiche in Russia, Canada, Alaska, Giappone e Corea. Le prime notizie che se ne hanno risalgono a 1400 anni fa per via della menzione dei monaci San Columba, che la raccolsero sulle rive della Scozia. Infine, si racconta che gli antichi guerrieri celtici e nordici la masticassero durante le marce per trarne nutrimento ed energia.

Alga dulse, valori nutrizionali

In quanto ai valori nutrizionali dell’alga dulse, questa è così composta:

Dal 28 al 35% di minerali

Magnesio

Ferro (493 mg/kg)

Calcio (5 volte più che nel latte)

Potassio

Fosforo

Iodio

Vitamine A, B6, B12, C ed E

Viene da sé che l’alga dulse sia una buona fonte di nutrienti, in particolare di sali minerali e vitamine, specie messa a confronto con altre verdure o vegetali. Una piccola quantità di tale alimento può fornire più del 100% dell’importo giornaliero di Vitamina B6, 66% di Vitamina B12, Ferro. Inoltre, contiene il 33·2–33·5% di fibre alimentari totali misurate sulla base del peso secco utilizzando condizioni che simulano l’ambiente gastrico e intestinale. Contiene tutti gli oligoelementi dei quali l’uomo necessita, oltre a vantare un alto contenuto proteico.

Alga dulse: proprietà e benefici

Studi condotti in merito suggeriscono un potenziale per le alghe commestibili come fonti di antiossidanti alimentari e anticarcinogeni. Ma non solo: i benefici dell’alga dulse coinvolgono vari ambiti della salute. Di seguito le principali proprietà da conoscere e delle quali approfittare.

Rafforza le ossa

Gli alti livelli di calcio e potassio aiutano le ossa a rafforzarsi e diventare più resistenti. Oltre che a contribuire alla densità minerale ossea, gli stessi minerali aiutano a proteggere articolazioni e tessuti e contribuiscono a prevenire malattie quali l’osteoporosi.

Migliora il benessere della tiroide

L’alto contenuto di iodio contribuisce a far sì che il funzionamento della tiroide resti ottimale. Non dimentichiamo, infatti, che questa ghiandola è coinvolta in numerose interazioni nel nostro organismo, e da essa dipendono la regolazione di gran parte del metabolismo, l’accrescimento dell’organismo e lo sviluppo del sistema nervoso.

Una carenza di iodio è responsabile di molte disfunzioni che dipendono dalla tiroide. Per tale motivo l’alga dulse è utile anche nella prevenzione del gozzo.

Abbassa la pressione sanguigna

Tra i benefici di questa alga rientra anche la funzione di abbassare la pressione sanguigna, grazie al potassio ampiamente contenuto. Quest’ultimo è diffusamente noto come vasodilatatore. Come tale aiuta a ridurre la tensione e gli eventuali danni ai vasi sanguigni e alle arterie causati dall’ipertensione.

Migliora la vista

L’alga dulse è inoltre nota per migliorare la vista grazie alla vitamina A, che impedisce ai radicali liberi di danneggiare i tessuti dell’occhio e di causare la degenerazione maculare.

Sappiamo infatti che tale vitamina, unitamente ad i suoi precursori, è coinvolta nel meccanismo della visione crepuscolare e diurna. Una sua carenza può causarne un deficit.

Fonte di antiossidanti

Il suo contenuto di antiossidanti la rende un alimento da includere nella propria alimentazione al fine di beneficiare della loro azione benefica. Ricordiamo che tali sostanze sono in grado di neutralizzare i radicali liberi e proteggere l’organismo dalla loro azione negativa.

Agli antiossidanti si devono, tra le altre, le presunte proprietà anticancerogene dell’alga.

Favorisce la digestione

La ricchezza di fibre alimentari fornisce un valido supporto per il buon funzionamento dell’intestino. Le fibre, in particolare, aiutano a regolare i processi digestivi e le normali attività di questo, come ad esempio l’evacuazione. Ammassando le feci, stimolano infatti il movimento peristaltico, riducendo i fastidiosi crampi e dolori che derivano da stipsi, stitichezza o diarrea.

Fonte di Vitamina B12

L’alga duse può essere considerata come un super food grazie al basso contenuto di grassi e calorie in virtù dell’alto valore nutrizionale. Il fatto che sia una fonte di vitamina B12 la rende particolarmente adatta all’alimentazione di vegetariani e vegani. I quali, rinunciando ad alimenti animali e di origine animale, possono sperimentarne una pericolosa carenza.

Alga dulse, controindicazioni

Un suo consumo moderato è sicuro per la maggior parte delle persone. Tuttavia, l’alga dulse non è priva di controindicazioni. Per via dei suoi alti livelli di potassio, chi soffre di problemi renali non dovrebbe consumarne troppa. Anche chi soffre di problemi alla tiroide dovrebbe farne un uso controllato, in questo caso per il suo alto contenuto di iodio.

La sua assunzione va evitata durante la gravidanza e l’allattamento. Un suo sovradosaggio può essere causa, infine, di tremori, irritabilità, tachicardia, insonnia e ipertensione arteriosa. In quanto alla dose giornaliera di alga dulse, si consiglia di non superare i 4-5 g della forma essiccata al giorno.

Alga dulse come usarla

Come usare le alghe dulse? Il loro sapore è molto particolare, specie se messo a confronto con le altre alghe. Hanno una consistenza morbida ed un gusto piccante. Il fatto di essere naturalmente sapide le rende ottime come sostituto del sale aiutando a dare vita a piatti complessivamente più sani e con livelli di sodio inferiori.

Nella maggior parte dei casi, l’alga può essere raccolta a mano e successivamente essiccata. É ampiamente usata per insaporire le pietanze e come contorno a piatti di carne.

Le alghe dulse si possono gustare sia crude che cotte, e si prestano bene alla preparazione di zuppe e minestre, ma anche per realizzare succulenti condimenti. Si possono anche aggiungere alle insalate previo ammollo.

In Irlanda, Islanda, Canada atlantico e Stati Uniti nordorientali vengono consumate a scopo dietetico e medicinale. In Irlanda, ad esempio, è tradizione mangiarla con il burro.

Alga dulse: dove si compra

Dove si compra l’alga dulse? É commercializzata in varie forme: essiccata, in scaglie, in compresse e in polvere. La si trova nei negozi di prodotti orientali, nelle erboristerie e nei negozi di alimenti biologici ed in molti negozi di alimenti naturali o mercati del pesce.

Infine, può essere ordinata direttamente dai distributori locali dei paesi nei quali cresce. E, naturalmente, anche online.

Alga dulse: ricette

Passiamo ad una breve rassegna di ricette con l’alga dulse, per utilizzarla in cucina e gustarla in piatti semplici, sani e sfiziosi.

Chips di alga dulse

Ingredienti

Olio di cocco

Una manciata di foglie di dulse essiccate

Preparazione

Create un unico strato di alghe dulse su una teglia. Fate sciogliere l’olio di cocco e distribuitelo sulle foglie di dulse. Fate cuocere a 200°C in forno caldo per alcuni minuti, fino a quando non risultano croccanti.

Panino con alga dulse

Ingredienti

4 fette di pane

1 pomodoro fresco a fette

1/2 avocado a fette

Qualche foglia di lattuga

2 cucchiai di foglie di dulse

2 cucchiaini di maionese

Pepe nero

Preparazione

Tostate le fette di pane e spalmate la maionese su due di queste. Farcitele con le fette di avocado e l’alga dulse. Completate con il pomodoro e il pepe nero appena macinato. Ricoprite con le fette di pane rimaste e gustate.

Zuppa di zucca lenticchie e dulse

Ingredienti

2 cucchiaini di Dulse

½ kg di carote

½ kg di patate dolci

200 g di lenticchie rosse secche

3 pomodori

1 cipolla piccola

2 spicchi d’aglio

1 pezzo di zenzero tritato

2 cucchiai di olio d’oliva

2 cucchiai di coriandolo fresco tritato

3 cucchiaini di curry in polvere

2-3 litri di brodo vegetale

Preparazione

Fate soffriggere in una padella abbastanza capiente la cipolla, le patate dolci e le carote sbucciate e tagliate a pezzi, con l’aglio, lo zenzero grattugiato, il coriandolo e il curry in polvere nell’olio d’oliva per qualche minuto. Aggiungete il brodo caldo, le lenticchie, i pomodori a cubetti e la Dulse, quindi riportate il tutto a bollore. Abbassate adesso la fiamma e fate cuocere per circa 25 minuti fino a quando le verdure saranno cotte e le lenticchie avranno assunto una consistenza morbida. Allontanate dalla fiamma e frullate a piacere, completamente o in parte, fino ad ottenere un composto più o meno liscio. Mangiate calda.

