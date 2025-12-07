I dolci sono una delle cose più buone che prepariamo. Perfetti per ogni occasione, soprattutto quando abbiamo tutti gli ingredienti a portata di mano. Molte volte, però, anche scoprirne o rivalutarne di nuovi, è sempre un qualcosa che ci aiuta a crescere.

Più che scoprire, in realtà, si tratta di avere in mano o in casa un qualcosa che, di solito, consideriamo come prodotto di scarto quando, invece, può diventare un utile alleato in cucina. Avresti mai pensato di utilizzare l’acqua dei ceci all’interno di una tua ricetta, come ingrediente?

Stiamo parlando dell’ “Acquafaba“: no, non è acqua sporca, come in molti affermano, ma un ingrediente che può esserci davvero molto utile in cucina.

Un tesoro nascosto che arriva dai ceci: è ottimo per i dolci

Quando acquistiamo i ceci, specialmente quelli in scatola o in barattolo, notiamo che essi, oltre ad esser già in parte precotti, sono anche messi “in ammollo” in acqua. La maggior parte di noi, prima di cuocerli o di aggiungerli ad una ricetta che sta preparando, preventivamente li sciacqua e getta via quell’acqua, perchè la considera “sporca” o comunque, un prodotto di scarto. Ma è davvero così? In realtà no: l’acquafaba (questo è il suo nome) si presenta come un utile ingrediente da aggiungere alle nostre ricette.

Navigando su Instagram, è possibile trovare tantissimi video, quanto anche delle ricette che la utilizzano come ingrediente da integrare, specialmente per coloro che cucinano vegano: per loro, infatti, l’acquafaba è un ingrediente importantissimo, basilare, un vero e proprio pezzetto di oro. Ma come la si può utilizzare? Un esempio è quello di aggiungerla alla ricetta dei blondies, ovvero un dolce facile, semplice e veloce, che tutti dovremmo imparare.

La ricetta che vi proponiamo, tratta dalla pagina Instagram “Ilariafoodandhome”, si caratterizza proprio per l’utilizzo di questo ingrediente nella realizzazione di questo dolce. Un dolce perfetto per la colazione, ma anche quando hai voglia di uno spuntino semplice, è senza uova e senza burro e, soprattutto, zero sprechi nella sua preparazione. Iniziamo con l’aggiungere, all’interno di una ciotola, proprio l’acqua dei ceci (240ml) e iniziamo a sbatterla con delle fruste, fino a quando non diventa un composto spumoso.

Quando sarà montata a neve, aggiungiamo lo zucchero di canna (100 grammi), la farina 00 (125 grammi), una bustina di lievito per dolci, un cucchiaino di estratto di vaniglia e mescoliamo delicatamente, con una spatola, dall’alto verso il basso, per evitare di smontare l’acquafaba. Una volta incorporato il tutto, aggiungiamo due cucchiai di burro di arachidi e mescoliamo ancora.

Prendiamo, quindi, una teglia e versiamo il composto al suo interno, livellandolo bene. Cospargiamo la superficie di gocce di cioccolato (circa 50 grammi) e cuociamo in forno a 170° per 40 – 45 minuti. Un dolce facile, semplice e, per chi ama la cucina vegana, senza uova, burro e latte, è davvero il top.