È bene prestare attenzione ad alcuni formaggi, ci sono dei lotti ritirati dai supermercati, chi li ha acquistati non dovrebbe consumarli

Ognuno di noi deve prestare attenzione a quello che mangia, ben sapendo come sia il primo passo per stare bene, così da garantire al nostro organismo tutto quello di cui ha bisogno. Si parte però dal presupposto che quello che è in vendita sia sicuro, grazie ad appositi test predisposti dalle aziende produttrici e quindi buono, ma non è detto sia sempre così. Periodicamente nelle ultime notizie riscontriamo alcuni allarmi relativi a cibi che possono generare problemi in chi li consuma, come sta accadendo ad alcuni formaggi.

Alcune specie, infatti, sono state recentemente ritirate dai supermercati, in seguito a un’allerta alimentare che è stata recentemente diffusa, anche se non direttamente da parte del Ministero della Salute. Consumarli puòò inevitabilmente generare problemi di salute, situazione frequente con i cibi che contengono latticini, per questo è bene essere informati in modo tale da verificare se il disagio riguardi qualcosa che abbiamo acquistato.

Formaggi ritirati dal commercio: ecco di quali si tratta

Quando abbiamo a che fare con un’allerta alimentare essere informati è determinante, così da capire se si corrano dei rischi ben precisi e agire di conseguenza. Nel caso di questo ultimo richiamo relativo ai formaggi il problema riguarda alcuni lotti che erano in vendita presso catene conosciute quali Gros Cidac, Iper, Italmark e Tigros.

Nel mirino sono in modo particolare diversi lotti di formaggio francese Raclette de Saison a marchio Entremont Terroirs & Sélection. Chi ne dovesse avere acquistati dovrebbe verificare che quello in suo possesso rientri in alcuni lotti ben precisi, riferimento alle forme da 7 chilogrammi:

lotto numero 551215-04 con data di scadenza 15/12/2025

lotto numero 1551222-00 con data di scadenza 22/12/2025

lotto numero 1551222-03 con data di scadenza 22/12/2025

lotto numero 1560105-01 con la data di scadenza 05/01/2026.

Tutti questi hanno in comune l’azienda produttrice, ovvero Entremont Alliance, che ha uno stabilimento di produzione che si trova a Glomel, in Francia. I formaggi che sono già stati ritirati dal commercio erano disponibili a fette in porzioni preincartate, con data di pre-incarto che varia dal 18 al 24 ottobre 2025, presente nei frigoriferi fino alla prima settimana di novembre. Non è escluso quindi che qualcuno possa averlo comprato, ma non ancora consumato.

Si è deciso di provvedere al ritiro a causa della possibile presenza del batterio Listeria monocytogenes, che in genere troviamo in cibi crudi o carni non cotte adeguatamente, ma anche in latticini quando prodotti con latte non pastorizzato. Questo potrebbe provocare listeriosi, un’infezione che può assumere diverse forme: nei casi meno gravi si può riscontrare una gastroenterite, guaribile in pochi giorni, ma se la situazione dovesse aggravarsi si può incorrere in un’infezione, che può avere come conseguenze meningiti, meningoencefaliti e possibili sepsi. I soggetti più a rischio sono soprattutto le persone che possono avere già problemi di salute, come pazienti diabetici, oncologici, affetti da HIV, oltre alle donne in gravidanza. Chi ha questi formaggi dovrebbe assolutamente evitare di mangiarli e riportarli presso il punto vendita, così da ottenere un rimborso o una sostituzione con un altro prodotto.