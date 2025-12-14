I dentifrici non sono tutti uguali, Altroconsumo ci aiuta a scegliere indicando quelli che siano in assoluto ritenuti migliori e allo stesso tempo sostenibili.

Scegliere al meglio i prodotti che utilizziamo, quotidianamente o quasi, è importante, soprattutto se si tratta di qualcosa che serve a tutelare la nostra salute, pur trattandosi di qualcosa che possiamo facilmente acquistare al supermercato come i dentifrici. Sul mercato ne esistono di vari tipi, sia quelli più generici, sia quelli specifici pensati per risolvere eventuali problemi, proprio per questo non si può pensare siano tutti uguali o che la differenza sia data solo dal marchio.

Chi non se ne intende potrebbe avere naturalmente difficoltà a districarsi tra le varie opzioni disponibili, non può quindi che essere utile capire il pensiero a riguardo di un ente accreditato come Altroconsumo, nato proprio per dare sostegno ai consumatori sulle varie scelte che si trovano a fare in ogni ambito. Solo alcuni di questi si dimostrano davvero efficaci per lo scopo per cui sono pensati, se si vuole davvero agire con cognizione quando li compriamo dovremmo privilegiarli.

Quali sono i dentifrici migliori? Altroconsumo ci aiuta a scegliere

Avere un quadro di una situazione da parte di un organismo accreditato come Altronsumo può aiutarci nelle scelte di acquisto, anche quando si tratta di valutare quali siano i dentifrici migliori da acquistare. Si tratta infatti di un prodotto che è determinante per garantire la nostra igiene orale e per ridurre la possibilità di spendere grosse cifre dal dentista, usato più volte al giorno e ogni giorno, per questo non dobbiamo credere che tutti siano uguali tra loro.

L’ente ha fatto un’analisi 13 dentifrici tra i più diffusi e utilizzati, valutando la loro efficacia e sicurezza attraverso vari parametri, così da avere un dato il più possibile attendibile. Lo studio ha preso in esame elementi tutti importanti per comprendere la qualità, quali livello di abrasività (cercando di mantenere il livello il più basso possibile per evitare danni alla superficie dei denti a lungo termine), fluoro e rimozione delle macchie, valutata attraverso il metodo in vitro “PCR – pellicle cleaning ratio”, con un’attenzione sull’azione del dentifricio nel rimuovere macchie superficiali causate da cibo e bevande come vino e caffè.

Ci sono poi degli aspetti che noi in genere trascuriamo quando siamo indecisi su un prodotto, ma che hanno notevole influenza nei dentifrici e non in positivo, come eventuali interferenti endocrini e il biossido di titanio, sostanza sfruttata da alcune aziende per garantire l’effetto sbiancante. Questo tipo di biossido non è in realtà così determinante per lo scopo dichiarato, mentre può danneggiare la nostra mucosa orale diffondendosi in altri organi, per questo sarebbe fondamentale evitare un prodotto che lo contiene, specie se in una quantità non indifferente.

Purtroppo hanno superato eppieno il test di Altroconsumo, che li ha ritenuti buoni, solo due dentifrici, il Mentadent Professional Protect + Carie e il Colgate Triple Action (a entrambi sono stati assegnati 67 punti). Sempre all’interno di quelli con qualità buona, ma con 60 punti ci sono Antica Erboristeria Totale Salvia e Zinco (60 punti) miglior acquisto (costa in media solo 1,27 euro) e Meridol Protezione Gengive.

Sono invece molto più numerosi quelli che Altroconsumo ha ritenuto di qualità media, quali Sensodyne Multi Protection+ e Aquafresh Tripla Protezione Menta Fresca (entrambi a 59 punti). Seguono Elmex Protezione Carie (58 punti), Iodosan Protezione Globale (57 punti), AZ Complete Plus Freschezza Delicata Menta Leggera (57 punti), Parodontax Gengive + (56 punti), Durban’s Total Active Menta Fresca (54 punti) e Colgate Total Original (53 punti). La palma di peggiore, con soli 42 punti, spetta a Coop Day Tech Protezione Completa (41 punti).

Insomma, riflettere maggiormente quando ci ritrovamo tra gli scaffali del supermercato non sarebbe male, a guadagnarne è la nostra dentatura, oltre che la nostra salute in generale.