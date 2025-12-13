Scopri la città italiana dove gli affitti sono incredibilmente bassi: un record nazionale che sta attirando nuovi residenti.

In un periodo in cui trovare una casa in affitto a un prezzo sostenibile sembra sempre più complicato, una città italiana sta facendo parlare di sé grazie a numeri che sembrano sfidare la logica del mercato immobiliare nazionale. Parliamo di un luogo dove il costo al metro quadro è talmente basso da risultare quasi irreale, soprattutto se confrontato con le grandi città.

Non è un caso che sempre più persone, da nord a sud, stiano valutando di trasferirsi qui, attratte da affitti che permettono di vivere in abitazioni spaziose senza mettere a dura prova il proprio budget. Ma cosa rende questa città così unica? E perché gli affitti sono molto più accessibili rispetto al resto del Paese?

Affitti gratis, in questa città paghi meno di 5 euro!

Il primato appartiene a Caltanissetta, splendida città siciliana che oggi detiene il titolo di capitale italiana degli affitti low cost. Qui il prezzo medio al metro quadrato è di appena 4,19 euro. Una cifra che raramente si incontra nel mercato immobiliare nazionale. Tradotto in termini pratici, un appartamento di 100 metri quadrati costa circa 400 euro al mese, un valore che nelle metropoli italiane sarebbe impensabile anche per monolocali di piccole dimensioni.

Un dato che colpisce ancora di più è la distribuzione dei prezzi all’interno del mercato cittadino. Se 4,19 euro è la media, significa che molte abitazioni costano ancora meno. Non mancano infatti immobili che si affittano a 340 o 360 euro mensili, mantenendo metrature ampie e caratteristiche difficili da trovare altrove allo stesso prezzo.

Si parla spesso di case dotate di più camere, due bagni, balconi, cantina e persino posto auto. Condizioni che, in città come Milano, Roma o Firenze, sarebbero associate a canoni tra 1.200 e 4.000 euro al mese.

Il Meridione è storicamente l’area italiana con i canoni più contenuti, e la classifica lo conferma: subito dopo Caltanissetta troviamo Altavilla Milicia (4,40 euro/mq), Castel Volturno (4,45 euro/mq) e Sant’Antimo (4,46 euro/mq). La ragione principale risiede nella minore pressione della domanda, rispetto ai grandi centri urbani, e nella maggiore disponibilità di immobili.

Caltanissetta, in particolare, unisce vari fattori favorevoli. Un mercato immobiliare stabile, una domanda non eccessiva e un numero elevato di abitazioni pronte per la locazione. Tutto questo permette di mantenere i prezzi accessibili anche per chi ha un budget molto contenuto.

Oltre al dato economico, vivere a Caltanissetta significa avere accesso a una qualità della vita equilibrata, con servizi a misura d’uomo e una quotidianità più serena rispetto alle metropoli. La possibilità di affittare case ampie, luminose e ben strutturate rappresenta un enorme vantaggio, soprattutto per coppie giovani, famiglie e lavoratori che cercano stabilità senza dover affrontare costi proibitivi.