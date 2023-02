Shampoo naturale fai da te con 7 ricette per tutti i tipi di capelli

Bicarbonato, latte di cocco, olio di Argan, aceto di mele: questi sono solo alcuni degli ingredienti utili per realizzare uno shampoo naturale, ecologico e fai da te. Preparare dei cosmetici per prendersi cura di capelli e cuoio capelluto non è difficile, purché si conoscano gli ingredienti giusti e si tengano a mente le dovute precauzioni. Con queste 7 ricette potrai avere capelli puliti, idratati e in salute, senza spendere un patrimonio.

Usare uno shampoo naturale è un modo green per prendersi cura dei propri capelli, dando una mano anche all’ambiente. La stragrande maggioranza delle persone tende ad utilizzare i prodotti già pronti del supermercato, creme per capelli, shampoo, balsami, spray e mix di oli. Ma sappiamo effettivamente quali e quanti ingredienti spalmiamo sulle nostre teste?

Spesso, i prodotti che si trovano sugli scaffali del supermercato contengono paraffina, additivi potenzialmente dannosi, petrolati, solfati, ftalati e altre sostanze non esattamente eco-sostenibili, né salutari per i nostri capelli e, più in generale, per la nostra salute.

Certo, in commercio si trovano anche tante opzioni biologiche e naturali, ideali per chi vuole abbracciare uno stile di vita eco-sostenibile, ma spesso questi prodotti sono confezionati con imballaggi di plastica, ma ciò non fa che aggravare un problema già molto ingombrante, quello dell’inquinamento ambientale.

Ma hai mai pensato di realizzare uno shampoo naturale fai da te? In questo spazio dedicato all’autoproduzione, vogliamo segnalarti tante ricette per prenderti cura dei tuoi capelli in modo naturale e low cost. In questo modo, ridurrai anche il consumo di plastica, darai una grande mano all’ambiente e alla tua bellezza in un colpo solo.

Shampoo fatto in casa: 7 ricette per prenderti cura dei tuoi capelli

Olio di cocco, sapone di Marsiglia, olio extravergine di oliva, zucchero, miele e l’immancabile bicarbonato di sodio: la lista degli ingredienti e dei rimedi della nonna per preparare il tuo shampoo naturale è davvero lunga.

Come potrai notare, si tratta perlopiù di ingredienti facilmente reperibili. Ti basterà fare un giro al supermercato o in erboristeria, o più semplicemente, sarà sufficiente aprire il frigo o la dispensa, per trovare tutto il necessario.

Se hai voglia di sperimentare e di cimentarti nel “fai da te”, di seguito puoi trovare un paio di ricette mirate a trattare alcuni dei problemi di capelli più comuni, per avere il cuoio capelluto e i capelli ben puliti.

Vediamo quindi come lavare i capelli in modo naturale, preparando uno shampoo fatto in casa.

Shampoo fai da te con il bicarbonato

Questa ricetta prevede l’uso di uno dei nostri ingredienti preferiti, uno dei più versatili che esistano al mondo, il bicarbonato di sodio. Per uno shampoo fatto in casa ti basterà mescolare uno o due cucchiai da cucina di bicarbonato in una bottiglietta contenente mezzo litro di acqua.

Agita bene il composto, applicalo sui capelli bagnati e massaggia delicatamente. Lascia agire per qualche secondo, dopodiché, per il risciacquo finale, utilizza una tazza di acqua tiepida con due cucchiai di aceto di mele. I capelli saranno setosi, puliti e lucenti.

A cosa serve il bicarbonato nei capelli?

Tradizionalmente, si ritiene che il bicarbonato possa aiutare a mantenere i capelli puliti più a lungo e che aiuti a sbarazzarsi di un problema molto comune e fastidioso, quello della forfora.

In più, questo shampoo fatto in casa sarà utile per chi è alle prese con il problema dei capelli grassi, in quanto aiuta a eliminare il sebo in eccesso. Potresti usare questo rimedio della nonna anche per realizzare uno shampoo a secco fai da te.

Shampoo fai da te ortica e rosmarino

Per preparare questo shampoo, probabilmente dovrai fare prima un salto in erboristeria per acquistare alcuni ingredienti, come la radice di Saponaria o i fiori di camomilla. Vediamo quali sono gli altri ingredienti e il procedimento da seguire.

Ingredienti

Gli ingredienti necessari per preparare questo shampoo naturale sono:

Radice secca di Saponaria officinalis: 15 grammi

Acqua distillata: mezzo litro

Una manciata di foglie di ortica e una manciata di fiori di camomilla

3 rametti di rosmarino.

Procedimento

In una ciotolina, trita per bene la radice di saponaria; versa l’acqua distillata e lascia bollire insieme alle altre erbe per circa 25 minuti. Filtra il tutto e utilizza il composto ottenuto come se fosse un normale shampoo.

Shampoo fai da te per capelli grassi

Se i tuoi capelli sembrano “sporchi” e oleosi il giorno dopo averli lavati, probabilmente anche tu sarai alle prese con il problema dei capelli grassi. Con altrettante probabilità, anche tu avrai già provato decine di prodotti in commercio senza trovare quello giusto per te. È frustrante.

Ma perché non dare una chance agli ingredienti naturali?

Per questa preparazione, useremo della farina di ceci e dell’argilla verde. Mescola mezza tazzina di farina di ceci con mezza tazzina di acqua. Amalgama gli ingredienti creando una sorta di pastella, quindi aggiungi un cucchiaio di argilla verde e mescola con cura.

Se necessario, aggiungi qualche goccia d’acqua per diluire leggermente il composto. Applica sui capelli come se si trattasse di un normale shampoo, massaggiando delicatamente la cute. Lascia agire per un minuto, quindi risciacqua i capelli e versa una tazza di acqua tiepida con due cucchiai di aceto di mele.

Shampoo fatto in casa solido

Dopo aver preparato il sapone solido, è giunto il momento di creare con le nostre mani uno shampoo solido e green. Per farlo, useremo del miele, sapone di Marsiglia e degli stampi per il sapone.

Ingredienti

Sapone di Marsiglia: 300 grammi

Miele: 100 grammi

Zucchero di canna grezzo: 250 grammi

Cognac: 150 ml.

Procedimento

Per prima cosa, bisognerà ridurre il sapone in piccoli pezzetti, quindi versa il tutto in una pentola di acciaio inox insieme agli altri ingredienti. Lascia sciogliere a bagnomaria per 15 minuti, mescolando di tanto in tanto in modo che non si formino grumi.

Al termine di questa operazione, prepara gli stampi cospargendo prima un leggero strato di talco; quindi versa il sapone e lascia raffreddare. Quando sarà completamente freddo e solido, potrai estrarre il sapone dagli stampi e posizionarlo su un foglio di carta da forno, dove potrà seccare completamente nei successivi 2 giorni.

Shampoo fai da te per cute secca e forfora

Uno shampoo naturale facile da preparare è quello a base di acqua e foglie di ortica. Per la preparazione, ti basterà preparare un decotto usando 250 ml di acqua e due cucchiai di foglie essiccate. Lascia in infusione per circa 15 minuti, quindi filtra il liquido e utilizzalo come un normale shampoo.

L’ortica è notoriamente un ingrediente utile per la cura dei capelli. Questo rimedio, permette di ridurre la forfora, favorisce la crescita dei capelli e purifica il cuoio capelluto.

Shampoo fai da te per capelli crespi

Questa volta sfrutteremo le proprietà benefiche dell’olio di cocco per prenderci cura dei capelli crespi e secchi. L’olio di cocco, infatti, esercita proprietà antimicrobiche e antinfiammatorie, un ottimo idratante per chi ha una cute secca e capelli crespi.

Per questa preparazione, serviranno solo 3 ingredienti, e qualche minuto del tuo tempo.

Ingredienti

Olio di cocco: 30 grammi

Succo di limone: 1 cucchiaio

Aceto di mele: un cucchiaino

Procedimento

Unisci i tre ingredienti e mescolali per bene finché non avrai ottenuto un composto ben omogeneo. Quindi, lava i capelli utilizzando questo rimedio come se fosse un normale shampoo.

Shampoo fai da te per capelli secchi

Per questa preparazione, al posto dell’olio di cocco utilizzeremo un altro ingrediente, e cioè il latte di cocco, unito ad altri oli benefici per la cura dei capelli e a qualche cucchiaino di miele. Vediamo quali sono gli ingredienti e il procedimento da seguire.

Ingredienti

Latte di cocco: 125 ml

Miele: 2 cucchiai

Olio di jojoba: 1 cucchiaino

Olio di ricino: 1 cucchiaino

Aceto di mele: 2 cucchiai.

Procedimento

In una ciotola unisci tutti gli ingredienti e mescolali per bene finché non avrai ottenuto un composto liscio ed omogeneo. Quindi, applica sui capelli bagnati come un normale shampoo, massaggiando delicatamente il cuoio capelluto.

Precauzioni e consigli

Abbiamo appena visto come sostituire lo shampoo per i capelli con delle alternative naturali. Ora che conosciamo le ricette per lavare i capelli “senza shampoo”, però, sarà il caso di fare qualche precisazione. Prima di metterti all’opera, ecco dunque qualche piccola raccomandazione.

Se soffri di particolari condizioni mediche che interessano i capelli o il cuoio capelluto, come la dermatite seborroica o la psoriasi del cuoio capelluto, evita di utilizzare prodotti fatti in casa senza aver prima chiesto un parere al medico o al dermatologo. Il fatto che si tratti di rimedi naturali, non li rende automaticamente innocui e sicuri per tutti.

Lo stesso discorso va fatto per chi ha una pelle, inclusa quella del cuoio capelluto, molto sensibile: il rischio potrebbe essere quello di sviluppare delle fastidiose irritazioni, secchezza, infiammazione e prurito.

Se la ricetta che hai scelto comprende ingredienti che non hai mai applicato sulla pelle o sui capelli, come ad esempio oli essenziali o erbe e spezie, prima di applicare lo shampoo esegui un patch test su una piccola porzione di pelle, in modo da evitare eventuali reazioni allergiche.