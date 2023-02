Tormalina: 12 proprietà della pietra e colori

La Tormalina è una pietra dalle numerose proprietà benefiche e dagli infiniti colori. Nell’ambito della cristalloterapia, si ritiene che la gemma sia in grado di eliminare le vibrazioni negative dalla nostra vita e di migliorare la nostra salute fisica e psicologica, rinforzando le difese immunitarie e aiutando a prendere le giuste decisioni. Vediamo quali sono le caratteristiche della gemma e come sfruttarne le sue proprietà benefiche.

Fonte immagine: Pixabay

La tormalina è una pietra semipreziosa dalle peculiarità uniche e dalla rara bellezza. Si tratta forse di una delle pietre più variegate che esistano al mondo, una gemma definita “camaleontica”, per via dei suoi pittoreschi colori, tutti diversi l’uno dall’altro.

Questa pietra fa parte della classe dei minerali ciclosilicati e degli ossidi, un variopinto esemplare della famiglia dei silicati. Il nome “tormalina” deriva dal singalese, o cingalese, “turmali”, che vuol dire letteralmente “pietra preziosa di colore misto”.

All’interno della famiglia delle tormaline, infatti, rientrano gemme di diversi colori, dal rosa al rosso, dal nero all’arancione, fino al verde e al turchese. La tormalina può presentarsi anche con un originale colore variopinto, assumendo sembianze che ricordano i colori di una fetta di anguria.

Al di là del suo aspetto, ciò che sorprende di questa pietra è il suo incredibile potere benefico, attribuitole nell’ambito della cristalloterapia.

Si ritiene infatti che la tormalina possa aiutarci a difenderci dalle onde elettromagnetiche. Alla pietra sono attribuite proprietà utili sia per la salute del corpo che per il benessere della mente.

Vediamo, dunque, quali sono le curiosità e i benefici della tormalina, vediamo come usare la pietra e qual è il prezzo di questa gemma.

Tormalina: caratteristiche della gemma

Fonte: Pixabay

La tormalina non è una gemma composta da un singolo minerale. La pietra è infatti costituita da più minerali, come calcio, sodio, alluminio, ferro e diversi altri metalli. Le gemme sono tutte accomunate dalle stesse proprietà fisiche e chimiche e dalla stessa struttura cristallina.

All’interno di questa famiglia, però, possiamo trovare varietà dai colori più disparati, che varieranno a seconda della maggiore concentrazione di uno o di un altro elemento.

Il colore della tormalina è spesso disomogeneo e irregolare. Puoi trovarne facilmente di colore nero, rosso, rosa, blu e bianco, ma la pietra è presente in natura anche in molte altre tonalità, tutte dalla bellezza ipnotica.

La pietra è caratterizzata da un sistema trigonale e prismatico, allungato e striato sull’asse verticale. Spesso, proprio sulla linea verticale, la gemma presenta due estremità diverse l’una dall’altra dal punto di vista cromatico.

Alcune varietà di tormalina, come la varietà “anguria” o “tormaline watermelon“, presentano più colori e sfumature al loro interno.

Secondo una leggenda egiziana, questa gemma avrebbe acquisito i suoi variopinti toni durante il suo arrivo sulla terra, oltrepassando un colorato arcobaleno. Sarebbe questa la ragione del colore vibrante e unico di questa gemma.

Una delle caratteristiche fisiche della tormalina riguarda, poi, le proprietà elettriche della pietra: se riscaldata e poi raffreddata, questa può infatti caricarsi di elettricità positiva e negativa, proprietà piroelettrica.

La gemma ha un grado di durezza pari a 7 – 7,5 sulla scala Mohs, il miglior modo per lavorarla è quello del taglio cabochon da impiegare nel campo della gioielleria.

Provenienza

È possibile trovare giacimenti di tormalina in molte aree del mondo. Dal Brasile giungono le varietà più preziose della pietra, quelle di colore blu e azzurro, ma è possibile acquistare anche tormeline provenienti dal Mozambico, dall’isola d’Elba, dal Madagascar, dall’India, dallo Sri Lanka, dalla Russia e dall’Afghanistan.

A seconda della provenienza geografica, la gemma sarà caratterizzata da colori differenti, che andranno dal blu indaco al rosa, dal giallo fino al rosso violetto.

Le proprietà della tormalina nella cristalloterapia

Oltre alle caratteristiche estetiche, della pietra tormalina sorprendono le proprietà terapeutiche. Queste possono variare in base al colore della gemma, ma a grandi linee, possiamo affermare che alla pietra sono attribuiti significati positivi.

Ma a conti fatti, che proprietà ha la tormalina? Si ritiene che la gemma sia in grado di:

Migliorare la salute fisica, specialmente quella dei muscoli e del sistema nervoso Migliorare la circolazione del sangue Mantenere sotto controllo la pressione sanguigna Rinforzare e proteggere la salute cardiaca Proteggere la persona e gli ambienti domestici, al pari della selenite, dalle onde e dalle vibrazioni negative Ridurre i rischi legati alle radiazioni emesse dagli apparecchi tecnologici che abbiamo in casa, come computer, telefoni e altri dispositivi: la pietra sembra offrire effetti ancor maggiori se abbinata ad altre pietre benefiche, come il cristallo di rocca o quarzo ialino Favorire la meditazione, come fa la sodalite e allontanare i pensieri negativi e disturbanti Favorire un maggior equilibrio tra corpo e mente, e ridurre i disturbi psicologici ed emotivi Migliorare la qualità del sonno Tenere alla larga la paura e i pensieri negativi Favorire la concentrazione e la creatività Rinforzare lo spirito durante i periodi in cui ci sentiamo privi di energie e senza via d’uscita.

I colori della Tormalina e i significati nascosti

Fonte: Pixabay

Le proprietà benefiche di questa pietra variano anche in base al colore che essa assume.

La tormalina rosa è considerata la pietra primaria del cuore, è utile per ridurre lo stress e incoraggia l’ amore per se stessi e verso chi ci circonda.

è considerata la pietra primaria del cuore, è utile per ridurre lo stress e incoraggia l’ e verso chi ci circonda. La tormalina nera , invece, è spesso impiegata per proteggere la persona e un determinato ambiente dalle vibrazioni negative e dalle radiazioni che vengono emesse da cellulari, tv, tablet e così via.

, invece, è spesso impiegata per proteggere la persona e un determinato ambiente dalle e dalle radiazioni che vengono emesse da cellulari, tv, tablet e così via. La varietà rossa serve per portare equilibrio e passionalità nella sfera intima

serve per portare equilibrio e passionalità nella sfera intima La varietà viola aiuta a ripristinare l’equilibrio del sistema immunitario ed endocrino. È una pietra adatta per chi pratica la meditazione, utile per favorire il rilassamento.

Tormalina azzurra : grande importanza è attribuita anche alla pietra azzurra, la pietra del respiro, collegata alla salute dei polmoni.

: grande importanza è attribuita anche alla pietra azzurra, la pietra del respiro, collegata alla salute dei polmoni. Nella sua varietà gialla, la pietra è legata alla funzionalità del fegato , alla creatività e alla capacità di prendere delle giuste decisioni.

, alla creatività e alla capacità di prendere delle giuste decisioni. La tormalina verde , nota anche con il nome di “verdelite”, aiuta a rinforzare le difese immunitarie e aumenta le energie del corpo. A livello emotivo e psicologico, la pietra rappresenta un amuleto utile per combattere claustrofobia, ansia e panico.

, nota anche con il nome di “verdelite”, aiuta a e aumenta le energie del corpo. A livello emotivo e psicologico, la pietra rappresenta un amuleto utile per combattere claustrofobia, ansia e panico. La pietra, nella varietà multicolor, aiuta a curare i conflitti interiori e rappresenta, in un certo senso, un simbolo di unione e fratellanza. La pietra racchiude infatti diversi colori. Essa simboleggia la capacità che hanno, o dovrebbero avere, Nazioni e popoli di vivere insieme, in armonia gli uni con gli altri. La tormalina anguria è anche collegata all’equilibrio e al bilanciamento dell’energia Yin e Yang.

Come utilizzare la tormalina?

Le tormaline più belle e preziose vengono impiegate soprattutto in campo gemmologico, per la realizzazione di gioielli di enorme bellezza. Ti sarà capitato, forse, di ammirare una pregiata collana in tormalina watermelon o di ammirare un bracciale con pietre di Tormalina Paraíba, la gemma originaria del Brasile.

La pietra viene impiegata anche per realizzare orecchini, amuleti, anelli e altri accessori. Puoi anche scegliere di tenere in tasca una pietra, come amuleto, o puoi utilizzarla durante la pratica della meditazione, per ripristinare il tuo equilibrio interiore e favorire il focus e la concentrazione.

La tormalina viene impiegata anche nell’ambito del Feng shui, per proteggere la casa dalle energie negative, trasformandole in energia positiva e stimolante.

Come capire se la tormalina è vera?

Fonte: Pixabay

Adesso che sai che pietra è la tormalina e qual è il suo aspetto, probabilmente ti starai domandando come fare a distinguere questa significativa gemma da quelle contraffatte o falsificate.

In linea di massima, devi ricordare che la tormalina è una pietra molto resistente ai graffi, per cui, se dovessi notare delle scheggiature o qualche graffio, quasi sicuramente non si tratterà di vera tormalina.

Inoltre, difficilmente troverai la pietra di un unico colore. Al suo interno, la gemma racchiude infatti una varietà di inclusioni, che ne caratterizzano il colore unico e variegato. Una pietra cristallina, difficilmente è vera tormalina.

Tormalina: prezzo

Che valore ha la tormalina? Questa gemma è considerata “semipreziosa”, ma il suo costo può variare enormemente in base al colore e alla tipologia, oltre che in base ai giacimenti di provenienza.

Le varietà più rare sono chiaramente le più costose. Tra queste vi è la già citata varietà Paraiba, di un caratteristico colore verde-blu.

Le gemme di più grande valore hanno un costo che supera i 10.000 euro per carato, mentre quelle più comuni hanno un prezzo molto più accessibile. Il che le rende la scelta ideale per chi desidera indossare una collana che possa donare energia positiva ed emanare una bellezza unica.

