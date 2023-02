Calcedonio: significato e proprietà della pietra

Il calcedonio è la gemma che permette di allineare il corpo alla mente e allo spirito: si tratta di una varietà di quarzo con struttura criptocristallina. In natura è possibile trovarla in diverse colorazioni e con disegni e motivi unici, che variano a seconda delle impurezze presenti nella pietra. Nel mondo della cristalloterapia, il calcedonio riveste un ruolo di grande importanza, vediamo perché e quali proprietà benefiche può regalarci.

Fonte immagine: Pexels

Il calcedonio è una pietra che riveste un ruolo di grande valore nel mondo della cristalloterapia. Dal punto di vista mineralogico, ci troviamo di fronte a una varietà di quarzo con struttura criptocristallina, ossia un minerale dalla struttura cristallina talmente sottile, da non poter essere vista a occhio nudo o con un normale microscopio.

La gemma è composta da ossido di silicio naturale, si presenta in una grande varietà di colori e disegni. Oltre alla ben nota varietà di calcedonio blu, altre varietà assumono nomi specifici a seconda delle principali caratteristiche.

La pietra appare con una consistenza cerosa e opaca o traslucida. Nell’ambito della cristalloterapia, si ritiene che il minerale sia in grado di allineare il corpo alla mente e allo spirito. La gemma è nota per la sua capacità di suscitare pensieri buoni ed energie positive fra le persone.

In questo articolo scopriremo qual è il significato del calcedonio nella cristalloterapia, vedremo quali sono le caratteristiche mineralogiche di questa gemma dalle mille sfaccettature.

Calcedonio: varietà e caratteristiche del minerale

Fonte: Pixabay

Da un punto di vista tecnico, il calcedonio è una miscela di quarzo microcristallino o criptocristallino e del minerale moganite. Come abbiamo visto in apertura, le varietà criptocristalline sono caratterizzate da strutture molto piccole, talmente tanto da non poter essere individuate a occhio nudo. Per poterle osservare, è necessario l’utilizzo di un microscopio elettronico o di diffrattogrammi a raggi X.

Le pietre di calcedonio sono solitamente semitrasparenti o persino opache, presenti in natura in numerose colorazioni e varietà. Tra le più comuni, puoi trovare il calcedonio nero, blu, verde, arancione, azzurro, rosa e rosso, giallo e bianco.

Sempre dal punto di vista tecnico, con il termine “calcedonio” si intendono, in realtà, solamente i minerali traslucidi e di unico colore. Gli altri minerali appartenenti a questo gruppo assumono un diverso nome, come agata o diaspro, a seconda delle specifiche caratteristiche.

Mentre l’agata è traslucida e presenta diverse inclusioni, il diaspro si presenta come una pietra opaca. Tornando alle diverse varietà di calcedonio, la colorazione che le caratterizza dipenderà dalle impurità presenti nella pietra. In tal senso, possiamo parlare, ad esempio, di:

Calcedonio blu : la gemma assume questo colore per via delle tracce di ferro, manganese e rame . Il colore della pietra va dal grigio-azzurro al viola-blu.

: la gemma assume questo colore per via delle . Il colore della pietra va dal grigio-azzurro al viola-blu. Una varietà dalla bellezza rara è l’ Holly Blue , che proviene dall’Oregon. Si tratta di un calcedonio azzurro con incursioni rosa, che danno origine a un bellissimo color lavanda.

, che proviene dall’Oregon. Si tratta di un calcedonio azzurro con incursioni rosa, che danno origine a un bellissimo color lavanda. Calcedonio onice silicea : si tratta di una varietà opaca , caratterizzata dalla presenza di bande dritte e striature bianche e nere.

: si tratta di una , caratterizzata dalla presenza di bande dritte e striature bianche e nere. Varietà rosa e viola : presentano tracce di ossido di ferro e manganese

: presentano tracce di ossido di ferro e manganese Calcedonio verde, noto anche con il nome di crisoprasio, deve il suo colore alla presenza di sali idrati di nichel.

In tutti i casi, la pietra ha una durezza piuttosto elevata, che va da 6,5 a 7 nella scala di durezza di Mohs, per cui è leggermente inferiore rispetto a quella del quarzo, 7.

Dove trovare il calcedonio?

Si ritiene che il nome di questa gemma risalga all’epoca bizantina, che derivi dalla città di Calcedonia, in Turchia, dove è possibile trovare grandi quantità di questo minerale.

Altre fonti si trovano, tuttavia, in molte parti del mondo, come il Marocco, l’india, negli Stati Uniti, in Brasile, nel Malawi e in Nuova Zelanda.

Le proprietà del calcedonio nella cristalloterapia

Fonte: Pixabay

A cosa serve il calcedonio nell’ambito della cristalloterapia? La pietra calcedonio è uno di quei minerali che esercitano degli influssi positivi, non solo per chi li possiede, ma anche per coloro che vi stanno intorno. Questa gemma sarebbe infatti in grado di stimolare energie positive, promuovere la vicinanza e l’amicizia, addirittura favorire la telepatia fra le persone.

Uno dei più interessanti poteri attribuiti alla pietra è quello di assorbire le energie negative e dissolverle. Si tratta di un minerale capace di allineare e riequilibrare lo spirito, il corpo e la mente.

Il calcedonio è la pietra della generosità e della benevolenza, è adatta per la meditazione, come il quarzo ialino, in quanto apre la mente ed eleva lo spirito.

Dal punto di vista della salute fisica, la gemma sembra influenzare la salute di molti organi, come gli occhi, la colecisti, la milza. La pietra sarebbe in grado di proteggere e migliorare le funzioni cognitive, aiuta a concentrarsi e a chiarire i propri pensieri e bisogni.

A ognuno il suo colore

A seconda delle diverse varietà, il calcedonio può offrire anche altri effetti benefici.

Calcedonio blu : migliora la memoria e aiuta ad imparare nuove lingue, migliorando anche le capacità di comunicazione . Stimola la mente e ammorbidisce le parti più rigide del nostro carattere.

: migliora la memoria e aiuta ad imparare nuove lingue, migliorando anche le . Stimola la mente e ammorbidisce le parti più rigide del nostro carattere. Calcedonio rosa : è la pietra della gentilezza e della voglia di scoprire sempre persone e mondi nuovi. La gemma incoraggia la socializzazione e l’empatia verso il prossimo. È molto utile nel periodo dell’allattamento, aiuta a rinforzare il sistema immunitario e migliora la salute del cuore.

: è la e della voglia di scoprire sempre persone e mondi nuovi. La gemma e l’empatia verso il prossimo. È molto utile nel periodo dell’allattamento, aiuta a rinforzare il sistema immunitario e migliora la salute del cuore. Calcedonio viola : ti aiuta a non aggrapparti ai ricordi spiacevoli della vita e a dimenticare un passato doloroso.

: ti aiuta a non aggrapparti ai ricordi spiacevoli della vita e a dimenticare un passato doloroso. Calcedonio rosso: questa pietra è collegata alla determinazione, una dote essenziale per portare a temine i compiti che ci siamo prefissati, raggiungere i nostri veri obiettivi. Il calcedonio rosso è inoltre collegato a una buona circolazione sanguigna.

Naturalmente, ricordiamo che, sebbene alla gemma siano attribuiti numerosi effetti benefici, in presenza di problemi psicologici o di condizioni mediche è sempre importante rivolgersi a un medico o a uno psicologo.

L’uso dei cristalli può eventualmente affiancare le terapie mediche ufficiali, ma non va inteso come trattamento sostitutivo e risolutivo per la cura di disturbi e patologie.

Usi della pietra

Fonte: Pixabay

Per via delle sue caratteristiche e della sua oggettiva bellezza, il calcedonio è una pietra spesso impiegata in gioielleria. Sin dai tempi più antichi, le diverse varietà di calcedonio venivano utilizzate per realizzare gioielli, cammei, amuleti e ciondoli.

Oggetti in calcedonio fanno peraltro parte delle tradizioni religiose di tutto il mondo, da quelle ebraiche a quelle cristiane e buddiste. Oggi, la pietra si trova facilmente incastonata in anelli, bracciali, orecchini e collane.

Quanto vale il calcedonio?

Il prezzo del calcedonio può variare molto in base al tipo di pietra e alle sue specifiche caratteristiche, come colore e purezza della gemma.

La varietà più preziosa è quella blu, specialmente se presenta un colore intenso e una traslucidità uniforme. Le varietà molto preziose arrivano a costare anche 100 euro a carato.

Come riconoscere il calcedonio?

Fonte: Pixabay

Poiché la gemma è presente in natura in colori e varietà tanto diverse l’una dall’altra, può risultare molto difficile riuscire a riconoscere il vero calcedonio dalle versioni contraffatte. Alcune persone poco oneste vendono addirittura delle pietre di vetro, spacciandole per gemme vere.

Se la pietra è traslucida e opaca, potrebbe trattarsi di un vero calcedonio. La gemma ha infatti una lucentezza da opaca a cerosa. Non farti ingannare, invece, dalle colorazioni troppo intense e vivaci. Il calcedonio, infatti, ha solitamente delle tonalità tenui.

Per non rischiare di gettare il tuo denaro, acquista la gemma solo da negozi certificati e davvero affidabili.

Fonti