Commissione Ue pubblica le linee guida Sump 2026: 431 nodi urbani europei verso piani di mobilità sostenibile entro il 2027

L’8 giugno 2026 l’EU Urban Mobility Observatory ha pubblicato la terza edizione delle linee guida europee per lo sviluppo e l’implementazione dei Sustainable Urban Mobility Plans (SUMP), segnando un passaggio concreto verso l’obbligo — non più una raccomandazione — per centinaia di città europee di dotarsi di piani di mobilità sostenibile entro una scadenza precisa. Il documento è stato realizzato nell’ambito del contratto di servizio con la Direzione Generale per la Mobilità e i Trasporti della Commissione europea (DG MOVE), e arriva in un momento in cui le politiche di trasporto urbano stanno diventando uno degli assi portanti della transizione ecologica continentale.

Un obbligo per 431 nodi urbani europei

Il dato più rilevante delle nuove linee guida non riguarda la metodologia, ma la portata regolatoria che le accompagna. Il Regolamento TEN-T rivisto impone a 431 nodi urbani distribuiti in tutta Europa di adottare un piano urbano di mobilità sostenibile entro la fine del 2027. Non si tratta di un invito o di un incentivo: è un requisito vincolante, che trasforma i SUMP da strumento volontario a obbligo di pianificazione per un numero significativo di amministrazioni locali.

Questo cambiamento di natura — da raccomandazione a prescrizione — rappresenta una discontinuità rispetto alle edizioni precedenti delle linee guida. Le città coinvolte fanno parte della rete transeuropea dei trasporti e la loro adesione ai piani di mobilità sostenibile è ora condizione necessaria per l’integrazione coerente di quella rete. Il termine del 2027 lascia poco più di un anno alle amministrazioni che non hanno ancora avviato il processo per completarlo.

Cosa cambia rispetto alle edizioni precedenti

La terza edizione mantiene la struttura del ciclo di pianificazione consolidata nelle versioni precedenti, ma integra gli sviluppi normativi più recenti adottati a livello europeo. Le nuove linee guida sono allineate con un insieme di quadri regolatori e strategici che negli ultimi anni hanno ridisegnato le priorità della mobilità urbana nel contesto comunitario:

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il Green Deal europeo , che fissa obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra;

, che fissa obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra; la Strategia per una mobilità sostenibile e intelligente , che punta a rendere il sistema dei trasporti europeo più efficiente e a basse emissioni;

, che punta a rendere il sistema dei trasporti europeo più efficiente e a basse emissioni; il Quadro politico per la sicurezza stradale , che integra la dimensione della sicurezza nella pianificazione urbana;

, che integra la dimensione della sicurezza nella pianificazione urbana; il nuovo Quadro europeo per la mobilità urbana, che fornisce un riferimento aggiornato per le politiche locali.

L’allineamento con questi strumenti non è puramente formale. Significa che i piani di mobilità sostenibile adottati dai 431 nodi urbani dovranno rispondere a obiettivi misurabili che spaziano dalla riduzione delle emissioni all’aumento della sicurezza stradale, passando per l’intermodalità e l’accessibilità dei trasporti pubblici.

Perché le linee guida SUMP 2026 contano per le amministrazioni locali

Per molte amministrazioni, specialmente quelle di medie dimensioni, il recepimento di questi obblighi richiede un salto di capacità progettuale non trascurabile. Sviluppare un piano urbano di mobilità sostenibile non significa semplicemente redigere un documento: implica analisi della domanda di trasporto, coinvolgimento degli stakeholder locali, definizione di scenari alternativi, indicatori di monitoraggio e meccanismi di revisione periodica.

Immagine generata con AI

Le linee guida pubblicate dall’EU Urban Mobility Observatory servono precisamente a questo: fornire un quadro metodologico condiviso che consenta alle città di affrontare il processo in modo strutturato, indipendentemente dalla loro dimensione o dal livello di esperienza pregressa in materia di pianificazione della mobilità. Il fatto che la struttura del ciclo di pianificazione sia stata mantenuta rispetto alle edizioni precedenti è un segnale di continuità che facilita il lavoro delle amministrazioni già impegnate in processi SUMP avviati negli anni scorsi.

Il contesto: perché proprio ora

La scelta di pubblicare la terza edizione nel giugno 2026 non è casuale. Il Regolamento TEN-T rivisto è entrato in vigore con scadenze operative che si avvicinano rapidamente, e le città incluse nei 431 nodi urbani avevano bisogno di un riferimento aggiornato per orientare la propria pianificazione. Senza linee guida allineate ai nuovi quadri normativi europei, il rischio era quello di produrre piani già parzialmente obsoleti rispetto agli obblighi regolatori.

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Il contesto politico più ampio è quello di un’Unione europea che ha fatto della decarbonizzazione dei trasporti uno degli obiettivi centrali del proprio percorso verso la neutralità climatica. I trasporti urbani incidono in modo rilevante sulle emissioni totali di CO₂ nelle aree metropolitane, e i piani di mobilità sostenibile sono considerati uno degli strumenti più efficaci per intervenire su questa quota, agendo sulla composizione modale degli spostamenti — favorendo il trasporto pubblico, la mobilità attiva e la riduzione del traffico privato motorizzato.

Le linee guida complete sono disponibili attraverso l’portale ufficiale della Commissione europea dedicato ai trasporti, dove è possibile consultare anche i materiali di supporto prodotti dall’EU Urban Mobility Observatory.

Le implicazioni per l’Italia

L’Italia è tra i Paesi con nodi urbani inclusi nella rete TEN-T, il che significa che alcune delle principali città italiane rientrano nell’obbligo di adottare un SUMP entro il 2027. Per le amministrazioni italiane, questo si traduce nella necessità di allineare i propri strumenti di pianificazione — i Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (PUMS) già previsti dalla normativa nazionale — con i requisiti aggiornati delle nuove linee guida europee.

In Italia il PUMS è già uno strumento consolidato, introdotto dal decreto legislativo n. 257 del 2016 e successivamente rafforzato nelle sue prescrizioni. Tuttavia, l’aggiornamento europeo del 2026 introduce nuovi elementi di allineamento con le strategie comunitarie che potrebbero richiedere revisioni o integrazioni rispetto ai piani già adottati o in fase di elaborazione.

La scadenza del 2027 è ravvicinata, ma non impossibile per le città che hanno già avviato percorsi strutturati. Per quelle che partono da zero, invece, il tempo disponibile richiede di muoversi con rapidità, senza rinunciare alla qualità di un processo partecipato che le stesse linee guida indicano come elemento fondante di qualsiasi piano urbano di mobilità sostenibile credibile ed efficace.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.