SHARE NOW: tariffe scontate con Pass25 e Pass50

Fonte immagine: Share Now car sharing

Il servizio di car sharing SHARE NOW lancia Pass25 e Pass50, abbonamenti mensili per tariffe al minuto scontate fino al 50%.

SHARE NOW lancia un abbonamento mensile per chi usa spesso il car sharing a flusso libero. Secondo l’annuncio diffuso dall’azienda gli utenti avranno a disposizione due formati: Pass25 e Pass50. I vantaggi saranno rivolti sia ai clienti storici del servizio che a quelli che si iscriveranno in futuro.

Acquistando il Pass25 si avrà diritto a una riduzione del 25% della tariffa al minuto. Il costo mensile previsto è di 19,99 euro. Con il Pass50 la percentuale di sconto salirà al 50%, mentre l’importo mensile è di 89,99 euro. Con il primo pacchetto il costo del servizio di car sharing passa dai normali 0,19 euro al minuto a 0,14, con il secondo scende a 0,09 (Pass50).

Entrambi gli abbonamenti possono essere acquistati online sul sito di SHARE NOW. Lo sconto è applicabile unicamente sulle tariffe al minuto e non su pacchetti orari. Agevolazioni disponibili anche in Austria e Germania. Ha dichiarato Olivier Reppert, CEO di SHARE NOW: