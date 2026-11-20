PFAS a Pietra Ligure, scattano i divieti su acqua dei pozzi e prodotti alimentari locali

A Pietra Ligure l’emergenza PFAS non accenna a rientrare. Con l’ordinanza n. 195 del 17 novembre 2026, il Comune ha esteso ulteriormente i divieti legati alla contaminazione da sostanze perfluoroalchiliche, vietando ora anche l’utilizzo dell’acqua dei pozzi privati non ancora verificati e il consumo di ortaggi, frutta e prodotti di origine animale provenienti da orti e allevamenti che usano acque potenzialmente contaminate. Un’escalation che arriva a oltre un mese dall’inizio della crisi e che coinvolge ormai un’area più ampia della riviera ligure di ponente.

Come si è arrivati all’emergenza PFAS a Pietra Ligure

Il primo segnale ufficiale risale al 13 ottobre 2026, quando il Comune di Pietra Ligure ha emesso l’ordinanza n. 173/2026 con il divieto di consumo dell’acqua potabile su tutto il territorio comunale. Alla base della misura c’era la richiesta di Servizi Ambientali Spa, la società di gestione idrica locale, che aveva riscontrato la presenza di PFAS nei pozzi dell’acquedotto, rendendo necessario il blocco immediato dell’uso potabile e alimentare dell’acqua di rete.

I PFAS — acronimo di per- and polyfluoroalkyl substances, sostanze perfluoroalchiliche — sono composti chimici sintetici estremamente persistenti nell’ambiente e nell’organismo umano. La loro presenza nell’acqua destinata al consumo umano rappresenta un problema di salute pubblica riconosciuto a livello europeo, motivo per cui le autorità locali hanno agito con misure contingibili e urgenti.

Per far fronte all’emergenza idrica, il Comune ha attivato tre autobotti operative sul territorio, che garantiscono l’approvvigionamento di acqua sicura per la popolazione. Una soluzione tampone, ma necessaria in attesa che le verifiche sulle fonti idriche vengano completate.

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Cosa vieta la nuova ordinanza n. 195

L’ordinanza del 17 novembre 2026 va ben oltre il semplice divieto di bere l’acqua del rubinetto. I nuovi divieti riguardano tre categorie distinte:

Acqua dei pozzi privati : è vietato utilizzare l’acqua proveniente da pozzi privati che non abbiano ancora ricevuto una verifica analitica che escluda la contaminazione da PFAS. Il divieto si applica a qualsiasi uso, non solo al consumo diretto.

: è vietato utilizzare l’acqua proveniente da pozzi privati che non abbiano ancora ricevuto una verifica analitica che escluda la contaminazione da PFAS. Il divieto si applica a qualsiasi uso, non solo al consumo diretto. Ortaggi e frutta degli orti : è vietato consumare prodotti coltivati in orti irrigati con acqua proveniente dalla rete idrica o da pozzi privati, a meno che non esista documentazione che attesti l’assenza di contaminazione nell’acqua utilizzata per l’irrigazione.

: è vietato consumare prodotti coltivati in orti irrigati con acqua proveniente dalla rete idrica o da pozzi privati, a meno che non esista documentazione che attesti l’assenza di contaminazione nell’acqua utilizzata per l’irrigazione. Prodotti di origine animale: è vietato consumare latte, uova, carni e altri prodotti provenienti da animali abbeverati con acque potenzialmente contaminate da PFAS.

Si tratta di una misura che tocca direttamente chi a Pietra Ligure coltiva un orto per uso familiare o alleva animali da cortile — una pratica diffusa nell’entroterra ligure — e che impone una riflessione più ampia sull’intera filiera alimentare locale.

La contaminazione si estende oltre i confini comunali

L’emergenza PFAS a Pietra Ligure non è un caso isolato. La contaminazione è stata rilevata anche a Villanova d’Albenga e a Borgio Verezzi, due comuni limitrofi nella provincia di Savona, il che suggerisce una diffusione che riguarda potenzialmente un sistema idrogeologico condiviso. L’estensione geografica del problema rende più complessa la gestione dell’emergenza e richiede un coordinamento tra più amministrazioni locali.

La presenza dei PFAS in aree geograficamente vicine ma amministrativamente separate pone anche il tema delle responsabilità: chi monitora, chi interviene e con quali risorse. Per ora le ordinanze comunali restano lo strumento principale di tutela della popolazione, ma la dimensione del fenomeno suggerisce che sarà necessario un intervento su scala più ampia.

Perché i PFAS nei pozzi privati sono un problema specifico

I pozzi privati rappresentano un punto critico in questo tipo di emergenza per una ragione precisa: sfuggono al monitoraggio sistematico che invece caratterizza la rete idrica pubblica. Mentre Servizi Ambientali Spa può effettuare controlli continui sulle proprie fonti e segnalare tempestivamente le anomalie — come è avvenuto a ottobre 2026 — i pozzi di proprietà privata non sono soggetti alle stesse verifiche periodiche.

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Questo significa che un proprietario di un pozzo potrebbe aver continuato a usarne l’acqua per irrigare l’orto o abbeverare gli animali anche dopo che la contaminazione si era già diffusa nella falda, semplicemente perché non ne era a conoscenza. La nuova ordinanza colma questa lacuna imponendo il blocco preventivo fino all’esito delle analisi.

Chi possiede un pozzo privato nel territorio di Pietra Ligure e vuole verificarne la sicurezza può fare riferimento alle indicazioni dell’ordinanza pubblicata sul sito ufficiale del Comune di Pietra Ligure, che contiene le disposizioni operative per richiedere le verifiche analitiche.

Una crisi che cambia le abitudini quotidiane

L’impatto dell’emergenza PFAS sulla vita quotidiana dei residenti di Pietra Ligure è concreto e quotidiano. Non si tratta solo di non bere l’acqua dal rubinetto — già vietato dall’ottobre scorso — ma di riconsiderare pratiche radicate come coltivare l’orto, raccogliere le verdure di stagione, consumare le uova delle proprie galline. Abitudini che molte famiglie liguri considerano parte di uno stile di vita sostenibile si trovano ora sospese in attesa di certificazioni analitiche.

Le tre autobotti attive garantiscono l’accesso all’acqua sicura, ma rappresentano una soluzione logisticamente impegnativa per una comunità abituata a un approvvigionamento idrico normale. La durata dell’emergenza rimane incerta, e con essa l’orizzonte entro cui i residenti potranno tornare a una gestione ordinaria delle proprie risorse idriche e alimentari locali.

Quello che emerge dalla sequenza di ordinanze emesse tra ottobre e novembre 2026 — dalla n. 173 alla n. 195 — è un’emergenza che si è progressivamente allargata, coinvolgendo prima la rete pubblica, poi i pozzi privati, poi l’intera produzione alimentare legata all’irrigazione locale. Un percorso che riflette la natura stessa dei PFAS: composti che, una volta entrati in un sistema idrogeologico, tendono a diffondersi in modo capillare e difficile da contenere con misure parziali.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.