Italia flagellata da quasi 2.700 eventi meteo estremi in un decennio: Legambiente accusa ritardi nell’adattamento climatico

In dodici anni, l’Italia ha registrato 2.689 eventi meteo estremi, con 221 persone morte e un territorio che continua a pagare il prezzo di decenni di ritardi nella prevenzione e nell’adattamento climatico. Sono i numeri del Rapporto CittàClima 2026 di Legambiente, diffuso a novembre 2026, che fotografa con precisione la crescente vulnerabilità del Paese di fronte a una crisi climatica che non concede pause. Parlare di eventi meteo estremi in Italia non è più un esercizio di proiezione futura: è la descrizione di una realtà documentata, anno dopo anno, comune dopo comune.

Quasi 2.700 eventi in dodici anni: cosa dice il rapporto

Il Rapporto CittàClima 2026 è curato da Gabriele Nanni, geografo dell’ufficio scientifico nazionale di Legambiente, che si occupa specificamente degli impatti dei cambiamenti climatici e delle politiche di adattamento. Il lavoro di ricerca e monitoraggio che sta alla base del rapporto restituisce una cifra che, letta di fila, colpisce: 2.689 eventi meteo estremi documentati in Italia nell’arco di dodici anni.

Non si tratta di stime o proiezioni, ma di episodi verificati e georeferenziati: alluvioni, frane innescate da piogge intense, trombe d’aria, grandinate devastanti, ondate di calore, siccità prolungate. Ogni evento lascia tracce concrete — case allagate, infrastrutture danneggiate, attività agricole distrutte, vite spezzate. I morti accertati nel periodo sono 221: un dato che, pur non essendo il più alto in assoluto rispetto ad altri Paesi europei, testimonia quanto il rischio climatico sia diventato strutturale nella vita delle comunità italiane.

Tra le evidenze geografiche che emergono dal rapporto, il Nord Italia risulta l’area più colpita dagli eventi meteo estremi. Una dato che ribalta in parte l’immagine tradizionale del Sud come territorio più fragile sul piano idrogeologico, e che riflette la maggiore intensità dei fenomeni atmosferici violenti nelle regioni settentrionali, dove la conformazione alpina e padana amplifica l’effetto di precipitazioni sempre più intense e concentrate.

Il peso dei ritardi nella prevenzione

Uno degli elementi più critici che il Rapporto CittàClima mette in evidenza riguarda i ritardi dell’Italia su prevenzione, mitigazione e adattamento climatico. Non si tratta di una novità assoluta — il tema è discusso da anni nei tavoli istituzionali — ma la sistematizzazione dei dati sugli eventi meteo estremi in Italia rende più difficile ignorare il divario tra la velocità con cui il clima cambia e la lentezza con cui le politiche rispondono.

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Legambiente denuncia che il Paese continua a intervenire prevalentemente ex post: si ricostruisce dopo il disastro, si risarcisce, si dichiara lo stato di emergenza. Ma la fase preventiva — la messa in sicurezza del territorio, la riduzione dell’impermeabilizzazione del suolo, la riqualificazione degli alvei fluviali, la pianificazione urbanistica che tenga conto del rischio climatico — avanza con una lentezza che i numeri del rapporto rendono insostenibile.

Ogni anno in cui si rimanda un intervento strutturale è un anno in cui il territorio accumula vulnerabilità. E i 2.689 eventi documentati in dodici anni non sono distribuiti uniformemente nel tempo: la frequenza tende ad aumentare, riflettendo sia l’intensificazione dei fenomeni climatici sia la maggiore capacità di monitoraggio e documentazione sviluppata nel tempo.

Perché il Nord è l’area più esposta

Il fatto che il Nord Italia emerga come l’area geograficamente più colpita dagli eventi meteo estremi merita una riflessione specifica. Le regioni settentrionali combinano diversi fattori di rischio: una densità abitativa e produttiva molto elevata, un reticolo idrografico complesso con fiumi che attraversano pianure fortemente urbanizzate, e una maggiore esposizione ai temporali convettivi — quelli che in poche ore scaricano quantità di pioggia un tempo associate a settimane intere di precipitazioni.

Le città della pianura padana, ma anche i fondovalle alpini e prealpini, si trovano a fare i conti con eventi che le infrastrutture storiche non erano state progettate per gestire. Fognature dimensionate su parametri climatici ormai superati, sottopassi che si allagano, sotterranei di abitazioni private che diventano trappole d’acqua: sono le conseguenze visibili di un adattamento che non ha tenuto il passo con il cambiamento.

Questo non significa che il Centro e il Sud siano al sicuro. Al contrario, il Mediterraneo si sta riscaldando più rapidamente della media globale, e fenomeni come i medicane — i cicloni di origine mediterranea — stanno diventando più frequenti e intensi, colpendo con particolare violenza le coste e le aree interne del Sud Italia e delle isole.

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Gli eventi meteo estremi in Italia e la sfida dell’adattamento

Il Rapporto CittàClima 2026 non si limita a contare i danni: serve anche come strumento per orientare le politiche. Legambiente sottolinea che affrontare seriamente gli eventi meteo estremi in Italia richiede un cambio di paradigma nella gestione del territorio, che passi da una logica emergenziale a una logica di prevenzione strutturale.

Questo significa investire in:

rinaturalizzazione dei corsi d’acqua e ripristino delle pianure alluvionali naturali;

riduzione del consumo di suolo e promozione della permeabilità urbana;

aggiornamento dei piani regolatori comunali in chiave climatica;

formazione delle amministrazioni locali nella lettura e gestione del rischio;

sistemi di allerta precoce più capillari e accessibili alla popolazione.

Nessuna di queste azioni è tecnicamente impossibile. Molte sono già sperimentate con successo in altri Paesi europei — dalla Germania ai Paesi Bassi, dalla Francia alla Danimarca — che hanno integrato l’adattamento climatico nella pianificazione ordinaria. Il problema italiano non è la mancanza di soluzioni, ma la difficoltà di tradurle in politiche continuative, finanziate e monitorate nel tempo.

Gabriele Nanni, curatore del rapporto, lavora proprio su questo: trasformare i dati sugli impatti climatici in strumenti utili per chi deve prendere decisioni. Il Rapporto CittàClima è disponibile sul sito di Legambiente ed è aggiornato annualmente proprio per mantenere vivo il confronto tra la realtà documentata e le risposte istituzionali.

I 221 morti in dodici anni, i quasi 2.700 eventi registrati, il Nord sempre più esposto: sono numeri che chiedono risposte concrete, non solo dichiarazioni di intenti. Ogni stagione che passa senza interventi strutturali aggiunge nuovi dati a un rapporto che nessuno vorrebbe dover continuare ad aggiornare.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.