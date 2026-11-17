Milano e Torino tra le città europee con la peggiore qualità dell’aria secondo il rapporto Clean Cities

Ogni anno, quando arriva l’autunno e le temperature scendono, la pianura padana torna a fare i conti con uno dei problemi ambientali più persistenti d’Italia: lo smog. Ma il rapporto Clean Cities 2026, che confronta la qualità dell’aria città europee in un campione di 40 metropoli, mette nero su bianco quello che i dati locali già suggerivano da tempo: Milano e Torino non sono semplicemente nella media bassa, sono tra le peggiori del continente. Torino, in particolare, occupa l’ultima posizione della classifica.

Cosa dice il rapporto Clean Cities 2026

Il rapporto della Clean Cities Campaign analizza e confronta 40 città europee sulla base della qualità dell’aria, restituendo una fotografia aggiornata al 2026 che per l’Italia è tutt’altro che confortante. Torino si posiziona al 40° posto, ultima in assoluto tra le città considerate. Milano rientra nel gruppo delle cinque con i risultati peggiori, anche se la sua posizione esatta all’interno di quel gruppo varia a seconda delle fonti che hanno ripreso il documento.

Un dato concreto aiuta a capire la portata del problema: Milano ha registrato 58 giorni di superamento dei limiti di PM10. Si tratta delle polveri sottili con diametro inferiore a 10 micrometri, tra gli inquinanti più studiati per i loro effetti sulla salute respiratoria e cardiovascolare. 58 giorni in un anno significa quasi due mesi interi in cui la concentrazione di questo inquinante ha superato la soglia considerata accettabile.

Torino, Milano e Monza occupano le prime tre posizioni tra le città italiane più inquinate, confermando che il Nordovest — e la pianura padana in particolare — rappresenta un caso sistemico, non una semplice anomalia locale.

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Perché la pianura padana è una trappola geografica per lo smog

La Pianura Padana è circondata dalle Alpi a nord e ovest e dagli Appennini a sud. Questa conformazione geografica riduce la circolazione dell’aria, rallenta la dispersione degli inquinanti e favorisce l’accumulo di polveri sottili e altri agenti chimici negli strati bassi dell’atmosfera. In inverno, le inversioni termiche aggravano ulteriormente la situazione: l’aria fredda rimane intrappolata vicino al suolo, portando con sé tutto ciò che viene emesso da traffico, riscaldamento e industria.

Non è un problema nuovo, ma il confronto europeo rende evidente quanto il divario tra le città della pianura padana e quelle del resto del continente sia ancora ampio. Mentre alcune capitali nordeuropee hanno ridotto significativamente i livelli di inquinamento negli ultimi anni, Torino e Milano restano ancorate a valori che le collocano sistematicamente in fondo alle classifiche sulla qualità dell’aria nelle città europee.

Una questione di salute pubblica, non solo ambientale

L’inquinamento atmosferico non è un problema astratto. Maria Neira, Direttrice dell’OMS, ha definito l’inquinamento dell’aria una delle principali minacce per la salute pubblica e per il benessere delle persone e dell’ambiente. I meccanismi attraverso cui le polveri sottili danneggiano l’organismo sono ormai ben documentati dalla letteratura scientifica: penetrano nelle vie respiratorie, raggiungono i polmoni e in alcuni casi entrano nel flusso sanguigno, contribuendo a patologie respiratorie, cardiovascolari e neurologiche.

Per questo il rapporto della Clean Cities Campaign non è solo una classifica: è un indicatore di quanto le politiche urbane stiano — o non stiano — proteggendo la salute dei cittadini. E per Torino e Milano, il messaggio è chiaro.

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Gli obiettivi europei al 2030 e il ritardo italiano

L’Unione Europea ha fissato obiettivi più stringenti sulla qualità dell’aria in vista del 2030, spingendo le città a ridurre le concentrazioni di inquinanti entro soglie più basse rispetto agli standard attuali. Il rapporto Clean Cities 2026 si inserisce in questo contesto: misurare dove si trovano le città oggi serve anche a capire quanto lavoro rimane da fare per avvicinarsi a quei traguardi.

Per le città italiane del bacino padano, il percorso appare particolarmente impegnativo. Non solo per la geografia, ma anche per la densità abitativa, la dipendenza ancora elevata dal trasporto privato su gomma e la struttura del parco edilizio, con molti edifici che richiedono ancora sistemi di riscaldamento ad alta emissione. Questi fattori strutturali non si risolvono in una stagione: richiedono politiche continuative, investimenti e — spesso — scelte impopolari.

Torino ultima, Milano nel gruppo peggiore: cosa cambia in pratica

Essere ultimi in una classifica europea sulla qualità dell’aria ha conseguenze che vanno oltre il simbolico. Le città con i livelli di inquinamento più alti sono anche quelle più esposte a procedure di infrazione europee, a pressioni normative crescenti e a un potenziale impatto sulla loro attrattività residenziale e turistica.

Per Torino, il 40° posto su 40 è un segnale difficile da ignorare. Per Milano, rientrare tra le cinque peggiori città europee per qualità dell’aria — con 58 giorni di superamento del PM10 — pone interrogativi concreti sulla direzione delle politiche di mobilità e di gestione del riscaldamento urbano nei prossimi anni.

Il rapporto Clean Cities 2026 non propone soluzioni specifiche per ogni città, ma il confronto tra i 40 centri analizzati offre di per sé una mappa utile: mostra dove le politiche hanno funzionato e dove, invece, la qualità dell’aria nelle città europee continua a essere un problema irrisolto. Per l’Italia, e in particolare per le città della pianura padana, quella mappa indica ancora una lunga distanza da colmare.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.