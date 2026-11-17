Povertà energetica in Emilia-Romagna, il progetto sostiene 741 persone tra cui 430 minori

Sono 741 le persone coinvolte — di cui 430 minori — in un progetto che affronta la povertà energetica in Emilia-Romagna attraverso un approccio integrato: pagamento delle bollette, miglioramento dell’efficienza energetica delle abitazioni e formazione per i più giovani. L’iniziativa, attiva nelle province di Bologna, Modena, Ferrara e Forlì-Cesena, è uno dei segnali più concreti di come il problema dell’esclusione energetica stia uscendo dalla dimensione statistica per diventare oggetto di intervento diretto sul territorio.

Un progetto con un nome preciso e un obiettivo chiaro

L’iniziativa si chiama Azioni integrate per un futuro energetico sostenibile e nasce dalla collaborazione tra tre realtà distinte: Banco dell’Energia, Hera Comm e San Vincenzo de Paoli. La scelta di mettere insieme un operatore energetico, una fondazione specializzata nel contrasto alla povertà energetica e un’organizzazione con una lunga storia nel sostegno alle famiglie vulnerabili non è casuale. Risponde alla necessità di agire su più livelli contemporaneamente, perché la povertà energetica raramente si risolve con un singolo intervento.

Il progetto non si limita a coprire le bollette arretrate — che pure rappresentano spesso la causa immediata di distacchi e situazioni di emergenza — ma interviene anche sulle abitazioni per ridurre i consumi strutturali e sulla formazione dei ragazzi, con l’obiettivo di costruire una consapevolezza energetica che parta dall’infanzia.

Perché i minori sono così numerosi tra i beneficiari

Il dato più significativo di questo progetto è forse quello che riguarda i bambini e i ragazzi: 430 su 741 beneficiari totali sono minori, ovvero quasi il 58% del totale. Non si tratta di una coincidenza, ma riflette una realtà ben documentata: la povertà energetica colpisce in modo sproporzionato le famiglie numerose e quelle con figli piccoli, dove i consumi domestici sono più elevati e i redditi spesso insufficienti a coprire le spese energetiche di base.

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Una famiglia con bambini ha bisogno di riscaldamento costante in inverno, di illuminazione adeguata per lo studio, di elettrodomestici funzionanti per la preparazione dei pasti. Quando questi elementi vengono meno — o vengono razionati per contenere le spese — le conseguenze si ripercuotono sulla salute, sul rendimento scolastico e sulla qualità della vita quotidiana. Includere i minori non solo come destinatari passivi del sostegno ma anche come soggetti di formazione è una delle scelte metodologiche più interessanti di questo progetto.

Le province coinvolte e la geografia della vulnerabilità energetica

Il progetto opera in quattro province emiliano-romagnole: Bologna, Modena, Ferrara e Forlì-Cesena. Non sono aree omogenee. Bologna è una città universitaria e produttiva con sacche di povertà concentrate in specifici quartieri e tra le famiglie straniere; Ferrara è una provincia con una struttura demografica più anziana e un tessuto economico meno dinamico; Modena e Forlì-Cesena presentano caratteristiche intermedie, con aree rurali che spesso sfuggono ai radar dei servizi sociali urbani.

Questa varietà geografica rende il progetto potenzialmente più replicabile: se un modello di intervento integrato funziona su contesti così diversi, può diventare un riferimento per altre realtà regionali italiane dove la povertà energetica in Emilia-Romagna ha trovato una risposta strutturata, ma il problema rimane diffuso su scala nazionale.

Come funziona l’intervento integrato

L’approccio del progetto si articola su tre assi principali. Il primo riguarda il sostegno diretto alle bollette: per molte famiglie in difficoltà, l’accumulo di debiti con il fornitore energetico è il primo segnale di una spirale difficile da interrompere. Intervenire tempestivamente su questo aspetto evita i distacchi, che hanno costi umani e sociali spesso superiori all’importo del debito stesso.

Il secondo asse riguarda il miglioramento dell’efficienza energetica delle abitazioni. Si tratta di un intervento strutturale: sostituire elettrodomestici obsoleti con modelli a basso consumo, migliorare l’isolamento termico, installare dispositivi che riducano gli sprechi. Questi interventi abbassano la bolletta nel medio-lungo periodo, riducendo la dipendenza dal sostegno economico esterno.

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Il terzo elemento è la formazione per i giovani. Insegnare ai ragazzi come leggere una bolletta, come riconoscere un consumo eccessivo, come comportarsi in modo efficiente in casa non è solo educazione ambientale: è uno strumento di empowerment che può modificare le abitudini di un’intera famiglia e trasmettersi nel tempo.

Il ruolo di Banco dell’Energia, Hera Comm e San Vincenzo de Paoli

Banco dell’Energia è la fondazione che coordina il progetto e che da anni opera nel campo della povertà energetica in Italia, raccogliendo risorse da operatori del settore e distribuendole a famiglie in difficoltà attraverso reti di prossimità. Hera Comm, braccio commerciale del Gruppo Hera, è uno dei principali operatori energetici del nord-est italiano e porta nel progetto sia le risorse sia la competenza tecnica necessaria per gli interventi di efficienza. San Vincenzo de Paoli, con la sua rete capillare di volontari e la conoscenza diretta delle famiglie vulnerabili, garantisce che il sostegno raggiunga davvero chi ne ha bisogno, evitando dispersioni e burocrazie.

La sinergia tra questi tre soggetti — uno specializzato nel settore energetico, uno con competenze tecniche e commerciali, uno radicato nel tessuto sociale — è probabilmente la chiave metodologica più interessante dell’iniziativa. La povertà energetica in Emilia-Romagna, come altrove, non si risolve con un solo attore.

Il contesto nazionale: un problema che non si risolve da solo

Secondo i dati dell’Istat, la povertà assoluta in Italia continua a colpire milioni di famiglie, e la componente energetica è una delle più difficili da affrontare perché si intreccia con la qualità del patrimonio abitativo, con i redditi bassi e con la struttura delle tariffe. Le famiglie che vivono in abitazioni vecchie, scarsamente isolate, con impianti obsoleti pagano proporzionalmente molto di più rispetto a chi vive in edifici efficienti — un paradosso che penalizza chi ha già meno risorse.

Iniziative come Azioni integrate per un futuro energetico sostenibile non risolvono il problema su scala nazionale, ma dimostrano che interventi mirati, costruiti su partnership solide e su una conoscenza concreta del territorio, possono fare la differenza per centinaia di famiglie. Il fatto che quasi la metà dei beneficiari siano bambini e ragazzi aggiunge una prospettiva generazionale che va oltre l’emergenza immediata: investire nell’educazione energetica dei minori significa lavorare su abitudini e consapevolezze che dureranno nel tempo, ben oltre la durata del progetto stesso.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.