Incentivi bici e monopattini: come ottenerli e cosa dice il Decreto Rilancio

Nel Decreto Rilancio sono stati confermati gli incentivi per biciclette e monopattini: ecco cosa prevede, chi potrà beneficiarne e come richiederlo.

Gli incentivi per biciclette e monopattini elettrici sono stati sul punto di saltare nel Decreto Rilancio. Questo pericolo si è manifestato nell’ultima bozza del documento, prima dell’approvazione in Consiglio dei Ministri, dove il bonus era stato letteralmente cancellato.

Nel Decreto Rilancio approvato, ed esposto da Giuseppe Conte in diretta pochi minuti fa, è stato confermato il bonus per l’acquisto di biciclette e monopattini.

Questo il testo del decreto relativo alla parte concernente gli incentivi:

“Il vigente articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 111 del 2019 istituisce il «Programma sperimentale buono mobilità» con l’obiettivo di contribuire alla riduzione delle emissioni inquinanti, climalteranti e acustiche, dei volumi di traffico privato, della congestione veicolare e dell’occupazione dello spazio pubblico. La modifica proposta, al comma 1, lettera a), prevede che per l’anno 2020 il Programma incentivi forme di mobilità sostenibile alternative al trasporto pubblico locale.

In particolare, ai residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti è riconosciuto un

“buono mobilità”, pari al 60 per cento della spesa sostenuta e comunque non superiore a euro 500, a partire dal 4 maggio 2020 (data di entrata in vigore del d.P.C.M. 26 aprile 2020) e fino

al 31 dicembre 2020, per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli

per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard,

monopattini e monowheel ovvero per l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture. Tale “buono mobilità” può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d’uso previste. Al riguardo, si prevede lo stanziamento di ulteriori 50 milioni di euro per l’anno 2020, per un totale di 120 milioni di euro per tale annualità”.