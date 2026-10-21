Mobilità urbana sostenibile: le linee guida Ue per città più sicure e meno dipendenti dall’auto

Le città europee si trovano di fronte a una svolta concreta: la Commissione europea ha pubblicato nel giugno 2026 la terza edizione delle linee guida per i Piani urbani della mobilità sostenibile — i SUMP, conosciuti in Italia come PUMS — uno strumento che ridisegna in profondità il modo in cui i Comuni possono affrontare la mobilità urbana sostenibile, riducendo la dipendenza dall’auto privata e migliorando la qualità della vita nelle aree urbane. Non si tratta di un aggiornamento formale: questa terza edizione risponde a sfide che nel frattempo si sono fatte più urgenti — crisi climatica, qualità dell’aria, sicurezza stradale, accessibilità per tutti.

Cosa sono i PUMS e perché questa terza edizione conta

I Sustainable Urban Mobility Plans — SUMP in inglese, PUMS nella versione italiana — sono strumenti di pianificazione integrata che aiutano le amministrazioni locali a costruire sistemi di trasporto più efficienti, equi e a basse emissioni. Non si limitano a tracciare nuove piste ciclabili o a potenziare le linee del bus: impostano una visione complessiva della mobilità su un orizzonte di medio-lungo periodo, con obiettivi misurabili e processi partecipativi che coinvolgono cittadini, imprese e stakeholder.

La prima edizione delle linee guida europee risale a oltre un decennio fa. Da allora il contesto è cambiato radicalmente: gli obiettivi climatici dell’Unione europea si sono fatti più stringenti, le città hanno sperimentato soluzioni prima impensabili — dalla Superilla barcellonese alle zone a traffico limitato espanse — e la pandemia ha rimodellato le abitudini di spostamento. La terza edizione aggiorna il quadro metodologico per tenere il passo con tutto questo.

Il nuovo modello PUMS aggiornato si articola attorno a quattro assi principali: integrazione tra le diverse modalità di trasporto, accessibilità per le fasce di popolazione più vulnerabili, logistica urbana sostenibile e monitoraggio continuo dei risultati. Quest’ultimo punto è particolarmente rilevante: senza dati affidabili e aggiornati, qualsiasi piano rischia di restare sulla carta.

Il contesto normativo: la nuova regolazione europea sulle emissioni dei trasporti

Le linee guida SUMP non arrivano da sole. Il 1° giugno 2026 è entrato in vigore il Regolamento UE 2026/1030, che stabilisce nuove norme per il calcolo delle emissioni di gas serra prodotte dal settore dei trasporti. Si tratta di un passaggio tecnico ma tutt’altro che secondario: definire una metodologia comune e rigorosa per misurare le emissioni significa che le città e gli Stati membri non potranno più confrontare dati calcolati con criteri diversi, rendendo finalmente possibile una valutazione omogenea dei progressi a livello europeo.

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Questo regolamento e le linee guida SUMP si muovono nella stessa direzione: creare un ecosistema normativo in cui le politiche locali possano essere progettate, attuate e valutate con strumenti condivisi. Per i Comuni italiani, che già devono adottare i PUMS come condizione per accedere a determinati finanziamenti nazionali ed europei, questo significa disporre di un quadro di riferimento più solido e aggiornato su cui costruire i propri piani.

Ridurre la dipendenza dall’auto: dal principio alla pratica

Uno dei fili conduttori più espliciti delle nuove linee guida è la riduzione della dipendenza dall’auto privata. Non si tratta di un obiettivo ideologico: è una necessità funzionale. Le città europee perdono ogni anno miliardi di ore in congestione, l’inquinamento da traffico continua a pesare sulla salute pubblica, e lo spazio urbano dedicato alle automobili — strade, parcheggi, svincoli — sottrae superficie a usi molto più produttivi per la qualità della vita.

Le linee guida indicano alcune leve fondamentali per invertire questa tendenza:

Potenziamento del trasporto pubblico , con particolare attenzione all’affidabilità, alla frequenza e all’integrazione tariffaria tra diverse modalità.

, con particolare attenzione all’affidabilità, alla frequenza e all’integrazione tariffaria tra diverse modalità. Sviluppo della mobilità ciclopedonale , attraverso infrastrutture sicure e continue — non piste ciclabili isolate, ma reti coerenti che permettano spostamenti reali.

, attraverso infrastrutture sicure e continue — non piste ciclabili isolate, ma reti coerenti che permettano spostamenti reali. Gestione della domanda di mobilità privata , che può includere strumenti come la tariffazione della sosta, le zone a basse emissioni (ZTL o LEZ) e la regolamentazione dell’accesso ai centri urbani.

, che può includere strumenti come la tariffazione della sosta, le zone a basse emissioni (ZTL o LEZ) e la regolamentazione dell’accesso ai centri urbani. Mobilità condivisa — car sharing, bike sharing, scooter sharing — integrata nel sistema pubblico e non lasciata a logiche puramente commerciali.

— car sharing, bike sharing, scooter sharing — integrata nel sistema pubblico e non lasciata a logiche puramente commerciali. Logistica dell’ultimo miglio, spesso trascurata ma responsabile di una quota significativa del traffico nelle aree centrali.

Nessuna di queste leve funziona da sola. Le linee guida insistono molto sul concetto di mix modale: l’obiettivo non è eliminare un mezzo di trasporto ma costruire un sistema in cui ogni spostamento possa avvenire con la modalità più efficiente, sicura e meno impattante disponibile.

Accessibilità e sicurezza: le dimensioni sociali della mobilità

Una delle novità più significative rispetto alle edizioni precedenti è l’attenzione esplicita alla dimensione sociale della mobilità. Le linee guida riconoscono che la mobilità urbana sostenibile non può essere tale se esclude anziani, persone con disabilità, famiglie con bambini piccoli o chi vive in quartieri periferici mal collegati.

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L’accessibilità, in questo senso, non è solo una questione di rampe e ascensori nelle stazioni — è un criterio di progettazione che deve attraversare ogni scelta: dalla localizzazione delle fermate, alla leggibilità delle informazioni, alla sicurezza percepita degli spazi pubblici nelle ore serali. Le città che vogliono costruire piani PUMS efficaci devono partire da una mappatura onesta delle disuguaglianze di accesso esistenti sul proprio territorio.

La sicurezza stradale è l’altra grande priorità. Il riferimento è all’approccio Vision Zero — l’obiettivo di azzerare le morti e i feriti gravi sulle strade urbane — che diverse città europee hanno già adottato come cornice di riferimento per le proprie politiche di mobilità. Ridurre le velocità nei quartieri residenziali, ridisegnare le intersezioni pericolose, proteggere i percorsi scolastici: sono interventi concreti che le linee guida incoraggiano a inserire sistematicamente nei PUMS.

Come i Comuni italiani possono usare le nuove linee guida

In Italia, i PUMS sono già obbligatori per i Comuni al di sopra di una certa soglia demografica e rappresentano un prerequisito per accedere a fondi strutturali europei e a finanziamenti nazionali dedicati alla mobilità sostenibile. La terza edizione delle linee guida europee offre ora un aggiornamento metodologico che le amministrazioni possono — e dovrebbero — integrare nei propri processi di revisione e aggiornamento dei piani esistenti.

Il punto critico, per molti Comuni italiani, non è la mancanza di strumenti ma la capacità tecnica e amministrativa di usarli bene. Le linee guida dedicano ampio spazio alla fase di monitoraggio e valutazione, sottolineando che un PUMS deve essere un documento vivo, aggiornato periodicamente sulla base dei dati raccolti, non un elaborato che finisce nel cassetto dopo l’approvazione formale.

Le risorse europee disponibili — dai fondi di coesione ai programmi specifici per la mobilità urbana — possono sostenere sia la redazione dei piani sia la realizzazione degli interventi. Ma la condizione è che i piani siano costruiti con rigore metodologico, con obiettivi chiari e con un sistema di indicatori che permetta di verificare i progressi nel tempo. Le nuove linee guida forniscono esattamente questo tipo di orientamento. Per approfondire il quadro normativo europeo di riferimento, il sito ufficiale della Commissione europea dedicato ai SUMP è il punto di partenza più aggiornato.

La sfida per le città italiane ed europee non è decidere se trasformare la propria mobilità, ma trovare il modo più efficace per farlo — con strumenti adeguati, risorse sufficienti e la volontà politica di mettere al centro le persone, non le automobili.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.