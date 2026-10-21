Sycamore Gap rigenerato tre anni dopo l’abbattimento: germogli alti 90 centimetri nel Vallo di Adriano

Tre anni dopo essere stato abbattuto illegalmente in una notte di settembre, l’albero di Sycamore Gap sta tornando a vivere. Il National Trust ha diffuso il 28 settembre 2026 nuove immagini del sito nel Northumberland, lungo il Vallo di Adriano, che mostrano qualcosa di inatteso quanto significativo: un fitto anello di germogli verdi intorno al vecchio ceppo, alcuni dei quali hanno raggiunto tra i 60 e i 90 centimetri di altezza. È la prova concreta che la sycamore gap rigenerazione non è solo una speranza, ma un processo biologico già in corso, visibile e documentato.

Un albero iconico distrutto in una notte

Per quasi due secoli, quell’albero solitario aveva dominato uno dei paesaggi più riconoscibili d’Inghilterra. Cresciuto in una depressione naturale del terreno lungo il tracciato del Vallo di Adriano, il cosiddetto Robin Hood tree — così ribattezzato dopo essere comparso nel film del 1991 con Kevin Costner — era diventato un simbolo culturale oltre che naturale. Fotografato da milioni di visitatori, citato in guide turistiche, riprodotto su cartoline e calendari.

Nella notte tra il 27 e il 28 settembre 2023, qualcuno lo ha abbattuto illegalmente. L’impatto emotivo fu immediato e diffuso ben oltre i confini del Northumberland: sui social network circolarono migliaia di messaggi di cordoglio, come se fosse scomparsa una persona, non un albero. Il ceppo rimasto a terra divenne esso stesso un luogo di pellegrinaggio.

Cosa mostrano le immagini del 2026

Le fotografie rilasciate dal National Trust nell’autunno 2026 raccontano una storia diversa da quella della perdita. Attorno al ceppo originale è cresciuto un cerchio fitto di nuovi getti, con altezze che variano ma che in alcuni casi si avvicinano ai 90 centimetri. Non si tratta di piantine sparse o casuali: la distribuzione circolare suggerisce una risposta biologica coordinata, tipica di alcune specie arboree capaci di emettere nuovi germogli dalle radici o dalla base del fusto dopo un taglio.

Andrew Poad, Direttore Generale del National Trust, ha espresso entusiasmo per questa rigenerazione naturale, sottolineando il valore di quanto sta accadendo nel sito. La sycamore gap rigenerazione documentata in questa occasione rappresenta un punto di svolta nella vicenda: non è più solo la storia di una distruzione, ma anche quella di una risposta della natura.

La capacità di recupero naturale: cosa succede biologicamente

Molte specie arboree conservano nelle radici e nella base del fusto una riserva di energia e di meristemi — le cellule capaci di dare origine a nuovi tessuti — che rimane vitale anche dopo un taglio drastico. Quando il fusto principale viene eliminato, questa energia può essere reindirizzata verso la produzione di nuovi getti, in un meccanismo che in botanica viene spesso descritto come coppettatura naturale.

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Nel caso di Sycamore Gap, il fatto che i germogli siano già visibili e abbiano raggiunto dimensioni considerevoli a tre anni dall’abbattimento indica che l’apparato radicale era — ed è — ancora funzionante. Non è garantito che tutti i getti sopravvivano o che uno di essi si sviluppi fino a formare un nuovo albero adulto, ma la presenza di questa corona verde intorno al vecchio ceppo è già di per sé un segnale positivo e concreto.

I germogli documentati raggiungono tra i 60 e i 90 centimetri di altezza

di altezza Si distribuiscono in un anello denso attorno al ceppo originale

La rigenerazione è avvenuta in modo spontaneo , senza interventi di reimpianto

, senza interventi di reimpianto Le immagini ufficiali sono state diffuse esattamente tre anni dopo l’abbattimento, il 28 settembre 2026

Il significato simbolico di questa rinascita

C’è qualcosa di difficile da ignorare nel fatto che la sycamore gap rigenerazione stia avvenendo in modo naturale, senza che nessuno abbia piantato un nuovo albero al posto di quello perduto. La natura ha risposto da sola, nei tempi e nei modi che le appartengono. Per un sito che aveva già una forte carica simbolica — il Vallo di Adriano è patrimonio dell’umanità UNESCO — questa rinascita aggiunge un ulteriore livello di significato.

Il Robin Hood tree era diventato famoso anche perché sembrava sfidare la logica: un albero isolato, in mezzo a un paesaggio aperto e ventoso, capace di sopravvivere per quasi due secoli. Quella stessa tenacia sembra ora manifestarsi nei germogli che spuntano dal vecchio ceppo. Non è retorica: è biologia.

Il National Trust, che gestisce il sito, ha scelto di documentare questo momento con attenzione, rilasciando le immagini in una data precisa e carica di significato. La comunicazione istituzionale intorno alla sycamore gap rigenerazione riflette una consapevolezza del valore che questa storia ha assunto nell’immaginario collettivo, non solo britannico.

Cosa succede ora al sito

Il processo legale legato all’abbattimento illegale aveva già tenuto banco nei mesi precedenti, con un processo che aveva commosso l’opinione pubblica britannica — come riportato da Euronews Italia nell’aprile 2025. Ma la notizia della rigenerazione sposta l’attenzione dal danno subito alla possibilità di recupero.

Il ceppo e i nuovi germogli rimangono protetti nel sito. Non è chiaro se e come il National Trust interverrà per favorire la crescita di uno dei getti rispetto agli altri, o se lascerà che il processo segua il suo corso naturale. Quello che è certo è che il sito di Sycamore Gap, lungo quel tratto del Vallo di Adriano nel Northumberland, ha smesso di essere soltanto il luogo di una perdita. Tre anni dopo, è anche il luogo dove qualcosa sta ricominciando a crescere.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.