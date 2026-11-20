CittàClima 2026, il rapporto Legambiente: 2.689 eventi meteo estremi in Italia negli ultimi 12 anni

Quasi 2.700 episodi in poco più di un decennio, con 221 vittime accertate: i numeri del nuovo rapporto CittàClima 2026 di Legambiente fotografano un paese sempre più esposto agli eventi meteo estremi in Italia, e lo fanno nel momento in cui la comunità internazionale è riunita per la COP31. Un tempismo tutt’altro che casuale.

Cosa documenta il rapporto CittàClima 2026

Il rapporto è prodotto dall’Osservatorio CittàClima di Legambiente, in collaborazione con Unipol, e copre un arco temporale che va dal 2015 al 30 settembre 2026. In questo periodo, sul territorio italiano sono stati registrati 2.689 eventi meteorologici estremi, con conseguenze dirette su persone, abitazioni, infrastrutture e aree agricole.

Il dato più pesante riguarda le vittime: 221 morti direttamente riconducibili a questi eventi. Non si tratta di stime, ma di casi documentati nell’arco dei dodici anni analizzati. Un numero che, distribuito nel tempo, può sembrare astratto, ma che rappresenta famiglie, comunità e territori colpiti in modo spesso irreversibile.

Il rapporto è stato presentato in concomitanza con l’apertura della COP31, la conferenza delle Nazioni Unite sul clima. La scelta non è secondaria: pubblicare i dati italiani mentre il mondo discute di obiettivi climatici globali serve a ricordare che il cambiamento climatico non è una questione futura, ma una realtà già in corso, misurabile evento per evento.

Allagamenti e vento: oltre il 60% degli eventi estremi in Italia

Tra tutte le tipologie di fenomeni registrati, allagamenti da piogge intense e danni da vento rappresentano da soli il 60,7% del totale. Questo dato orienta la lettura dell’intero rapporto: l’Italia non è esposta principalmente alle grandi catastrofi improvvise, ma a una pressione continua e diffusa di fenomeni idrogeologici e atmosferici che si ripetono con frequenza crescente.

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Gli allagamenti urbani, in particolare, mettono in evidenza una vulnerabilità strutturale delle città italiane: suoli impermeabilizzati, reti fognarie progettate per un clima che non esiste più, assenza di infrastrutture verdi capaci di assorbire picchi di precipitazione. Quando cade molta pioggia in poco tempo — un fenomeno che la letteratura scientifica chiama flash flood — le conseguenze si misurano in ore, non in giorni.

Il dato del 60,7% non esclude altri fenomeni: siccità prolungate, ondate di calore, frane, trombe d’aria. Ma indica con chiarezza dove si concentra la maggior parte del rischio quotidiano per la popolazione urbana.

Il Piano nazionale di adattamento approvato nel 2023, ma ancora fermo

Uno degli aspetti più critici che emerge dal rapporto riguarda la risposta istituzionale. L’Italia ha approvato il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici nel 2023, un documento atteso da anni e considerato un passo necessario per dotare il paese di una strategia organica. Il problema è che, a distanza di tre anni dall’approvazione, il piano rimane sostanzialmente non operativo per mancanza di risorse economiche.

La distanza tra l’adozione formale di uno strumento e la sua effettiva attuazione è uno dei nodi più ricorrenti nella gestione del rischio climatico in Italia. Approvare un piano senza finanziarlo equivale, nei fatti, a non averlo. Le amministrazioni locali — che spesso si trovano in prima linea quando arriva un evento estremo — non possono attivare misure strutturali senza fondi dedicati.

Questo ritardo non è solo burocratico. Si traduce in infrastrutture non adeguate, piani di emergenza insufficienti, e una capacità di risposta che dipende ancora troppo dall’improvvisazione piuttosto che dalla prevenzione programmata.

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Perché il monitoraggio degli eventi meteo estremi in Italia è uno strumento politico

Tenere un registro sistematico degli eventi meteo estremi in Italia, come fa l’Osservatorio CittàClima, non è un esercizio puramente accademico. Ogni dato inserito nel database è un argomento concreto nel dibattito sulle priorità di spesa pubblica, sulla pianificazione urbanistica, sulla revisione dei codici edilizi e sulla gestione del territorio.

I 2.689 eventi documentati tra il 2015 e il settembre 2026 sono anche la risposta a chi ancora tratta il cambiamento climatico come un problema futuro o lontano. La progressione temporale dei dati mostra una realtà già in atto, distribuita su tutto il territorio nazionale, che colpisce città grandi e piccole, coste e aree interne, pianure e zone montane.

Il fatto che il rapporto sia prodotto in collaborazione con Unipol aggiunge una prospettiva significativa: il settore assicurativo è tra i primi a fare i conti con l’aumento della frequenza e dell’intensità degli eventi estremi, perché ne misura il costo diretto in termini di sinistri e risarcimenti. Quando le compagnie assicurative partecipano a ricerche di questo tipo, significa che il rischio climatico è diventato una variabile economica impossibile da ignorare.

L’Emilia-Romagna tra le regioni più colpite

Tra le aree geografiche analizzate nel rapporto, l’Emilia-Romagna emerge come una delle regioni più esposte agli eventi estremi documentati nel periodo considerato. Non è una sorpresa per chi ricorda le alluvioni del 2023, ma il rapporto inserisce quegli episodi in una serie storica più lunga che ne conferma il carattere sistemico, non eccezionale.

La ripetizione degli eventi in determinate aree geografiche è uno degli indicatori più utili per orientare le politiche di adattamento: non si tratta di intervenire ovunque allo stesso modo, ma di concentrare risorse e misure strutturali nei territori che mostrano la maggiore frequenza e vulnerabilità.

I numeri del CittàClima 2026 arrivano in un momento in cui il paese non può più permettersi di trattare ogni alluvione o ogni ondata di calore come un evento isolato. 2.689 episodi in dodici anni, 221 vite perse, un piano di adattamento approvato ma ancora senza fondi: la fotografia è nitida. Quello che manca è la volontà politica di tradurla in azione concreta, prima del prossimo rapporto.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.