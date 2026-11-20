Ue vieta l’esportazione di plastica verso Paesi non Ocse: le novità dal novembre 2026

Da domani, 21 novembre 2026, l’Unione Europea smette di esportare rifiuti di plastica verso i Paesi non appartenenti all’OCSE. Non si tratta di una misura simbolica: il divieto esportazione plastica paesi non OCSE è una norma vincolante, parte di un pacchetto regolatorio più ampio che ridisegna le regole del commercio transfrontaliero di rifiuti in Europa. Per anni, una quota consistente della plastica raccolta in differenziata nell’UE ha preso la via di Paesi terzi — spesso nel Sud-Est asiatico o in Africa — dove i sistemi di trattamento non sempre garantivano standard ambientali comparabili a quelli europei. Quel meccanismo, da domani, non sarà più legale.

Cosa prevede il regolamento europeo sui rifiuti plastici

Il divieto scatta il 21 novembre 2026 ed è inserito all’interno di un insieme di tre regolamenti dell’Unione Europea entrati in vigore tra il 1° luglio e il 21 novembre 2026, tutti orientati a rafforzare il quadro normativo sull’economia circolare. Il provvedimento specifico sui rifiuti plastici rappresenta la tappa più attesa di questo percorso, perché affronta un problema strutturale che dura da decenni: l’esternalizzazione della gestione dei rifiuti verso economie meno regolamentate.

In termini concreti, la norma vieta alle imprese europee di spedire rifiuti di plastica verso qualsiasi Paese che non faccia parte dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. L’OCSE raggruppa le principali economie avanzate del mondo, e i suoi membri sono in genere dotati di sistemi di gestione dei rifiuti con standard ambientali elevati. I Paesi non OCSE — tra cui molti Stati africani, asiatici e latinoamericani — vengono quindi esclusi come destinatari di questi flussi, almeno per il periodo coperto dal divieto.

La durata prevista del blocco è di 2,5 anni a partire dal 21 novembre 2026. Non è quindi una misura permanente nella sua formulazione attuale, ma un provvedimento temporaneo che dovrà essere valutato e, presumibilmente, rinnovato o ridefinito alla scadenza. Questo arco di tempo serve anche a permettere agli Stati membri di adeguare le proprie infrastrutture di trattamento interno.

Perché questo divieto arriva solo ora

La questione dell’esportazione di rifiuti plastici verso Paesi non OCSE non è nuova. Da quando, nei primi anni Duemila, la Cina aveva aperto le porte a enormi quantità di plastica raccolta in Europa e negli Stati Uniti, il modello di gestione dei rifiuti dei Paesi ricchi si era in parte strutturato attorno all’esportazione. Quando la Cina ha chiuso i propri porti ai rifiuti stranieri — intorno al 2018 — i flussi si sono spostati verso altri Paesi asiatici e africani, spesso privi di capacità di trattamento adeguata.

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Il risultato pratico è stato che una parte della plastica raccolta in differenziata in Europa non veniva realmente riciclata, ma smaltita in modo improprio, bruciata o abbandonata. Il divieto esportazione plastica paesi non OCSE nasce proprio per spezzare questa catena, costringendo i sistemi europei a fare i conti con i propri rifiuti senza scaricare il problema altrove.

Va anche segnalato che, secondo quanto riportato da alcune fonti specializzate, diversi Paesi non OCSE avevano formalmente chiesto di poter continuare a importare rifiuti plastici dall’UE. Questo dato, apparentemente controintuitivo, si spiega con il fatto che alcune economie avevano sviluppato filiere industriali basate proprio sul trattamento di questi materiali. Il regolamento europeo ha comunque mantenuto il divieto, privilegiando la tutela ambientale rispetto agli interessi commerciali di queste catene di fornitura.

Il divieto esportazione plastica verso paesi non OCSE e le sue implicazioni pratiche

Per i cittadini europei, la norma non cambia direttamente il modo in cui si fa la raccolta differenziata. I comportamenti corretti restano gli stessi: separare la plastica, conferirla nei contenitori dedicati, evitare la contaminazione con altri materiali. Quello che cambia è cosa succede dopo la raccolta.

Le aziende di gestione dei rifiuti e i consorzi di filiera dovranno riorganizzare i flussi di destinazione della plastica raccolta. Questo significa:

potenziare gli impianti di selezione e riciclo già presenti sul territorio europeo;

sviluppare nuove capacità di trattamento per le tipologie di plastica più difficili da riciclare;

trovare sbocchi commerciali per i materiali riciclati all’interno del mercato europeo;

ridurre la produzione di plastica difficilmente riciclabile, anticipando i vincoli sulla gestione a fine vita.

Si tratta di un cambiamento strutturale che richiede investimenti e tempo. Non è detto che il sistema europeo sia già pronto ad assorbire tutti i flussi che fino a ieri venivano esportati, e per questo il periodo di 2,5 anni rappresenta una finestra di transizione oltre che un vincolo normativo.

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Il quadro più ampio: l’economia circolare europea nel 2026

Il provvedimento sui rifiuti plastici non è isolato. Come detto, fa parte di un pacchetto normativo che l’UE ha dispiegato nel corso del 2026 per rafforzare l’intera architettura dell’economia circolare. Le tre normative entrate in vigore tra luglio e novembre 2026 toccano diversi settori, dalla moda all’industria manifatturiera, e hanno in comune l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale dei prodotti lungo tutto il loro ciclo di vita.

In questo contesto, il divieto esportazione plastica paesi non OCSE rappresenta un tassello importante ma non sufficiente da solo. Senza un rafforzamento parallelo delle capacità di riciclo interno, esiste il rischio che la plastica non esportabile finisca in discarica o negli inceneritori europei, spostando il problema senza risolverlo. Le politiche di riduzione alla fonte — meno imballaggi, materiali più facilmente riciclabili, design per il fine vita — restano quindi indispensabili per completare il quadro.

Per approfondire il contesto normativo europeo sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, il Circular Economy Network offre un’analisi dettagliata del regolamento di riferimento.

Cosa monitorare nei prossimi mesi

Con il divieto operativo a partire da domani, i prossimi mesi saranno decisivi per capire come il sistema reagisce. Alcuni nodi restano aperti: come si comporteranno le imprese che fino a oggi dipendevano dall’export per gestire determinati flussi di plastica? Quali Paesi OCSE diventeranno nuovi destinatari di questi materiali, e con quali standard? E soprattutto: l’Europa riuscirà a trasformare questo vincolo normativo in un’opportunità reale per costruire filiere di riciclo più solide e trasparenti?

Il divieto esportazione plastica paesi non OCSE vale 2,5 anni. Non è un punto di arrivo, ma un banco di prova per capire se l’Europa è davvero in grado di gestire i propri rifiuti plastici senza esternalizzarne il costo ambientale. La risposta dipenderà tanto dalla normativa quanto dagli investimenti, dalle scelte industriali e dalla qualità della raccolta differenziata che ogni cittadino europeo contribuisce ogni giorno a costruire.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.