COP31 di Antalya: accordo sul clima e prima regolamentazione globale dell’IA per i consumi energetici

La COP31 di Antalya si chiude oggi, 20 novembre 2026, dopo undici giorni di negoziati che hanno messo al centro del dibattito climatico globale due questioni fino a poco fa trattate separatamente: il futuro dei combustibili fossili e il consumo energetico dell’intelligenza artificiale. La conferenza, coordinata congiuntamente da Australia e Turchia, ha prodotto una bozza di accordo di 18 pagine articolate in 144 paragrafi — un documento denso, atteso, e tutt’altro che privo di tensioni tra le parti.

Cosa prevede la bozza di accordo di Antalya

Il testo circolato come Cover decision affronta direttamente il nodo più controverso della diplomazia climatica degli ultimi anni: l’abbandono dei combustibili fossili. La bozza chiede esplicitamente un percorso di phase-out, ma la formulazione esatta di questa richiesta ha diviso le delegazioni. Da un lato i paesi più vulnerabili al cambiamento climatico, che spingono per impegni vincolanti e scadenze precise. Dall’altro i grandi produttori di petrolio e gas, restii ad accettare formulazioni che potrebbero tradursi in obblighi economici immediati.

Oltre alla questione fossili, la bozza affronta il tema del finanziamento climatico: i paesi in via di sviluppo chiedono da anni meccanismi più robusti e trasparenti per ricevere risorse dai paesi industrializzati, e il documento cerca di dare risposta a questa esigenza, pur senza definire cifre vincolanti nel testo attuale.

Uno degli obiettivi quantitativi più ambiziosi inseriti nel negoziato riguarda la quota dell’elettricità nel mix energetico globale: portarla al 35% dei consumi energetici mondiali entro il 2035, rispetto all’attuale circa 20%. Un salto enorme, che implica un’accelerazione senza precedenti nelle infrastrutture di rete, nello stoccaggio dell’energia e nell’elettrificazione di settori oggi ancora dipendenti dai combustibili liquidi, come trasporti pesanti e industria.

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L’intelligenza artificiale entra nel negoziato sul clima

La novità più inattesa della COP31 di Antalya sul fronte climatico è l’ingresso ufficiale dell’intelligenza artificiale nell’agenda negoziale. Per la prima volta in una conferenza delle parti, il consumo energetico dei sistemi di IA è stato discusso come variabile rilevante per gli obiettivi climatici globali. Il dato di partenza è preoccupante: il consumo energetico dell’intelligenza artificiale raddoppia ogni anno, una traiettoria che rischia di vanificare parte dei progressi ottenuti con la transizione rinnovabile se non viene affrontata con strumenti specifici.

Sul tavolo ad Antalya c’è la proposta di un primo trattato globale che regolamenta il consumo energetico dell’IA. L’idea è costruire un quadro internazionale condiviso che obblighi i grandi operatori tecnologici — e i governi che li ospitano — a rendicontare e contenere l’impatto energetico dei propri sistemi di calcolo. Si tratta di un terreno normativo ancora largamente inesplorato: fino ad oggi, nessun accordo internazionale aveva tentato di affrontare in modo diretto il legame tra sviluppo tecnologico e consumi energetici su scala globale.

La discussione non è priva di complessità. Alcuni paesi vedono nell’IA uno strumento per ottimizzare la gestione delle reti energetiche e ridurre sprechi, e temono che una regolamentazione troppo rigida possa frenare innovazioni utili proprio alla transizione ecologica. Altri sottolineano che senza limiti precisi, l’espansione dei data center alimentati da fonti non rinnovabili potrebbe diventare uno dei principali fattori di crescita delle emissioni nei prossimi anni.

Perché il coordinamento Australia-Turchia è una scelta politicamente significativa

La COP31 segna un precedente nella storia delle conferenze climatiche ONU anche per la sua struttura di presidenza condivisa. Australia e Turchia co-gestiscono il processo negoziale, una combinazione che riflette la necessità di bilanciare interessi geografici e geopolitici molto diversi. L’Australia, che negli ultimi anni ha vissuto eventi climatici estremi — siccità, incendi, inondazioni — con impatti documentati sulla propria economia e biodiversità, porta al tavolo una pressione politica interna crescente verso impegni più ambiziosi. La Turchia, paese ospitante, ha un profilo energetico ancora fortemente dipendente dalle fonti fossili ma ambizioni crescenti nel settore delle rinnovabili.

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Questa tensione interna alla presidenza rispecchia quella più ampia tra le delegazioni: la COP31 di Antalya si svolge in un momento in cui il clima è diventato una variabile economica e di sicurezza, non solo ambientale, e in cui le posizioni dei singoli paesi riflettono interessi industriali, dipendenze energetiche e pressioni elettorali difficilmente comprimibili in un testo di 18 pagine.

I nodi irrisolti e le aspettative reali

Nessuna COP si chiude senza punti in sospeso, e quella di Antalya non fa eccezione. Il linguaggio sull’abbandono dei fossili resta uno dei principali terreni di scontro: la differenza tra “eliminazione graduale” e “riduzione graduale” non è semantica, ma implica obblighi giuridici e finanziari radicalmente diversi per i paesi produttori. Analogamente, i meccanismi di finanziamento climatico per i paesi più vulnerabili restano oggetto di trattativa serrata.

Sul fronte IA, la proposta di trattato è ancora in fase embrionale: definire standard internazionali per un settore tecnologico che evolve a velocità molto superiore ai cicli diplomatici è una sfida metodologica prima ancora che politica. Chi dovrà verificare i consumi? Con quali metriche? Chi risponderà in caso di inadempienza? Sono domande a cui il testo attuale non dà ancora risposta compiuta.

Per seguire l’evoluzione dei negoziati e accedere ai documenti ufficiali, il Cambridge Institute for Sustainability Leadership offre una panoramica aggiornata della conferenza e dei suoi obiettivi.

Quello che emerge da Antalya, al di là degli esiti negoziali specifici, è un cambiamento nella mappa dei problemi che la diplomazia climatica deve affrontare. Il riscaldamento globale non è più solo una questione di carbone e petrolio: è anche una questione di server farm, algoritmi e infrastrutture digitali. Riuscire a tenere insieme queste dimensioni in un accordo che abbia forza reale — e non solo dichiarativa — è la sfida che le prossime COP erediteranno da Antalya.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.