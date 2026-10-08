Legge Gadda 166/2016: dieci anni di risultati e impatto sulla riduzione dello spreco alimentare in Italia

Il 14 settembre 2016 l’Italia si dotava di una delle normative più avanzate in Europa per contrastare lo spreco alimentare: la Legge 166/2016, nota come legge Gadda. A dieci anni dall’entrata in vigore, i numeri raccontano qualcosa di concreto: circa 3,7 milioni di tonnellate di eccedenze alimentari donate e un valore complessivo di donazioni — alimentari e farmaceutiche — che supera i 10,3 miliardi di euro. Non si tratta di una semplice fotografia statistica, ma della misura di quanto una legge possa cambiare abitudini, filiere e cultura.

Cosa ha cambiato davvero la legge Gadda sullo spreco alimentare

Prima del 2016, donare eccedenze alimentari in Italia era tecnicamente possibile, ma burocraticamente scoraggiante. Le aziende della grande distribuzione, i produttori e i ristoratori si trovavano di fronte a un sistema fiscale e normativo che rendeva la cessione gratuita di cibo più complicata dello smaltimento. Il risultato era paradossale: prodotti ancora perfettamente commestibili finivano nei rifiuti mentre milioni di persone in difficoltà economica faticavano ad accedere a cibo sufficiente.

La legge Gadda ha ribaltato questa logica. Il principio fondamentale è semplice: semplificare e incentivare la donazione, rimuovendo gli ostacoli fiscali e burocratici che la rendevano poco conveniente per chi cedeva il cibo. In pratica, la legge ha introdotto una presunzione di cessione gratuita per le eccedenze donate a enti del Terzo Settore, eliminando l’obbligo di documentazione dettagliata per ogni singolo trasferimento e alleggerendo il carico IVA sulle donazioni.

Non meno importante è stata la semplificazione delle responsabilità: chi dona cibo in buona fede a un’organizzazione riconosciuta non risponde penalmente di eventuali problemi successivi alla consegna, a condizione che le merci siano state cedute nel rispetto delle norme igienico-sanitarie. Questo ha liberato molte aziende da una paura che, prima del 2016, era uno dei principali freni alla donazione.

I numeri di un decennio: 3,7 milioni di tonnellate e oltre 10 miliardi di valore

I dati aggregati dei dieci anni di applicazione della legge restituiscono una dimensione che va oltre le aspettative iniziali. Circa 3,7 milioni di tonnellate di eccedenze alimentari sono state recuperate e redistribuite sul territorio italiano, secondo quanto riportato da fonti istituzionali e del Terzo Settore. Se si aggiunge la componente farmaceutica — anch’essa inclusa nell’ambito applicativo della norma — il valore totale delle donazioni raggiunge i 10,3 miliardi di euro.

Per dare una misura di cosa significhino concretamente 3,7 milioni di tonnellate, si può pensare al cibo che ogni anno viene recuperato da supermercati, mense aziendali, industrie alimentari, panifici, mercati ortofrutticoli e ristoranti, e che invece di diventare rifiuto arriva a famiglie in difficoltà, mense sociali, centri di accoglienza, comunità terapeutiche. La rete che gestisce questi flussi è composta da centinaia di organizzazioni non profit distribuite su tutto il territorio nazionale, che operano come intermediari tra chi produce o vende cibo e chi ne ha bisogno.

La legge ha inoltre avuto un effetto indiretto ma rilevante: ha normalizzato culturalmente la donazione. Molte aziende che inizialmente aderivano per ragioni fiscali hanno progressivamente integrato il recupero delle eccedenze nelle proprie politiche di sostenibilità, trasformando una pratica di compliance in una scelta identitaria.

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Il ruolo del Terzo Settore come infrastruttura della redistribuzione

Immagine generata con AI

La legge Gadda non ha creato dal nulla una rete di redistribuzione: ha potenziato e legittimato quella già esistente. Organizzazioni come il Banco Alimentare e numerose realtà caritative locali — molte delle quali legate a Caritas o ad associazioni laiche — operavano già nel recupero del cibo prima del 2016. La norma ha però fornito loro un quadro giuridico stabile, ha aumentato il numero di donatori disposti a collaborare e ha reso più prevedibili i flussi di prodotto.

Il meccanismo funziona su più livelli. A livello industriale, i grandi produttori cedono lotti di prodotto con difetti estetici, confezioni danneggiate o prossimi alla scadenza. A livello della distribuzione, i supermercati attivano protocolli quotidiani di raccolta delle eccedenze fresche — pane, frutta, verdura, latticini — che vengono ritirati da volontari o corrieri dedicati. A livello della ristorazione, mense e catering possono cedere pasti confezionati non distribuiti, nel rispetto delle norme sulla catena del freddo.

Questa infrastruttura richiede però risorse: mezzi di trasporto refrigerati, magazzini, personale formato, sistemi di tracciabilità. Uno dei limiti strutturali della legge è che non prevede finanziamenti diretti alle organizzazioni intermediarie: il meccanismo incentiva la donazione da parte di chi cede il cibo, ma non copre i costi operativi di chi lo raccoglie e redistribuisce. Molte realtà del Terzo Settore fanno leva su fondi europei, contributi comunali e donazioni private per sostenere questi costi, con una variabilità territoriale significativa.

Cosa resta ancora da fare: limiti applicativi e sfide aperte

Dieci anni di applicazione hanno messo in luce alcune aree di miglioramento. La frammentazione territoriale è forse il problema più evidente: l’efficacia della legge dipende molto dalla densità e dalla capacità organizzativa del Terzo Settore locale. In alcune aree del Sud Italia, dove le reti di redistribuzione sono meno strutturate, le eccedenze vengono recuperate in misura inferiore rispetto al Nord, dove la presenza di organizzazioni come il Banco Alimentare è più capillare.

Un secondo nodo riguarda la piccola ristorazione e il commercio di prossimità. Bar, trattorie, negozi alimentari di quartiere producono eccedenze quotidiane, ma spesso non hanno le risorse né le competenze per attivare protocolli di donazione conformi alla normativa. La legge prevede semplificazioni, ma il passaggio dalla norma alla pratica richiede accompagnamento e formazione che non sempre sono disponibili.

C’è poi la questione della misurazione dell’impatto. I dati aggregati sui volumi donati esistono, ma mancano ancora sistemi omogenei di rilevazione che permettano di confrontare i risultati anno per anno e territorio per territorio in modo sistematico. Senza questa base informativa, è difficile valutare dove concentrare gli sforzi e quali leve normative o operative siano più efficaci.

Sul fronte europeo, la legge Gadda ha rappresentato un modello di riferimento nel dibattito sulla legislazione anti-spreco. Il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha continuato a monitorare l’applicazione della norma nell’ambito delle politiche nazionali per la sostenibilità alimentare, anche in raccordo con le direttive europee in materia di economia circolare.

Dopo dieci anni, la legge Gadda rimane uno strumento legislativo solido, capace di produrre risultati misurabili su scala nazionale. I 3,7 milioni di tonnellate recuperate e i 10,3 miliardi di valore redistribuito non sono numeri astratti: corrispondono a pasti serviti, a famiglie sostenute, a cibo sottratto alle discariche. La sfida dei prossimi anni sarà consolidare ciò che funziona, colmare i divari territoriali e aggiornare la norma là dove la realtà ha superato le previsioni del legislatore del 2016.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.