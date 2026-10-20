Riciclo imballaggi in Italia: il 77,3% nel 2025 grazie al sistema Conai

L’Italia ha raggiunto nel 2025 un risultato che pochi anni fa sembrava ancora un traguardo lontano: il 77,3% degli imballaggi immessi al consumo è stato avviato a riciclo, per un totale di 10 milioni e 970mila tonnellate. Un dato che non si limita a segnare un primato nazionale, ma colloca il Paese al di sopra del target europeo complessivo previsto per il 2030. Il sistema che ha reso possibile questo risultato è il Conai, il Consorzio Nazionale Imballaggi, che da decenni coordina la filiera del recupero su scala nazionale, collegando produttori, distributori, Comuni e impianti di trattamento.

Cosa significa davvero riciclare il 77,3% degli imballaggi

Parlare di tassi di riciclo può sembrare un esercizio astratto, ma dietro quella percentuale c’è una quantità concreta di materiale che non finisce in discarica o in inceneritore. Quasi 11 milioni di tonnellate di imballaggi — bottiglie, scatole, contenitori, film plastici, pallet, lattine — hanno percorso nel 2025 un ciclo virtuoso: raccolta differenziata, selezione, trasformazione in nuova materia prima.

Il dato del 77,3% è calcolato sull’immesso al consumo, cioè sul totale degli imballaggi che ogni anno entrano nel mercato italiano. Raggiungere una percentuale così alta significa che meno di un quarto degli imballaggi sfugge al sistema. E che l’Italia ha già superato — con quattro anni di anticipo — l’obiettivo europeo fissato per il 2030 in termini di riciclo complessivo degli imballaggi.

Va aggiunto un elemento spesso trascurato nel dibattito pubblico: nel corso del 2025 sono state oltre 1.200 le tonnellate di imballaggi riutilizzati, non solo riciclati. Il riutilizzo si colloca ancora più in alto nella gerarchia europea dei rifiuti, perché evita del tutto la fase di trasformazione industriale.

Come funziona il sistema Conai

Il Conai è un consorzio privato senza scopo di lucro, istituito per legge, che riunisce produttori e utilizzatori di imballaggi. Il suo compito è garantire che gli imballaggi immessi sul mercato vengano recuperati e riciclati, rispettando gli obiettivi fissati dalla normativa europea recepita in Italia.

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Il meccanismo si basa su un contributo ambientale — il CAC — che le aziende versano al momento dell’immissione degli imballaggi sul mercato. Queste risorse vengono poi redistribuite lungo la filiera per finanziare la raccolta differenziata dei Comuni, la logistica e il trattamento dei materiali. In pratica, chi produce o importa imballaggi contribuisce economicamente al loro recupero a fine vita.

Il sistema è articolato in consorzi di filiera, uno per ciascun materiale: carta e cartone, plastica, vetro, alluminio, acciaio, legno, bioplastiche. Ciascun consorzio ha obiettivi specifici di riciclo e stipula convenzioni con i Comuni per il ritiro dei materiali raccolti in modo differenziato. L’insieme di questi flussi confluisce nei dati annuali pubblicati da Conai.

Il confronto con gli obiettivi europei al 2030

La direttiva europea sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio fissa obiettivi crescenti di riciclo da raggiungere entro il 2030, differenziati per materiale. L’Italia, con il risultato del 2025, ha già superato il target complessivo previsto per il 2030 dall’Unione Europea. Non è un dettaglio da poco: molti Paesi europei si trovano ancora lontani da quella soglia.

Questo non significa che il lavoro sia finito. Gli obiettivi europei al 2030 includono anche soglie specifiche per singolo materiale — plastica, vetro, carta, metalli, legno — e su alcuni fronti la strada da percorrere è ancora lunga. La plastica, in particolare, rimane il materiale più complesso da gestire: la varietà di polimeri, la presenza di imballaggi multistrato e la qualità variabile della raccolta differenziata rendono il processo di riciclo più difficile rispetto ad altri materiali come il vetro o l’alluminio.

Sul fronte normativo, il Packaging and Packaging Waste Regulation — il nuovo regolamento europeo sugli imballaggi — introduce ulteriori requisiti: non solo sul riciclo, ma anche sulla riduzione alla fonte, sul contenuto riciclato negli imballaggi e sull’obbligo di sistemi di deposito cauzionale per alcune categorie di contenitori. L’Italia dovrà adeguarsi a queste norme nei prossimi anni, e il sistema Conai sarà uno degli strumenti principali di questa transizione.

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Perché l’Italia funziona meglio di altri Paesi

Il risultato italiano non è casuale. Alcune ragioni strutturali spiegano perché il riciclo degli imballaggi in Italia raggiunge percentuali superiori alla media europea.

La raccolta differenziata capillare : l’Italia ha sviluppato nel tempo un sistema di raccolta porta a porta e di prossimità che, in molte aree del Paese, garantisce un’alta qualità del materiale conferito.

: l’Italia ha sviluppato nel tempo un sistema di raccolta porta a porta e di prossimità che, in molte aree del Paese, garantisce un’alta qualità del materiale conferito. La presenza di impianti di selezione e riciclo : il tessuto industriale italiano include numerose aziende specializzate nel trattamento dei materiali recuperati, che trasformano i rifiuti di imballaggio in nuove materie prime.

: il tessuto industriale italiano include numerose aziende specializzate nel trattamento dei materiali recuperati, che trasformano i rifiuti di imballaggio in nuove materie prime. Il modello consortile : il sistema Conai crea un incentivo economico diretto per i Comuni a raccogliere bene e in quantità, perché i corrispettivi versati dai consorzi di filiera dipendono dalla qualità e dalla quantità del materiale conferito.

: il sistema Conai crea un incentivo economico diretto per i Comuni a raccogliere bene e in quantità, perché i corrispettivi versati dai consorzi di filiera dipendono dalla qualità e dalla quantità del materiale conferito. La cultura della differenziata: in molte regioni, soprattutto al Nord e in alcune aree del Centro, la separazione dei rifiuti è ormai una pratica consolidata tra i cittadini.

Restano però squilibri territoriali significativi. Il Sud Italia presenta ancora tassi di raccolta differenziata inferiori alla media nazionale, il che si riflette sulla quantità di imballaggi effettivamente intercettati dal sistema. Colmare questo divario è una delle sfide principali per i prossimi anni.

Cosa cambia per le aziende e per i cittadini

I risultati del 2025 hanno implicazioni concrete sia per le imprese che per i consumatori. Le aziende che producono o utilizzano imballaggi si trovano in un contesto normativo sempre più esigente: il nuovo regolamento europeo impone quote minime di contenuto riciclato negli imballaggi stessi, il che significa che la domanda di materia prima secondaria — cioè di materiale proveniente dal riciclo — è destinata ad aumentare. Un sistema di riciclo efficiente come quello italiano diventa quindi anche un vantaggio competitivo per le filiere industriali nazionali.

Per i cittadini, il messaggio è che la raccolta differenziata funziona — e i numeri lo confermano. Ogni imballaggio correttamente separato e conferito ha una probabilità molto alta di essere effettivamente riciclato, non solo raccolto. La qualità della separazione in casa rimane però determinante: imballaggi sporchi, materiali misti o conferiti nel contenitore sbagliato abbassano la resa degli impianti di selezione e aumentano i costi del sistema.

I dati ufficiali di Conai sono consultabili direttamente sul sito del Consorzio Nazionale Imballaggi, che pubblica annualmente i rapporti di filiera con il dettaglio delle performance per materiale e per area geografica.

Superare il 77% di riciclo degli imballaggi prima del 2030 è un risultato che merita di essere raccontato senza retorica, ma anche senza sottovalutarne il significato. Dimostra che un sistema ben progettato, con regole chiare e incentivi economici coerenti, può spostare in modo sostanziale i flussi di materia in un’economia complessa come quella italiana. La sfida ora è consolidare i risultati, ridurre i divari territoriali e prepararsi a standard europei ancora più ambiziosi — senza dare per scontato ciò che è stato costruito negli ultimi decenni.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.