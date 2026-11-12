Sostenibilità

Cassette di polistirolo per il pesce: le alternative sostenibili in carta e canapa

Roberto Torcolacci
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13 Novembre 2026
Cassette di polistirolo per il pesce: le alternative in carta e canapa
La Germania sperimenta cassette in carta e canapa per sostituire il polistirolo nel trasporto del pesce, riducendo l'inquinamento da plastica monouso nel settore ittico.

Le cassette di polistirolo sono uno degli strumenti più diffusi nel settore ittico mondiale: proteggono il pesce, mantengono la catena del freddo, costano poco. Ma sono anche tra i rifiuti plastici più problematici che si trovano negli ambienti marini e costieri. Il dibattito sulle cassette polistirolo pesce alternative è aperto da anni, e oggi si articola intorno a materiali come carta rinforzata e fibre naturali — tra cui la canapa — che promettono prestazioni simili con un impatto ambientale molto diverso. Capire cosa funziona davvero, e dove sono ancora i limiti, richiede però di separare le sperimentazioni concrete dalle aspettative.

Perché le cassette di polistirolo sono così difficili da abbandonare

Il polistirolo espanso — tecnicamente EPS, expanded polystyrene — deve le sue qualità alla sua stessa struttura: è composto per circa il 98% di aria. Questa caratteristica lo rende un isolante termico eccellente, leggero, resistente all’umidità e relativamente economico da produrre. Nel trasporto del pesce fresco, dove mantenere temperature basse per ore o giorni è determinante per la sicurezza alimentare, queste proprietà non sono secondarie: sono essenziali.

Le cassette in EPS vengono utilizzate su scala industriale in tutta Europa, dalla banchina del peschereccio alla grande distribuzione. L’Italia è tra i maggiori utilizzatori europei di imballaggi in EPS nel settore alimentare, il che dà un’idea della portata del problema quando si parla di transizione verso alternative più sostenibili.

Il problema non è solo la produzione: è la gestione a fine vita. Le cassette in EPS sono tecnicamente riciclabili al 100%, ma nella pratica il riciclo è ostacolato da infrastrutture inadeguate, dalla dispersione geografica dei punti di utilizzo (porti, mercati ittici, pescherie) e dalla difficoltà di raccolta differenziata in contesti spesso caoticizzati dalla logistica del fresco. Il risultato è che una quota significativa di queste cassette finisce in mare — per perdite accidentali dai pescherecci, per smaltimento scorretto nei porti, o per abbandono — dove si frantumano in microplastiche che persistono nell’ecosistema marino per decenni.

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Canapa, carta e fibre naturali: cosa chiedono davvero le alternative

Negli ultimi anni la ricerca su materiali alternativi all’EPS per il trasporto del pesce si è intensificata. Le due direzioni più esplorate sono la carta rinforzata — spesso trattata con rivestimenti idrorepellenti di origine naturale — e le fibre vegetali, tra cui la canapa, il bambù e la cellulosa compressa. Entrambe puntano a replicare le proprietà termiche dell’EPS riducendo l’impatto ambientale a fine vita.

La canapa, in particolare, presenta caratteristiche interessanti: è una fibra con buone proprietà isolanti, cresce rapidamente senza richiedere grandi quantità di pesticidi, ed è biodegradabile. Le cassette realizzate con pannelli in fibra di canapa o in compositi carta-canapa possono in teoria competere con l’EPS sul fronte dell’isolamento termico, almeno per trasporti di breve e media durata.

Restano però alcune questioni aperte:

  • La resistenza all’umidità: il pesce fresco rilascia liquidi, e i materiali a base di carta o fibra naturale tendono ad assorbire umidità, perdendo rigidità e capacità isolante. I trattamenti idrorepellenti possono compensare questo limite, ma introducono variabili nella biodegradabilità finale del prodotto.
  • Il costo: le alternative naturali hanno attualmente costi di produzione più elevati rispetto all’EPS. In un settore con margini spesso stretti come la pesca, questo è un ostacolo reale, non trascurabile.
  • La filiera del riciclo o compostaggio: un materiale biodegradabile è vantaggioso solo se esiste un sistema di raccolta e trattamento adeguato. In molti porti e mercati ittici europei questo sistema non è ancora strutturato.

Il contesto europeo: tra normativa e sperimentazione

La pressione normativa in Europa sugli imballaggi monouso è cresciuta in modo significativo negli ultimi anni. Le direttive europee sulla plastica monouso e i regolamenti sugli imballaggi spingono i settori produttivi — incluso quello ittico — verso soluzioni più sostenibili. Questo ha stimolato una serie di progetti pilota in diversi paesi, anche se la transizione su scala industriale è ancora lontana dall’essere compiuta.

In Italia, ad esempio, il WWF ha avviato il progetto RE-THINKING FISH BOX, focalizzato proprio sul problema delle cassette in EPS nel settore ittico nazionale, con l’obiettivo di mappare i flussi di rifiuto e identificare soluzioni alternative praticabili. Iniziative simili stanno emergendo anche in altri paesi del Nord Europa, dove la sensibilità ambientale nel settore della pesca è tradizionalmente più alta e le infrastrutture di raccolta differenziata più sviluppate.

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Vale la pena sottolineare che nessuna alternativa all’EPS ha ancora raggiunto una diffusione industriale paragonabile a quella delle cassette in polistirolo. Le sperimentazioni in corso sono promettenti, ma si trovano ancora in una fase in cui i risultati dipendono molto dal contesto: tipo di prodotto ittico, distanza di trasporto, temperatura esterna, sistema di raccolta a fine vita.

Cosa rende davvero sostenibile un imballaggio per il pesce

Uno degli errori più comuni nel valutare la sostenibilità di un imballaggio è concentrarsi solo sul materiale di partenza, ignorando l’intero ciclo di vita. Una cassetta in carta trattata con sostanze chimiche non biodegradabili, prodotta con energia da fonti fossili e smaltita in discarica, potrebbe avere un bilancio ambientale peggiore di una cassetta in EPS riciclata correttamente.

I criteri che contano davvero sono:

  • L’origine delle materie prime e il loro impatto sulla biodiversità e sul suolo;
  • L’energia utilizzata nella produzione e la sua fonte;
  • La capacità di mantenere la catena del freddo in condizioni reali di utilizzo;
  • La gestione a fine vita: riciclo, compostaggio industriale, biodegradazione effettiva;
  • La riutilizzabilità: alcune cassette in materiali rigidi possono essere lavate e reimpiegate più volte, abbattendo l’impatto per unità di utilizzo.

Proprio su quest’ultimo punto si stanno concentrando alcune proposte interessanti: cassette riutilizzabili in materiali compositi o in polimeri riciclati, progettate per resistere a molti cicli di utilizzo e poi essere avviate al riciclo. Il modello del packaging riutilizzabile — già sperimentato in altri settori alimentari — potrebbe essere una delle strade più efficaci anche per il pesce, a patto che la logistica del ritorno delle cassette venga organizzata in modo efficiente.

Il percorso verso un settore ittico davvero libero dalla dipendenza dal polistirolo espanso è ancora lungo, e passa inevitabilmente attraverso investimenti in infrastrutture, aggiornamento normativo e disponibilità degli operatori a sostenere costi di transizione nel breve periodo. Le alternative ci sono, o si stanno costruendo — ma la parola sostenibile va guadagnata caso per caso, non semplicemente dichiarata sulla scheda tecnica di un materiale nuovo.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.

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