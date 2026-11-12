Cassette di polistirolo per il pesce: le alternative sostenibili in carta e canapa

Le cassette di polistirolo sono uno degli strumenti più diffusi nel settore ittico mondiale: proteggono il pesce, mantengono la catena del freddo, costano poco. Ma sono anche tra i rifiuti plastici più problematici che si trovano negli ambienti marini e costieri. Il dibattito sulle cassette polistirolo pesce alternative è aperto da anni, e oggi si articola intorno a materiali come carta rinforzata e fibre naturali — tra cui la canapa — che promettono prestazioni simili con un impatto ambientale molto diverso. Capire cosa funziona davvero, e dove sono ancora i limiti, richiede però di separare le sperimentazioni concrete dalle aspettative.

Perché le cassette di polistirolo sono così difficili da abbandonare

Il polistirolo espanso — tecnicamente EPS, expanded polystyrene — deve le sue qualità alla sua stessa struttura: è composto per circa il 98% di aria. Questa caratteristica lo rende un isolante termico eccellente, leggero, resistente all’umidità e relativamente economico da produrre. Nel trasporto del pesce fresco, dove mantenere temperature basse per ore o giorni è determinante per la sicurezza alimentare, queste proprietà non sono secondarie: sono essenziali.

Le cassette in EPS vengono utilizzate su scala industriale in tutta Europa, dalla banchina del peschereccio alla grande distribuzione. L’Italia è tra i maggiori utilizzatori europei di imballaggi in EPS nel settore alimentare, il che dà un’idea della portata del problema quando si parla di transizione verso alternative più sostenibili.

Il problema non è solo la produzione: è la gestione a fine vita. Le cassette in EPS sono tecnicamente riciclabili al 100%, ma nella pratica il riciclo è ostacolato da infrastrutture inadeguate, dalla dispersione geografica dei punti di utilizzo (porti, mercati ittici, pescherie) e dalla difficoltà di raccolta differenziata in contesti spesso caoticizzati dalla logistica del fresco. Il risultato è che una quota significativa di queste cassette finisce in mare — per perdite accidentali dai pescherecci, per smaltimento scorretto nei porti, o per abbandono — dove si frantumano in microplastiche che persistono nell’ecosistema marino per decenni.

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Canapa, carta e fibre naturali: cosa chiedono davvero le alternative

Negli ultimi anni la ricerca su materiali alternativi all’EPS per il trasporto del pesce si è intensificata. Le due direzioni più esplorate sono la carta rinforzata — spesso trattata con rivestimenti idrorepellenti di origine naturale — e le fibre vegetali, tra cui la canapa, il bambù e la cellulosa compressa. Entrambe puntano a replicare le proprietà termiche dell’EPS riducendo l’impatto ambientale a fine vita.

La canapa, in particolare, presenta caratteristiche interessanti: è una fibra con buone proprietà isolanti, cresce rapidamente senza richiedere grandi quantità di pesticidi, ed è biodegradabile. Le cassette realizzate con pannelli in fibra di canapa o in compositi carta-canapa possono in teoria competere con l’EPS sul fronte dell’isolamento termico, almeno per trasporti di breve e media durata.

Restano però alcune questioni aperte:

La resistenza all’umidità: il pesce fresco rilascia liquidi, e i materiali a base di carta o fibra naturale tendono ad assorbire umidità, perdendo rigidità e capacità isolante. I trattamenti idrorepellenti possono compensare questo limite, ma introducono variabili nella biodegradabilità finale del prodotto.

il pesce fresco rilascia liquidi, e i materiali a base di carta o fibra naturale tendono ad assorbire umidità, perdendo rigidità e capacità isolante. I trattamenti idrorepellenti possono compensare questo limite, ma introducono variabili nella biodegradabilità finale del prodotto. Il costo: le alternative naturali hanno attualmente costi di produzione più elevati rispetto all’EPS. In un settore con margini spesso stretti come la pesca, questo è un ostacolo reale, non trascurabile.

le alternative naturali hanno attualmente costi di produzione più elevati rispetto all’EPS. In un settore con margini spesso stretti come la pesca, questo è un ostacolo reale, non trascurabile. La filiera del riciclo o compostaggio: un materiale biodegradabile è vantaggioso solo se esiste un sistema di raccolta e trattamento adeguato. In molti porti e mercati ittici europei questo sistema non è ancora strutturato.

Il contesto europeo: tra normativa e sperimentazione

La pressione normativa in Europa sugli imballaggi monouso è cresciuta in modo significativo negli ultimi anni. Le direttive europee sulla plastica monouso e i regolamenti sugli imballaggi spingono i settori produttivi — incluso quello ittico — verso soluzioni più sostenibili. Questo ha stimolato una serie di progetti pilota in diversi paesi, anche se la transizione su scala industriale è ancora lontana dall’essere compiuta.

In Italia, ad esempio, il WWF ha avviato il progetto RE-THINKING FISH BOX, focalizzato proprio sul problema delle cassette in EPS nel settore ittico nazionale, con l’obiettivo di mappare i flussi di rifiuto e identificare soluzioni alternative praticabili. Iniziative simili stanno emergendo anche in altri paesi del Nord Europa, dove la sensibilità ambientale nel settore della pesca è tradizionalmente più alta e le infrastrutture di raccolta differenziata più sviluppate.

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Vale la pena sottolineare che nessuna alternativa all’EPS ha ancora raggiunto una diffusione industriale paragonabile a quella delle cassette in polistirolo. Le sperimentazioni in corso sono promettenti, ma si trovano ancora in una fase in cui i risultati dipendono molto dal contesto: tipo di prodotto ittico, distanza di trasporto, temperatura esterna, sistema di raccolta a fine vita.

Cosa rende davvero sostenibile un imballaggio per il pesce

Uno degli errori più comuni nel valutare la sostenibilità di un imballaggio è concentrarsi solo sul materiale di partenza, ignorando l’intero ciclo di vita. Una cassetta in carta trattata con sostanze chimiche non biodegradabili, prodotta con energia da fonti fossili e smaltita in discarica, potrebbe avere un bilancio ambientale peggiore di una cassetta in EPS riciclata correttamente.

I criteri che contano davvero sono:

L’origine delle materie prime e il loro impatto sulla biodiversità e sul suolo;

e il loro impatto sulla biodiversità e sul suolo; L’energia utilizzata nella produzione e la sua fonte;

e la sua fonte; La capacità di mantenere la catena del freddo in condizioni reali di utilizzo;

in condizioni reali di utilizzo; La gestione a fine vita : riciclo, compostaggio industriale, biodegradazione effettiva;

: riciclo, compostaggio industriale, biodegradazione effettiva; La riutilizzabilità: alcune cassette in materiali rigidi possono essere lavate e reimpiegate più volte, abbattendo l’impatto per unità di utilizzo.

Proprio su quest’ultimo punto si stanno concentrando alcune proposte interessanti: cassette riutilizzabili in materiali compositi o in polimeri riciclati, progettate per resistere a molti cicli di utilizzo e poi essere avviate al riciclo. Il modello del packaging riutilizzabile — già sperimentato in altri settori alimentari — potrebbe essere una delle strade più efficaci anche per il pesce, a patto che la logistica del ritorno delle cassette venga organizzata in modo efficiente.

Il percorso verso un settore ittico davvero libero dalla dipendenza dal polistirolo espanso è ancora lungo, e passa inevitabilmente attraverso investimenti in infrastrutture, aggiornamento normativo e disponibilità degli operatori a sostenere costi di transizione nel breve periodo. Le alternative ci sono, o si stanno costruendo — ma la parola sostenibile va guadagnata caso per caso, non semplicemente dichiarata sulla scheda tecnica di un materiale nuovo.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.