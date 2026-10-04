Settore elettrico italiano, 200 miliardi di euro di investimenti in 10 anni secondo lo studio Teha-Elettricità Futura

Il settore elettrico italiano si presenta con un piano ambizioso sul tavolo: 200 miliardi di euro di investimenti aggiuntivi entro il 2035, secondo lo studio congiunto realizzato da Teha ed Elettricità Futura. Non si tratta di una proiezione vaga o di un obiettivo politico generico, ma di una quantificazione precisa che punta a ridisegnare l’intero sistema energetico nazionale, con ricadute concrete su occupazione, competitività industriale e bollette. Il documento arriva in un momento in cui gli investimenti settore elettrico italiano sono al centro del dibattito sulla transizione energetica, e la cifra indicata — distribuita su un decennio — rappresenta uno degli impegni finanziari più rilevanti mai prospettati per questo comparto.

Un piano da 200 miliardi per trasformare il sistema elettrico nazionale

Lo studio Teha-Elettricità Futura fotografa con precisione la portata della trasformazione necessaria. 200 miliardi di euro in dieci anni non è una somma astratta: corrisponde a un flusso medio di 20 miliardi l’anno da mobilitare, tra capitali privati e risorse pubbliche, per adeguare infrastrutture, capacità produttiva e reti di distribuzione alle esigenze di un sistema sempre più elettrificato.

L’orizzonte temporale scelto è il 2035, anno che il rapporto identifica come traguardo per l’implementazione del piano. Una scadenza che non è casuale: coincide con le principali tappe della politica energetica europea e con gli obiettivi di decarbonizzazione che l’Italia si è impegnata a perseguire nell’ambito del Green Deal comunitario.

Il dato sugli investimenti settore elettrico italiano assume ancora più rilievo se confrontato con una stima parallela. Uno studio separato condotto da A2A e TEHA porta la cifra a 315 miliardi di euro entro il 2035, quando si allarga il perimetro all’intero comparto Energy & Utility. La differenza non è contraddizione: riflette semplicemente l’ampiezza del perimetro considerato. Il rapporto Teha-Elettricità Futura si concentra specificamente sul settore elettrico, escludendo gas, teleriscaldamento e altri segmenti dell’energia.

I 4.000 progetti bloccati: un ostacolo strutturale da rimuovere

Uno degli elementi più critici che emerge dallo studio riguarda la situazione attuale dei progetti in attesa di autorizzazione. Il settore elettrico italiano ha oggi oltre 4.000 progetti bloccati, per una capacità complessiva di 150 GW. Un numero che, da solo, racconta meglio di qualsiasi analisi la distanza tra le intenzioni dichiarate e la realtà operativa.

Questi progetti — fermi nelle more di procedure autorizzative lunghe, ricorsi amministrativi e vincoli burocratici sovrapposti — rappresentano un capitale potenziale immobilizzato. Se anche solo una parte di quella capacità venisse sbloccata e messa in esercizio, l’impatto sul sistema energetico sarebbe immediato e significativo. Il piano da 200 miliardi, in questo senso, non può prescindere da una riforma parallela dei processi autorizzativi: senza un’accelerazione procedurale, la disponibilità di capitali rischia di rimanere inutilizzata.

Il tema non è nuovo, ma la quantificazione puntuale — 150 GW di capacità in attesa — offre per la prima volta una misura concreta dell’entità del problema. E rende difficile ignorarlo nel dibattito politico e industriale.

Risparmi fino a 20 miliardi l’anno: la logica economica del piano

Uno degli argomenti più forti contenuti nel rapporto Teha-Elettricità Futura riguarda il ritorno atteso dagli investimenti. Secondo lo studio, i risparmi generati dal piano potrebbero raggiungere i 20 miliardi di euro l’anno. Una cifra che, se confermata, significa che l’intero investimento decennale si ripagherebbe in meno di un decennio di soli benefici economici.

Immagine generata con AI

Questi risparmi deriverebbero principalmente dalla riduzione della dipendenza da combustibili fossili importati, dalla maggiore efficienza del sistema e dalla stabilizzazione dei costi energetici per famiglie e imprese. In un paese come l’Italia, che ha storicamente pagato prezzi dell’energia tra i più alti d’Europa, la prospettiva di alleggerire strutturalmente questa voce di costo ha un peso economico e politico rilevante.

Il condizionale resta d’obbligo: si tratta di stime elaborate su scenari proiettivi, non di garanzie. Ma la logica sottostante è solida: ogni euro investito oggi in infrastrutture elettriche pulite riduce la dipendenza da mercati energetici volatili, con benefici che si propagano sull’intera economia.

Un settore che vale già 58 miliardi e impiega 570.000 persone

Per capire perché un piano di questa portata sia credibile, vale la pena guardare alla dimensione attuale del comparto. Il settore elettrico italiano impiega oggi 570.000 persone e genera 58 miliardi di euro di valore aggiunto, secondo i dati riportati da Elettricità Futura. Non si tratta di un comparto marginale o di nicchia, ma di uno dei pilastri produttivi del paese.

Questa base industriale esistente è anche la ragione per cui gli investimenti settore elettrico italiano prospettati dallo studio non partono da zero. C’è un tessuto di competenze, infrastrutture e imprese già attive su cui costruire. L’espansione prevista dal piano si innesta su una struttura solida, anche se — come dimostrano i 4.000 progetti bloccati — non priva di colli di bottiglia.

L’occupazione è un altro elemento centrale. Un piano di investimento da 200 miliardi, distribuito su dieci anni, ha un potenziale di creazione di posti di lavoro che va ben oltre il settore elettrico in senso stretto: coinvolge manifattura, costruzioni, ingegneria, servizi digitali e manutenzione. La transizione energetica, in questa lettura, non è soltanto una questione ambientale ma anche una politica industriale.

Il contesto europeo e le implicazioni per la decarbonizzazione

Lo studio Teha-Elettricità Futura si inserisce in un quadro europeo in rapida evoluzione. L’obiettivo dichiarato del piano è far crescere il paese e alleggerire stabilmente i costi energetici — una formula che sintetizza bene la doppia funzione che gli investimenti settore elettrico italiano sono chiamati a svolgere: accelerare la decarbonizzazione e, al tempo stesso, rafforzare la competitività economica.

La sfida principale non è tanto finanziaria quanto sistemica. I capitali, almeno in parte, ci sono o possono essere mobilitati. Quello che manca — e che il rapporto implicitamente sollecita — è un quadro regolatorio stabile, procedure autorizzative più rapide e una pianificazione energetica nazionale coerente con gli obiettivi al 2035. Senza questi elementi, anche il piano più ambizioso rischia di restare sulla carta, come dimostra il caso dei 150 GW di capacità oggi ferma in attesa di autorizzazione.

Il rapporto Teha-Elettricità Futura non è un documento programmatico del governo, ma uno studio di settore che quantifica ciò che il sistema elettrico italiano sarebbe in grado di fare — e di spendere — se le condizioni lo permettessero. La distanza tra questa potenzialità e la realtà attuale è, in fondo, la vera misura del lavoro ancora da fare.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.