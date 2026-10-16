Settore elettrico italiano richiede 200 miliardi di euro in 10 anni per la transizione energetica entro 2035: lo studio Teha-Elettricità Futura

Duecento miliardi di euro in dieci anni. È la cifra che emerge dallo studio pubblicato a settembre 2026 da Teha ed Elettricità Futura, l’associazione che rappresenta le imprese del settore elettrico italiano, per quantificare gli investimenti necessari a completare la transizione energetica del settore elettrico entro il 2035. Un piano ambizioso, che non si limita a fotografare il fabbisogno infrastrutturale del Paese, ma delinea anche le potenziali ricadute economiche di un’accelerazione decisa sulla produzione e distribuzione di energia pulita.

Un conto da 200 miliardi: cosa significa per il sistema elettrico italiano

La cifra di 200 miliardi di euro non è un’approssimazione ottimistica: è il risultato di un’analisi strutturata condotta da Teha — il think tank già noto come The European House – Ambrosetti — in collaborazione con Elettricità Futura. Lo studio, diffuso a inizio settembre 2026, fotografa lo stato attuale del sistema elettrico nazionale e proietta il fabbisogno di capitali necessario per allinearlo agli obiettivi climatici ed energetici europei entro il prossimo decennio.

Distribuito su un arco temporale di dieci anni, questo volume di investimenti rappresenta uno sforzo senza precedenti per l’industria elettrica italiana. Si parla di risorse aggiuntive rispetto all’ordinaria manutenzione e gestione delle infrastrutture esistenti: nuova capacità rinnovabile, potenziamento e digitalizzazione delle reti di trasmissione e distribuzione, sistemi di accumulo e flessibilità, infrastrutture per l’elettrificazione dei consumi in settori come i trasporti e il riscaldamento.

La scadenza del 2035 non è casuale. Coincide con alcune delle tappe più stringenti fissate dalla normativa europea in materia di clima ed energia, tra cui l’obiettivo di fine vendita di nuove auto a combustione interna nell’Unione Europea. Per l’Italia, che parte da una struttura energetica ancora dipendente in misura significativa dal gas naturale, il percorso richiede un cambio di passo radicale.

👉 Leggi anche: Italia, due mesi per presentare il piano nazionale di ristrutturazione edilizia o rischia sanzioni UE

La bolletta potrebbe scendere: fino a 20 miliardi l’anno

Uno degli aspetti più rilevanti dello studio riguarda le ricadute per i consumatori finali. Secondo quanto emerge dall’analisi di Teha ed Elettricità Futura, il piano da 200 miliardi potrebbe tradursi in una riduzione dei costi in bolletta fino a 20 miliardi di euro l’anno. Un dato che rovescia la narrazione più comune sulla transizione energetica, spesso percepita dall’opinione pubblica come sinonimo di costi più elevati nel breve periodo.

Il ragionamento sottostante è quello tipico dell’economia delle rinnovabili: una volta realizzate le infrastrutture, il costo marginale di produzione dell’energia solare ed eolica è strutturalmente più basso rispetto a quello delle fonti fossili, che rimangono esposte alla volatilità dei mercati internazionali delle materie prime. Investire oggi in impianti rinnovabili e reti intelligenti significa, secondo lo studio, acquistare stabilità di prezzo per i decenni successivi.

Per le famiglie e le imprese italiane, che negli ultimi anni hanno subito oscillazioni significative dei prezzi dell’energia, la prospettiva di un risparmio strutturale da 20 miliardi annui rappresenta un argomento economico concreto a favore dell’accelerazione della energy transition.

Perché la transizione energetica del settore elettrico non può aspettare

Il settore elettrico è il perno attorno al quale ruota l’intera strategia di decarbonizzazione italiana ed europea. L’elettrificazione dei consumi — dai veicoli ai sistemi di riscaldamento, dai processi industriali alle pompe di calore — presuppone una rete capace di gestire flussi energetici molto più complessi e bidirezionali rispetto a quelli tradizionali. Senza investimenti adeguati nella transizione energetica del settore elettrico, il rischio è che la domanda cresca più rapidamente della capacità di risposta del sistema, con conseguenze su affidabilità, costi e competitività del Paese.

👉 Leggi anche: Pannelli fotovoltaici in comodato gratuito a Roma e Lombardia: progetti pilota per combattere la povertà energetica

Elettricità Futura sottolinea come il piano non sia solo una risposta a obblighi normativi, ma un’opportunità industriale. Le imprese del settore si dichiarano pronte a mobilitare capitali privati su questa scala, a condizione che il quadro regolatorio e autorizzativo garantisca certezza e tempi certi. È un punto che il mondo delle imprese energetiche ripete da anni: in Italia i tempi di autorizzazione per nuovi impianti rinnovabili e per il potenziamento delle reti restano tra i più lunghi d’Europa, un ostacolo che rischia di rendere vani anche i piani di investimento più ambiziosi.

Il ruolo delle politiche pubbliche e i nodi irrisolti

Lo studio Teha-Elettricità Futura arriva in un momento in cui il dibattito sulla politica energetica italiana è particolarmente vivace. Il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) fissa obiettivi ambiziosi per le rinnovabili al 2030, ma la distanza tra gli obiettivi dichiarati e i ritmi effettivi di installazione rimane significativa. La semplificazione burocratica delle procedure autorizzative, il potenziamento della rete di trasmissione nazionale gestita da Terna e la definizione di meccanismi di mercato stabili per remunerare la flessibilità e lo stoccaggio sono considerati condizioni necessarie per sbloccare gli investimenti privati.

Il messaggio implicito dello studio è che i 200 miliardi non sono un costo che lo Stato deve sostenere direttamente: le imprese del settore sono disposte a investire, ma hanno bisogno di un ambiente normativo prevedibile e di processi autorizzativi funzionanti. La transizione energetica nel settore elettrico, in altri termini, è già finanziariamente sostenibile dal punto di vista industriale — ciò che manca è la cornice istituzionale adeguata.

Per approfondire i dettagli dello studio è possibile consultare il comunicato ufficiale pubblicato direttamente da Elettricità Futura sul proprio sito istituzionale.

Nei prossimi mesi si capirà se questo piano troverà riscontro nelle scelte di politica industriale ed energetica del governo italiano. La scadenza del 2035 è meno lontana di quanto sembri: dieci anni, nel ciclo di vita di una centrale o di una rete elettrica, sono un orizzonte strettissimo. E ogni anno di ritardo nelle autorizzazioni e negli investimenti si traduce in capacità mancante che diventa sempre più difficile recuperare.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.