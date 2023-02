Collutorio fai da te e 6 ricette naturali per l’igiene orale

Qual è il miglior collutorio al mondo? Probabilmente quello preparato con le tue mani e con ingredienti naturali. I collutori disponibili in commercio spesso lasciano molto a desiderare: molti di questi prodotti sono pieni di sostanze potenzialmente nocive, come coloranti artificiali, additivi e alcol. La buona notizia è che, con un paio di ingredienti naturali, è possibile creare un collutorio fai da te, efficace, sicuro per la salute e per l’ambiente.

Quando si parla di igiene dentale, l’uso del collutorio è probabilmente uno dei passaggi più ignorati e sottovalutati. La maggior parte della gente, in effetti, utilizza regolarmente spazzolino e dentifricio, molte meno le persone che usano il collutorio, ancor meno quelle che passano il filo interdentale ogni giorno.

Eppure, questi passaggi sono davvero importanti per una completa e corretta igiene dei denti e della bocca.

A cosa serve il collutorio?

Un buon collutorio, spesso erroneamente chiamato “colluttorio”, serve a spazzare via dalla bocca batteri nocivi, germi e residui di cibo, aiuta a mantenere gengive, denti e cavo orale in buona salute, rappresenta lo step finale di una buona igiene quotidiana.

Al supermercato, nello scaffale dedicato ai prodotti per la cura dei denti, puoi trovare moltissimi tipi di collutorio, da quelli sbiancanti a quelli contro l’alitosi, fino a quelli dedicati a chi ha denti e gengive sensibili.

Non sempre, però, contengono ingredienti salutari per la nostra bocca. I prodotti che trovi in commercio contengono spesso alcol, coloranti artificiali, additivi o fluoro. Ecco perché molte persone scelgono di dedicarsi all’autoproduzione, per creare un prodotto interamente naturale, sicuro per la salute e green per l’ambiente.

In questo articolo scopriremo come disinfettare il cavo orale in modo naturale; impareremo a preparare un buon collutorio con bicarbonato, limone, oli essenziali e tanti altri ingredienti benefici e sicuri.

Collutorio fai da te: 6 ricette facili e veloci

Di seguito, scopriremo quali sono gli ingredienti più utili per preparare un collutorio fatto in casa.

Nella maggior parte dei casi si tratta di rimedi naturali che esercitano un’azione antibatterica e antisettica, ma aggiungeremo anche alcune spezie in grado di alleviare i più comuni disturbi ai denti; non possono mancare poi gli oli essenziali e le erbe aromatiche, in grado di rinfrescare l’alito.

Prima di iniziare, però, ti ricordiamo che se soffri di qualsiasi tipo di patologia del cavo orale, come delle carie, una periodontite o infiammazione gengivale persistente, sarà bene consultare il medico o il dentista, per stabilire quali siano gli ingredienti e i rimedi più adatti in base alla tua specifica situazione.

E adesso, vediamo come disinfettare la bocca senza collutorio, usando solo gli ingredienti che madre natura ci ha regalato.

Aceto di mele per la cura dei denti

Uno dei più utili ingredienti per combattere i batteri cattivi e rinfrescare l’alito è senz’altro l’aceto di mele.

Per preparare un buon collutorio naturale fai da te antibatterico, ti serviranno solo due ingredienti e qualche secondo del tuo tempo.

Ingredienti

Una tazza di acqua a temperatura ambiente

Un cucchiaio di aceto di mele.

Procedimento

Mescola i due ingredienti, quindi utilizza il liquido ottenuto per sciacquare la bocca dopo aver lavato i denti e dopo aver passato il filo interdentale.

Basilico e sale

Oltre ad essere un ottimo alleato da usare in cucina, il basilico può anche aiutarti ad avere un alito più fresco, elimina i batteri responsabili dell’alito cattivo e, secondo alcuni, aiuta persino a sbiancare i denti in modo naturale.

Per questa preparazione useremo pochi ingredienti.

Ingredienti

Mezzo litro di acqua

Basilico fresco : 100 grammi

: 100 grammi Un pizzico di sale.

Procedimento

Per preparare questo rimedio, ti basterà versare l’acqua in un pentolino, aggiungere le foglie di basilico e portare a ebollizione.

Dopodiché, attendi per 10 minuti in modo che il liquido si raffreddi leggermente, dopo aggiungi il pizzico di sale.

Mescola il tutto, filtra e, quando il collutorio fatto in casa si è raffreddato, utilizzalo per la tua igiene orale.

Collutorio per gengive infiammate alla salvia

Se soffri di alito cattivo e infiammazioni del cavo orale, la Salvia officinalis potrebbe essere l’ingrediente che fa al caso tuo.

Questo dono della natura, infatti, esercita proprietà antinfiammatorie, antimicotiche e antisettiche, decisamente utili quando si parla di cura dei denti e della bocca.

Ingredienti

Mezzo litro d’acqua

Foglie di salvia: 25 grammi

Un pizzico di sale.

Procedimento

Per preparare un efficace collutorio fatto in casa per gengive infiammate, ti basterà versare in un pentolino l’acqua insieme alle foglie di salvia e portare il tutto a ebollizione. Dopodiché, aggiungi il sale e spegni il fuoco.

Lascia raffreddare, filtra il tutto e utilizza il collutorio come di consueto.

Bicarbonato e oli essenziali

Quando si parla di cura e igiene dei denti, il bicarbonato è uno dei nostri migliori alleati. Questo ingrediente è da sempre utilizzato per igienizzare e purificare il cavo orale.

Molte persone, inoltre, usano una miscela a base di bicarbonato e limone per sbiancare e rimuovere la placca dai denti, sebbene non siano ancora chiari i possibili rischi per la salute dentale. Il pericolo, infatti, è quello di erodere lo smalto dei denti, esponendo maggiormente a disturbi quali carie, dolore e sensibilità dentale.

Se abbinato agli oli essenziali, il bicarbonato di sodio può tuttavia ottimizzare la cura del cavo orale, aiutando a combattere batteri nocivi e possibili infiammazioni. Vediamo come preparare un buon collutorio naturale con il bicarbonato.

Ingredienti

Acqua: mezzo litro

Bicarbonato: 1 cucchiaio

Olio essenziale di menta, di limone e tea tree oil: 2 gocce per ciascuno

Un pizzico di sale.

Procedimento

Versa tutti gli ingredienti in un barattolo di vetro, chiudi il coperchio e agita per bene in modo da far amalgamare il tutto.

Puoi utilizzare 2 cucchiai di collutorio da aggiungere a un bicchiere d’acqua. Prima di ogni utilizzo, agita il barattolo in modo da far amalgamare il bicarbonato, che potrebbe depositarsi sul fondo.

Chiodi di garofano e aceto di mele

Come si eliminano i batteri dalla bocca e come alleviare le infiammazioni? Semplice, usando un rimedio naturale noto sin dai tempi più antichi. Stiamo parlando dei chiodi di garofano, un rimedio contro il mal di denti apprezzato da secoli, ma anche un ottimo ingrediente dall’effetto antibatterico e antinfiammatorio.

In questa preparazione, utilizzeremo anche qualche fogliolina di malva, utile per alleviare le irritazioni delle gengive e della lingua.

Vediamo come preparare un collutorio naturale per gengive infiammate.

Ingredienti

Acqua: circa mezzo litro

Aceto di mele: un cucchiaio

Due o tre chiodi di garofano

Foglie di malva: mezzo cucchiaio

Un pizzico di sale.

Procedimento

In un pentolino versa l’acqua, i chiodi di garofano e la malva. Lascia bollire per qualche minuto, quindi spegni il fuoco e lascia il tutto in infusione per altri 5-10 minuti.

Filtra il liquido e versalo in un barattolo di vetro. Il tuo collutorio fai da te è pronto.

Collutorio fai da te al propoli

Infine, per sciacquare la bocca dopo aver lavato i denti potremmo sfruttare anche gli effetti benefici della propoli. Questo ingrediente si rivela molto utile nella cura del cavo orale. La propoli aiuta a combattere afte ed herpes, esercita effetti antibatterici e può anche rafforzare le tue difese naturali.

Vediamo come preparare un prodotto naturale ed efficace.

Ingredienti

Acqua: un bicchiere

Oli essenziali di eucalipto e menta piperita: 5 gocce ciascuno

Estratto di propoli per uso alimentare: 20 gocce.

Procedimento

Anche questa volta, la preparazione risulta semplicissima. Ti basterà unire insieme tutti gli ingredienti in un barattolo di vetro e mescolarli.

Utilizza il prodotto versando due cucchiai di collutorio in un bicchiere d’acqua.

Come si fanno gli sciacqui con il collutorio?

Fonte: Pixabay

Per assicurarti un’igiene orale completa ed efficace, dopo aver lavato i denti e dopo aver usato il filo interdentale, ti basterà bere un piccolo sorso di collutorio senza ingerirlo, poi fare degli sciacqui in modo che raggiunga tutti gli angoli della bocca.

Esegui gli sciacqui per circa 20-30 secondi, dopodiché sputa il liquido nel lavandino.

Il collutorio può essere usato anche per rinfrescare la bocca in caso di alitosi, così da profumare il cavo orale.