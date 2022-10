I cani più grandi del mondo

Se a qualcuno chiedi quali siano i cani più grandi del mondo, tutti prontamente ti rispondono l’Alano o il San Bernardo. Beh, non è proprio così. Questo perché dipende dalla misura a cui ti stai riferendo. Per cane più grande del mondo intendi la razza più alta? O quella che pesa di più?

Perché in questo caso la classifica delle razze cambia. Bisogna anche poi considerare che di solito ci si riferisce alle razze riconosciute Enci o FCI in queste classifiche, ma ci sono razze locali, non riconosciute ancora dagli enti ufficiali, che potrebbero far nascere qualche sorpresa.

Senza dimenticare, poi, che ci possono poi essere occasionalmente dei soggetti fuori taglia che superano gli standard previsti, finendo così anche nel Guinness World Record dei cani più alti o pesanti del mondo.

Cani più grandi del mondo: cosa si intende?

Non esiste una razza di cane più grande al mondo. Al massimo si possono stilare delle classifiche basate o sulle razze di cani più alti del mondo o sulle razze di cani che pesano di più al mondo. Il tutto sorvolando le razze autoctone locali non ancora ufficializzate e gli eventuali soggetti fuori taglia.

Cani che pesano di più al mondo: le razze

Andando a guardare il peso, queste sono le razze di cani che pesano di più in assoluto:

Mastiff inglese: il peso dei maschi va dai 90 kg in su, le femmine dai 60 in su, con un’altezza al garrese per i maschi di minimo 70 cm e nelle femmine di 65 cm. La sua stazza è imponente, tanto da farlo balzare al primo posto. E in effetti, secondo il Guinness dei Primati, il cane più pesante della storia è stato per l’appunto un Mastino inglese San Bernardo: deve accontentarsi della seconda posizione il ben più noto qui da noi San Bernardo. I maschi devono pesare almeno 95 kg, anche se qualche soggetto supera i 100 kg. L’altezza al garrese dei maschi è di 70-90 cm, delle femmine 65-80 cm Mastino dei Pirenei: alto e muscoloso, i maschi arrivano a pesare 80-85 kg, le femmine 70 kg. L’altezza del Mastino dei Pirenei al garrese dei maschi deve essere minimo 77 cm, ma molti superano gli 81 e delle femmine minimo 72, ma molte superano i 75 cm Mastino spagnolo: anche qui siamo su pesi massimi. Il maschio pesa 90-110 kg ed è alto 77 cm, la femmina pesa 80-95 kg ed è alta 72 cm Mastino pakistano: arriva a pesare 90 kg e ha un’altezza al garrese spesso di 90 cm Kangal: in pochi conoscono questa razza di origine turca. Il maschio pesa 50-70 kg ed è alto 70-85 cm, mentre le femmine pesano 40-55 kg e sono alte 65-75 cm Cane da pastore del Caucaso: qui c’è molta variabilità come peso. Il maschio, infatti, può pesare dai 45 agli 85 kg, con altezza al garrese di 75 cm. La femmina, invece, è alta 72 cm e pesa decisamente di meno. Diciamo che in questo caso il volume lo fa il pelo Mastino Tibetano: in generale questa razza pesa dai 64 agli 82 kg, con maschi che presentano un’altezza al garrese di minimo 66 cm, superando spesso i 75 cm e le femmine di 68-70 cm Levriero irlandese: molto alto, ma non altrettanto pesante dei precedenti, motivo per cui tale razza non è ai primi posti. I maschi pesano minimo 55 kg, le femmine 41 kg, con altezza dei maschi che deve essere minimo 78 cm e delle femmine minimo 71 cm Tosa Inu: pur sembrando molto imponente, rispetto alle precedenti questa razza pesa decisamente di meno. I maschi pesano minimo 37 kg con un’altezza minima al garrese di 60 cm, le femmine pesano minimo 30 kg e un’altezza al garrese di 55 cm Landseer: simile al Terranova, può arrivare a pesare un po’ di più, anche 80 kg per 80 cm di altezza Terranova: razza sempre molto imponente, con maschi che arrivano a pesare anche 70 kg Pastore dell’Anatolia: anche questa razza massiccia può pesare fino ai 70 kg, con altezza al garrese di 80 cm Alano: questa razza ha una grande variabilità come dimensioni, pur rimanendo fra le più grandi. Il peso, infatti, varia dai 45 ai 90 kg, mentre l’altezza media va dai 70 ai 90 cm, con punte anche sopra i 100-110 cm Boerboel: questo mastino del Sudafrica non è molto noto da noi, ma i maschi pesano 50-80 kg e arrivano ad un’altezza al garrese di 60-70 cm Leonberger: anche qui i maschi pesano 60-80 kg con altezza al garrese che va dai 72 agli 80 cm, superandoli anche, mentre la femmina va dai 65 ai 75 cm Mastino Napoletano: razza italiana molto massiccia, i maschi pesano 60-70 kg e hanno un’altezza al garrese di 65-75 cm, mentre la femmina pesa 50-60 kg e ha un’altezza al garrese di 60-68 cm Pastore dell’Asia Centrale: anche qui i maschi vanno dai 50 ai 65 kg con altezza al garrese non inferiore ai 65 cm e femmine dai 40-55 kg, con altezza al garrese non inferiore ai 60 cm Akbash: cane da pastore turco, pesa 64 kg ed è alto 85 cm Cane da montagna dei Pirenei: abbastanza pesanti, anche se non quanto alcune razze viste qua sopra. Qui viaggiamo sui 40-54 kg di peso e i 65-82 cm di altezza Cane Corso: altra razza italica, pesa al massimo 50 kg ed è alto 70 cm. È dunque meno massiccio rispetto agli altri mastini Alaskan Malamute: decisamente più piccolo rispetto ai precedenti, i maschi pesano 40-50 kg o più con altezza minima al garrese di 63,5 cm, mentre le femmine pesano 34-38 kg o più con altezza minima al garrese di 58 cm. Anche in questo caso sembrano più grossi per via del voluminoso pelo

Cani più alti del mondo: le razze

La classifica qui sopra cerca di basarsi sul peso, anche se, come vedete, molto spesso le posizioni si accavallano a causa del fatto che alcune razze hanno una notevole varietà di range. Se però si va a guardare solamente l’altezza, ecco che l’elenco potrebbe cambiare un pochino.

Per esempio, l’Alano deve essere alto 70-90 cm, ma sappiamo che alcuni soggetti arrivano anche ai 100-120 cm di altezza. Stesso dicasi per il Levriero irlandese: la sua altezza minima deve essere 78 cm, ma nulla gli impedisci di avere numeri decisamente più alti.

Un Mastiff inglese, per contro, ha un’altezza minima di 70 cm, quindi uguale o più basso dell’Alano, ma in realtà si parla anche qui di altezza minima, quindi è possibile che al mondo esistano Mastiff più alti degli Alani.

Cani da Guinness World Record

Se si va a vedere sul Guinness World Record, il cane più pesante al mondo rimane ancora oggi Zorba, nome completo Aicama Zorba of La-Susa. Era un Mastiff inglese che è arrivato a pesare qualcosa come 155,6 kg. Sempre da Guinness World Record, invece, il cane più alto al mondo è Zeus, un Alano del Texas che è arrivato all’altezza di 111,76 cm.

Esiste poi un altro alano di nome Freddie che ha detenuto il titolo di cane più grande del mondo: altezza 175 cm e peso 70 kg.

Fonti