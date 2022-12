Calmanti naturali: quali sono i migliori per adulti e bambini

Utilizzare dei calmanti naturali può essere un primo passo per imparare a gestire ansia e stress e non farsi dominare da queste emozioni: oltre alle erbe rilassanti, come valeriana, passiflora e camomilla, bisogna però abbinare un cambiamento nello stile di vita, eliminare qualche cattiva abitudine e abbracciarne di nuove e più salutari.

Quali sono i migliori calmanti naturali per rilassare la mente e placare il nervosismo, l’angoscia o persino la rabbia che spesso rovinano le nostre giornate? Provare ansia, di tanto in tanto, è un fenomeno del tutto normale.

Possiamo avvertire un pizzico di ansia in vista di un test importante, possiamo provare questa sensazione quando dobbiamo conoscere persone nuove, O quando affrontiamo situazioni stressanti, come il primo giorno di lavoro in una nuova azienda.

In questi casi, si tratta di un’ansia del tutto normale, una sensazione che solitamente tende a sparire in poco tempo.

Per alcune persone, però, l’ansia è un problema tutt’altro che passeggero.

Quando l’ansia non passa

In alcuni casi questa sensazione può manifestarsi anche in assenza di veri e propri fattori scatenanti. Si avverte la sensazione di essere sempre “in pericolo”. Si avverte una sorta di tensione e di paura che spinge ad evitare luoghi e situazioni avvertiti come “minacciosi”.

Questo stato di frequente agitazione può innescare una serie di disturbi, come quelli di panico; può portare a sviluppare delle vere e proprie fobie, andando a influenzare pesantemente la qualità della vita di chi ne soffre.

In casi del genere, è sempre utile rivolgersi a uno specialista (uno psicologo o uno psicoterapeuta), in modo da individuare i fattori all’origine dell’ansia e affrontarli con in mano gli strumenti giusti.

Anche chi non soffre di un vero e proprio disturbo di ansia, ma avverte ugualmente questa sensazione con una certa frequenza, potrebbe voler ricorrere all’aiuto di uno specialista ed eventualmente a dei calmanti naturali, rimedi in grado di attenuare questa sensazione e favorire una maggiore calma interiore.

In questo articolo vedremo alcune strategie per calmare l’ansia, scopriremo quali sono i comportamenti che possono aiutare a ritrovare la calma, quali cibi e sostanze evitare e quali preferire, e daremo un’occhiata alla lista di calmanti naturali capaci di regalarci un senso di quiete interiore.

Come calmare l’ansia in modo naturale?

Esistono dei calmanti naturali per l’ansia in grado di riequilibrare il nostro umore e regalarci una sensazione di calma? La risposta a questa domanda è affermativa, ma per poter riacquistare il proprio equilibrio è opportuno agire su più fronti.

Diverse strategie, in sinergia fra loro, possono aiutarti a ritrovare il tuo benessere. Fra queste rientra la meditazione, l’attività fisica, ma anche un cambiamento nella dieta e nelle abitudini quotidiane.

Vediamo quindi come calmare l’ansia in modo naturale.

Meditazione mindfulness

La meditazione è una pratica efficace per riconquistare la calma, ideale sia per adulti che per bambini. In particolar modo, la meditazione consapevole, la cosiddetta “mindfulness” aiuta a rimanere concentrati sul momento presente.

Solitamente, ansia e agitazione sono innescate dai nostri pensieri, che vanno inevitabilmente a un passato che non esiste più, o a un futuro che deve ancora accadere.

L’impossibilità di cambiare le cose o di controllare gli eventi futuri, può generare in noi una sensazione di agitazione o ansia.

La mindfulness ci invita, con gentilezza, a mantenere la mente nel solo e unico momento che conta davvero: il presente.

Se ti senti in preda all’ansia, prova a concentrare la mente sul tuo respiro, focalizzando la tua attenzione sul presente.

Respirazione consapevole

Proprio il respiro, quando siamo in preda a un’emozione negativa come l’agitazione o il panico, tende ad accelerare. Respirare velocemente può, a sua volta, accelerare i battiti del cuore, causare un senso di vertigine e un’ulteriore agitazione, aumentando così il rischio di avere un attacco di ansia o panico.

Respirare in modo “mindful”, praticando la respirazione profonda, può attenuare i sintomi dello stress e riportare la calma nella nostra mente.

Fare sport contro l’ansia

Ti stai domandando come si fa a rilassare i nervi? Devi sapere che allenarsi regolarmente riduce efficacemente agitazione e nervosismo. L’esatto legame tra sport e ansia non è ancora del tutto chiaro, ma ciò che sappiamo è che l’esercizio fisico può effettivamente alleviare questa sensazione.

Oltre a distogliere la mente da ciò che ci preoccupa, lo sport può anche favorire il rilascio di endorfine, ormoni naturali che infondono un senso di benessere e di euforia. Anche questo approccio sarà perfetto sia per i bambini che per noi adulti.

Se non hai voglia di iscriverti in palestra, anche un quarto d’ora di attività fisica a casa può offrirti un senso di gioia: dance workout, aerobica o salti con la corda, una passeggiata o anche degli esercizi di stretching andranno benissimo.

Caffeina, nicotina e ansia

Se soffri spesso di ansia, per ritrovare il tuo benessere interiore potrebbe essere necessario ridurre la quantità di caffeina, teina e nicotina che assumi ogni giorno.

Bere troppi caffè e fumare sigarette, infatti, non farà che aumentare i sintomi.

Sia caffeina che nicotina sono sostanze stimolanti ed eccitanti, che possono provocare o aggravare il problema dell’ansia.

Integratori alimentari contro l’ansia

Talvolta, degli stati di ansia e di panico frequenti possono essere ricondotti a una carenza di vitamine, minerali o altri nutrienti. È stato dimostrato, ad esempio, che un’integrazione di magnesio quando necessario può ridurre i sintomi dell’ansia e persino migliorare la salute del cervello.

Anche una carenza di vitamina D e di vitamine del gruppo B, così come un insufficiente apporto di acidi grassi Omega 3, possono essere collegati ad alti livelli di ansia e malessere.

Potrebbe quindi essere utile assumere un apposito integratore, ma solo se si evidenzia un’effettiva carenza di questi nutrienti.

Oli essenziali calmanti e anti stress

Tra i rimedi contro l’ansia e l’agitazione rientrano anche gli oli essenziali, protagonisti di un tipo di terapia molto particolare, l’aromaterapia. Si ritiene che respirare alcuni profumi possa far diminuire l’ansia, favorire la calma e migliorare anche la qualità del sonno. Nella lista degli oli essenziali contro l’ansia rientrano quelli di:

Lavanda

Camomilla Romana

Limone

Salvia.

Ricorda che questi rimedi naturali sono intesi per un uso esterno, non vanno quindi né ingeriti, né applicati direttamente sulla pelle se non tramite olio vettore.

6 calmanti naturali per ansia e stress

Cosa prendere per stare tranquilli e far passare l’ansia? In erboristeria e in farmacia è possibile trovare integratori, tisane, pillole e trattamenti di ogni genere. Ma come fare a scegliere quello più adatto a noi?

Di seguito segnaliamo alcune delle erbe più efficaci per ritrovare la calma. Alcune di queste sono adatte sia per gli adulti che per i bambini.

Passiflora

Una delle erbe calmanti e dei migliori tranquillanti naturali per nervosismo e stress è senz’altro la passiflora. Questa profumata pianta è disponibile sia sotto forma di infuso che sotto forma di gocce, può migliorare la qualità del sonno e calmare la mente nelle situazioni di forte stress.

Camomilla

Da che mondo è mondo, quando ci sentiamo invasi dall’ansia, uno dei primi rimedi che ci viene in mente è senz’altro la camomilla.

Questa pianta dai delicati fiori bianchi rientra nella lista dei calmanti naturali adatti per i bambini.

La camomilla non solo può migliorare la qualità del sonno, ma può anche alleviare gli stati di ansia, angoscia e stress.

Lavanda

Sotto forma di tisana, integratore o sotto forma di olio essenziale, la lavanda apporta numerosi benefici alla nostra salute. La lavanda è considerata una pianta rilassante e calmante, ideale per ridurre ansia, rabbia e agitazione.

Puoi sfruttare i benefici di questa pianta utilizzandola come integratore, ma puoi anche assorbirne gli effetti grazie a un avvolgente olio essenziale di lavanda, che potrai usare per effettuare dei massaggi rilassanti.

Melissa officinalis

Insieme alla camomilla e alla passiflora, la Melissa rientra nella lista degli ansiolitici naturali più forti ed efficaci.

La pianta contiene infatti una serie di molecole dalle proprietà sedative e calmanti, viene quindi utilizzata per attenuare stati di ansia, depressione e insonnia.

Ashwagandha

Un’altra pianta dalle proprietà calmanti è l’Ashwagandha, Withania somnifera. Possiamo trovarla soprattutto in India e in Africa, dove la pianta è apprezzata per le sue proprietà adattogene.

Il che significa che può regolare la risposta del corpo allo stress, riducendo i livelli di cortisolo e, di conseguenza, attenuando l’ansia in modo naturale.

Valeriana

La valeriana viene utilizzata da secoli come rimedio calmante naturale, utile per affrontare e ridurre la rabbia, lo stress, i disturbi di origine nervosa e l’insonnia.

Puoi trovare la valeriana sotto forma di tisane, tinture, compresse o anche sotto forma di caramelle.

Qual è il migliore ansiolitico naturale?

Abbiamo appreso diverse strategie e visto alcuni rimedi naturali calmanti per alleviare stress e ansia. Ma qual è il migliore fra tutti?

In realtà, per ottenere dei reali benefici, è necessario abbinare più approcci. Un cambiamento nello stile di vita, l’adozione di una dieta più sana ed equilibrata e lo svolgimento di regolare attività fisica possono aiutare a gestire lo stress e l’ansia in modo efficace.

A queste strategie è possibile abbinare erbe e integratori naturali, tenendo sempre in considerazione i benefici, gli effetti, le controindicazioni e le possibili interazioni con altri farmaci o integratori. Se l’ansia dovesse manifestarsi con particolare frequenza, e/o se dovesse interferire con la tua vita quotidiana, ti consigliamo di parlarne con un medico o con uno psicologo.

