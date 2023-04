Semolino: valori nutrizionali e ricette

Il semolino è il prodotto della macinazione dei chicchi dei cereali. Oltre ad essere un alimento a sé, si tratta anche di un ingrediente multitasking da usare in cucina. Con il semolino puoi preparare pasta e pane, puoi rendere più croccanti le patate al forno e puoi anche preparare una torta buonissima. Vediamo come valorizzare al meglio le proprietà di questo ingrediente.

Fonte immagine: Pixabay

Quando pensiamo al semolino, ci vengono subito in mente immagini di pappe per bambini o di minestre per anziani o persone in convalescenza. Eppure, questi piccoli granelli del colore dell’oro in realtà possono offrire molto di più. Hanno un potenziale che troppe persone ancora non conoscono.

Se, ad esempio, ti dicessimo che con il semolino puoi preparare una torta deliziosa? E che ne diresti di cucinare degli gnocchi alla romana usando solo questo e pochi altri ingredienti?

Se in casa hai un pacco di semolino che attende con pazienza e speranza di essere usato, non indugiare oltre, guarda quali sono i benefici di questo alimento, come viene realizzato e, soprattutto, come usarlo in cucina per portare in tavola piatti sfiziosi e nutrienti.

Prima di indossare grembiuli e afferrare i guanti da forno, però, conosciamo più da vicino il semolino e capiamo di che alimento si tratta esattamente.

Che farina è il semolino?

Fonte: Pixabay

Siamo abituati a vederlo sotto forma di piccolissimi grani gialli come il sole, e probabilmente non ci siamo mai posti questa domanda: cosa c’è nel semolino? Questo ingrediente non è altro che il risultato della macinazione dei chicchi dei cereali, perlopiù grano duro, ma l’alimento nasce anche dalla macinazione di riso (semolino di riso) o del mais (polenta).

Per quanto riguarda il processo di produzione, dopo una fase di pulizia mediante appositi setacci, il cereale viene lavorato e macinato attraverso dei rulli che frantumano i chicchi. Quindi, si passerà alla fase di separazione, che avviene grazie all’impiego di setacciatori e purificatori, in grado di separare il granulato ottenuto in base alla grandezza dei granelli.

Che differenza c’è tra la semola e semolino?

In base alla grandezza dei granelli, distingueremo anche le semole dai semolini. Le prime hanno dimensioni maggiori rispetto a quelle del semolino. In entrambi i casi, si tratta però di prodotti molto utili sia nella preparazione di zuppe e minestre, sia di pasta, gnocchi e dolci.

Semolino: valori nutrizionali

Fonte: Pixabay

Quante calorie hanno 50 grammi di semolino? E quali vitamine e minerali contiene questo ingrediente? Poiché si tratta di un prodotto che deriva dal grano duro, questo alimento ha caratteristiche nutrizionali sovrapponibili a quelle della pasta.

Una porzione da 100 grammi di semolino apporta dalle 320 alle 350 calorie.

Si tratta inoltre, di un alimento particolarmente ricco di minerali, soprattutto:

Sono presenti anche vitamine del gruppo B quali Tiamina, Riboflavina, Niacina.

Mentre la quantità di grassi e fibre è piuttosto contenuta, il semolino si rivela un’ottima fonte di carboidrati, circa 79 gr per una porzione da 100 gr, con proteine di origine vegetale, 11 gr.

Il semolino contiene glutine, per cui è sconsigliato per chi soffre di celiachia. È, invece, un valido ingrediente da aggiungere nelle diete vegane e vegetariane, per il suo buon contenuto di proteine e minerali.

A cosa fa bene il semolino?

Fra pochissimo vedremo come cucinare il semolino con acqua, brodo e in tanti altri modi sfiziosi e semplici. Prima, però, vogliamo dare uno sguardo alla lunga lista di benefici che questo ingrediente è in grado di offrirti. Insomma, perché dovremmo mangiare più spesso il semolino? Presto detto.

È un alimento facilmente digeribile e nutriente, con un elevato potere saziante Non contiene colesterolo, quindi è adatto per persone con problemi cardiovascolari Supporta la salute del cuore, grazie all’elevato contenuto di fibre, folati e magnesio Tiene alla larga il rischio di diabete, in quanto permette di tenere sotto controllo i livelli della glicemia, sempre grazie alla presenza di fibre e magnesio Fa bene anche allo stomaco, poiché migliora la digestione, stimola la crescita di batteri intestinali buoni e migliora il metabolismo Un aiuto contro la stitichezza: le fibre contenute nel semolino facilitano i movimenti intestinali regolari e possono aiutare a ridurre il problema della stitichezza.

5 usi e 3 ricette con il semolino

Fonte: Pixabay

Probabilmente conoscerai bene la ricetta del semolino con acqua o latte, solitamente impiegata per preparare le prime pappe dei neonati. Come dicevamo, però, questi granelli gialli possono fare molto di più. Il semolino è, in effetti, un ingrediente estremamente versatile.

Si presta bene per la preparazione di prodotti da forno, pane e per la preparazione della pasta. Puoi usare la farina di semolino anche per preparare minestre e zuppe, o per rendere più croccante il pane fatto in casa. Puoi mescolare il semolino con del latte caldo e miele per preparare un budino veloce e delizioso Aggiungi il semolino alle salse per renderle più dense Utilizzane una piccola quantità anche sulle patate al forno, per renderle più sfiziose.

E ora, vediamp 3 ricette con il semolino per tutti i gusti.

La ricetta del semolino in brodo

Iniziamo con una ricetta con il semolino veloce, facile e molto saporita. Per prima cosa, prepareremo un brodo vegetale, dove verseremo poi il semolino. Il risultato sarà sorprendentemente buono.

Ingredienti

Una carota

Una patata

Una cipolla

Erbe aromatiche e spezie

Piselli: 40 gr

Sedano: una costa tagliata a dadini

un pomodoro

Semolino: 300 gr

Sale q.b.

Procedimento

Lava e taglia a dadini tutti gli ingredienti, versali in una pentola con un litro d’acqua e lascia cuocere per circa 20 minuti, insaporendo con un pizzico di sale.

Quando la minestra di verdure sarà pronta, versa il semolino mescolando per bene gli ingredienti. Continua la cottura seguendo i tempi indicati nella confezione, continuando a mescolare.

A cottura ultimata, lascia raffreddare per un paio di secondi. Puoi insaporire con un filo d’olio a crudo e del parmigiano grattugiato.

Il migliaccio, la ricetta dolce con semolino

Avevamo già detto che il semolino è un ingrediente versatile? Bene, questa volta lo utilizzeremo per preparare un dolce delizioso, morbido e umido, ideale come dessert dopo pranzo o anche per una colazione diversa dal solito.

Il migliaccio è probabilmente il dolce per eccellenza della tradizione campana, di solito preparato nel periodo di Carnevale.

Ingredienti per una torta da 24 cm di diametro:

Semolino: 200 gr

Ricotta fresca: 300 gr

Uova: 4

Burro: 30 gr

Latte fresco: 450 ml

Zucchero: 150 gr

Scorza di limone grattugiata

Acqua: 500 ml.

Procedimento

In un pentolino, fai cuocere il semolino insieme all’acqua e al latte, portando ad ebollizione. Mescola per bene in modo da ottenere una crema ben liscia e senza grumi.

Quindi, aggiungi la scorza di limone e il burro. Continua ad amalgamare gli ingredienti e, a cottura ultimata, versa il tutto in una pirofila e lascia raffreddare.

Nel frattempo, sbatti le uova con lo zucchero in una ciotola a parte, aggiungi la ricotta e il semolino ormai a temperatura ambiente. Mescola per bene facendo in modo che non si formino grumi. Versa l’impasto in una teglia antiaderente e lascia cuocere in forno preriscaldato a 200°C per circa un’ora.

A cottura ultimata, lascia raffreddare per qualche minuto prima di sformare. Assaggia questo dolce semplice e buonissimo.

Gnocchi alla romana

Fonte: Pixabay

Lo sappiamo benissimo, comprare gli gnocchi alla romana già pronti è pratico, ma siamo certi che il sapore sia lo stesso di quelli fatti in casa?

Ingredienti per 24 gnocchi

Semolino: 125 gr

Un tuorlo d’uovo

Latte: 500 ml

Parmigiano grattugiato: 50 gr

Burro: 40 gr

Pecorino grattugiato: 60 gr

Noce moscata, una spolverata.

Procedimento

In un pentolino, metti a scaldare il latte e metà parte di burro, quindi aggiungi un pizzico di noce moscata. Porta il tutto a ebollizione e versa a pioggia il semolino, mescolando per bene gli ingredienti.

Prosegui la cottura a fiamma moderata, quindi, quando avrai ottenuto un composto abbastanza denso e omogeneo, sposta la pentola dal fuoco e aggiungi il tuorlo d’uovo. Mescola per bene, in modo da far amalgamare gli ingredienti, dopo aggiungi il parmigiano grattugiato continuando a mescolare.

L’impasto per gli gnocchi è pronto. Spostalo su un foglio di carta da forno oleato e inumidito, lavoralo in modo da formare un salsicciotto. Chiudi il tutto e lascia riposare in frigo per 1 ora.

Trascorso questo lasso di tempo, avrai ottenuto un blocco cilindrico facile da tagliare. Usando un coltello abbastanza grande, taglia il cilindro per formare gli gnocchi.

Disponili su una pirofila con carta da forno e condisci con la metà del burro ridotto in fiocchi e una spolverata di pecorino. Lascia cuocere in forno per circa 15 minuti, quindi accendi il grill per qualche minuto, in modo da far formare la classica doratura in superficie. Gusta gli gnocchi alla romana ancora caldi.

