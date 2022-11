Dado da brodo fatto in casa: ricetta e dosi per non sbagliare

Se una cosa è certa, è che il dado da brodo fatto in casa regala a molte delle preparazioni che portiamo in tavola ogni giorno una marcia in più. Insaporitore totalmente naturale non solo per minestre e vellutate, ma anche per arrosti e salse, è sano, contiene meno sale rispetto a quello industriale, e risulta versatile come pochi, regalandoci tante soddisfazioni in cucina.

Come vengono fatti i dadi da brodo? Ecco la ricetta e le dosi perfette per un risultato garantito.

Cos’è il dado da brodo

Il dado da brodo non è altro che un cubetto di brodo disidratato. Generalmente è composto da brodo di verdure o di carne, una piccola porzione di grasso, sale e condimenti. Viene usato per insaporire i piatti come zuppe, minestre, stufati e non solo. È economico, comodo da usare e facile da conservare.

C’è chi ritiene, probabilmente a ragione, che quelli di produzione industriale siano di qualità inferiore, in termini di sapore, rispetto al brodo fatto in casa.

Ma realizzare i dadi in casa con le proprie mani, li rende decisamente più gustosi e sani, in quanto preparati con materie prime scelte e senza il ricorso ad additivi o conservanti. Il dado per brodo fatto in casa si realizza facendo sobbollire le verdure, la carne (ossa comprese) o il pesce (con lische e teste) in acqua per diverse ore.

Fatto questo si eliminano gli scarti e si continua a cuocere il liquido rimasto fino al raggiungimento di una consistenza piuttosto densa. Vediamo come realizzare un ottimo dado vegetale e non fatto in casa con la ricetta della nonna.

Dado da brodo fatto in casa: ricetta

Naturalmente non esiste una sola versione del dado fatto in casa. Se c’è chi preferisce il dado di carne c’è chi, per scelta o per gusti, ama quello vegetale. Certamente si può anche pensare di realizzare il dado fatto in casa senza sale ricorrendo a degli escamotage per renderlo altrettanto saporito, o di prepararlo con gli scarti, per ridurre sprechi e fare del bene all’ambiente. Ecco le ricette per soddisfare tutti i gusti.

Dado da brodo classico

Ingredienti

80 g di sale

2 cucchiai di olio d’oliva

2 zucchine

2 cipolle

4 spicchi di aglio

2 patate

3 carote

3 gambi di sedano

25 g di prezzemolo

Preparazione

Lavate bene tutte le verdure. Tagliatele finemente a cubetti. Tritate finemente anche l’aglio e il prezzemolo. Versate in una padella capiente l’olio e fatelo scaldare, quindi aggiungete la cipolla e fatela rosolare per un paio di minuti. Unite le patate e cuocete per 5-6 minuti. Trascorsi questi, unite tutte le verdure rimaste tranne il prezzemolo. Mescolate bene e fate cuocere a fuoco lento per circa 20 minuti a fuoco medio-basso. Aggiungete il sale e mescolate. Fate cuocere, da questo momento, altri 20 minuti senza coperchio, mescolando di tanto in tanto. Frullate il tutto con un minipimer direttamente nella padella. Solo adesso addizionate il prezzemolo, mescolate e distribuite nei contenitori del ghiaccio.

Dado fatto in casa di carne

Ingredienti

250 gr sale grosso

400 gr carne magra di pollo o vitello

150 gr di cipolla

150 gr di sedano

150 gr di carote

Preparazione

Versate sul fondo della pentola il sale, poi la carne tagliata a pezzi molto piccoli (meglio se macinata) e infine le carote, le cipolle e il sedano tagliati a pezzi. Fate cuocere su fiamma molto bassa per circa 2 ore. Trascorso questo tempo, frullate bene il tutto e trasferitelo, compattando bene, in una pirofila rivestita di carta forno. Ponete in forno a 160°C fino a quando il composto si sarà bene asciugato. Tagliate a cubetti, incartate e conservate in frigorifero.

Dado fatto in casa con scarti

Aglio

Cipolle, estremità e buccia comprese

Gambi di sedano e di altre verdure

Carote compresi i ciuffi

Funghi compresi i gambi

Patate con buccia

Pomodori

Erbe aromatiche miste a piacere

Sale e pepe a piacere

Olio di oliva qb

Preparazione

Fate rosolare prima aglio, cipolla, sedano, carota ed erbe aromatiche per 5-10 minuti, in olio di oliva. Aggiungete il resto degli ingredienti anche eventualmente congelati nella pentola. Coprite il tutto con acqua a filo. Portate a bollore, quindi abbassate la fiamma e coprite con il coperchio in modo parziale. Fate cuocere a fuoco lento per almeno un’ora. Filtrate il brodo e tenetelo da parte. Frullate gli ingredienti solidi e conservateli suddividendoli in un contenitore per il ghiaccio. Ponete in frigo e consumate entro una settimana.

Dado fatto in casa senza sale

Ingredienti

150 gr di sedano

150 gr di carote

150 gr di cipolle

100 gr di pomodori

100 g di zucchine

2 spicchi di aglio

1 foglia di alloro

Basilico e rosmarino

1 ciuffetto di prezzemolo

1 cucchiaio di olio extravergine di oliva

10 gr di parmigiano grattugiato

Preparazione

Tritate tutte le verdure e gli aromi con un frullatore. Trasferite in una pentola, unite un cucchiaio o due di acqua e fate cuocere per 15-20 minuti nell’olio di oliva. Fatto questo addizionate il formaggio grattugiato e mescolate, se necessario frullate ancora. Conservate il composto, una volta freddo, in un barattolo di vetro con coperchio o nel contenitore del ghiaccio.

Dado vegetale granulare fatto in casa

Ingredienti

2 tazze di lievito alimentare

1/4 tazza di sale marino

2 cucchiai di cipolla in polvere

1 cucchiaino di sale di sedano

1 cucchiaino di timo essiccato

1 cucchiaio di curcuma

1 cucchiaio di origano essiccato

Preparazione

Amalgamate tutti gli ingredienti in un piccolo frullatore e frullate fino a quando avrete ottenuto un composto omogeneo. Prelevatelo e conservatelo in un barattolo o in contenitore a chiusura ermetica in dispensa. In quanto alle dosi, usate 1 cucchiaio di dado vegetale granulare fatto in casa ogni tazza di acqua calda.

Dado vegetale fatto in casa con sale grosso

Ingredienti

270 g di sale grosso

150 g di sedano

100 g di carote

100 g di cipolle

100 g di zucchine

100 g di pomodori

1 spicchio d’aglio

Alloro, basilico, salvia e rosmarino

1 ciuffo di prezzemolo

1 cucchiaio d’olio

2 cucchiai di vino bianco

Preparazione

Lavate tutte le verdure e tagliatele a pezzi molto piccoli, meglio se con un tritatutto. Versatele in una padella capiente e fatele soffriggere nell’olio per una decina di minuti ponendo il coperchio. Adesso sfumate con il vino bianco e fatelo evaporare. Aggiungete il sale e continuate a cuocere, a fiamma molto bassa, per circa un’ora mescolando di tanto in tanto per non fare attaccare sul fondo il composto. Frullate il tutto con un frullatore e distribuite quanto ottenuto in un barattolo a chiusura ermetica oppure nelle vaschetta del ghiaccio.

Come conservare il dado fatto in casa

Potete porlo dentro un contenitore a chiusura ermetica, dentro un barattolo di vetro con coperchio o all’interno dei contenitori del ghiaccio per averne pronte comode monoporzioni e trasferirlo in frigo. Al suo interno si conserva generalmente una ventina di giorni.

Se preferite congelarlo, in freezer dura qualche mese, dai 3 ai 5. Qualcuno si chiede perché il dado fatto in casa non si congela. In realtà nessuno ci vieta di farlo, naturalmente rispettandone i tempi di conservazione e consumandolo entro questi.

Cosa si può usare al posto del dado per fare il brodo?

I dadi sono comodi perché permettono di realizzare una pentola di brodo in pochi minuti. Ma soprattutto perché si conservano a lungo. Tuttavia, non sono i soli a poter essere utilizzati per fare il brodo. Potete infatti ricorrere a erbe e spezie miste e saporite, al gomasio, fatto con semi di sesamo, alla salsa di soia e a tanto altro.

Se vi chiedete, invece, quanti dadi per un litro di brodo? In genere ne basta uno.