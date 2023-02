Dolci di Carnevale al forno: 5 ricette per chi è a dieta

La maggior parte dei dolci tipici di Carnevale è fritta, ma realizzando la loro variante cotta al forno, se siete a dieta o volete ridurre al massimo le calorie ed i grassi ingeriti, potrete godervi al meglio la festa più pazza dell'anno senza rinunciare alle sue prelibatezze. In questo articolo vi proponiamo la ricetta delle chiacchiere, delle castagnole, delle zeppole e dei bomboli al forno unitamente ad una chicca, il migliaccio napoletano. Senza sensi di colpa.

Fonte immagine: Pixabay

I dolci di Carnevale al forno rappresentano la soluzione ottimale per chi è a dieta ma non vuole rinunciare a festeggiare il periodo più divertente ed animato dell’anno gustando le delizie tipiche. Sfortunatamente, la maggior parte dei dolci di Carnevale, i cui nomi non fanno altro che aumentare l’acquolina al solo sentirli pronunciare, sono fritti.

La buona notizia è che possono tranquillamente essere cotti al forno regalandoci dei risultati non solo altrettanto soddisfacenti, ma alle volte anche sorprendenti. Pronti a fare incetta di ricette light per Carnevale? Continuate a leggere.

Dolci di Carnevale al forno: 5 ricette da provare

I dolci di Carnevale italiani, fritti e al forno, sono sicuramente la parte più attesa della festa, non solo dai bambini. Come resistere alle friabili chiacchiere? Alle dorate frittelle? Come dire di no ai tortelli, ai bomboloni ed a quanto di più goloso fa parte della festa?

Provate queste ricette al forno, vi si aprirà un mondo di prelibatezze da gustare non solo senza sensi di colpa, ma anche a cuor leggero.

La cottura al forno è considerata generalmente una scelta più salutare rispetto alla frittura, perché richiede meno grassi e oli per la cottura. Inoltre, friggere gli alimenti li rende molto più calorici e grassi, mentre la cottura al forno li mantiene più leggeri e nutrienti ma, vi assicuriamo, non meno sfiziosi.

Chiacchiere al forno

Fonte: Pixabay

Qual è il dolce tipico di Carnevale per eccellenza se non loro? Note anche come galani, crostoli, bugie, le chiacchiere al forno in questo caso, sono una presenza immancabile del periodo carnevalesco. Ecco come realizzarle.

Ingredienti

300 g di farina 00

3 uova

50 g di zucchero semolato

50 g di burro

1-2 cucchiai di grappa

100 ml di latte

scorza di un limone grattugiato

Zucchero a velo per spolverare

Preparazione

In una ciotola capiente mescolate la farina, lo zucchero, le uova, la scorza di limone grattugiata e la grappa. Impastate bene il tutto fino ad ottenere un impasto omogeneo anche se asciutto. Nel caso in cui fosse difficile da lavorare, unite un goccio di latte. Create una palla, avvolgetela nella pellicola trasparente e fatela riposare per circa 30 minuti. Trascorso questo tempo stendete delle porzioni di impasto molto sottilmente con un mattarello o, meglio, con la macchina per la pasta. Tagliate la pasta ottenuta a strisce lunghe e sottili e trasferitele su una teglia rivestita di carta forno. Fatele cuocere per circa 10 minuti in forno caldo a 180 gradi. Le chiacchiere al forno sono pronte quando appaiono appena dorate e croccanti.

Castagnole al forno

Fonte: Pixabay

Le castagnole al forno, normalmente fritte, sono dolci di Carnevale tipici della Romagna ma preparati con successo in tutta Italia. Si presentano come palline soffici e dorate. Ecco la ricetta.

Ingredienti

250 g di farina 00

50 g di burro

2 cucchiai colmi di zucchero

2 uova medie

1 cucchiaio di liquore a piacere

2 cucchiaini di lievito in polvere per dolci

1 pizzico di sale

scorza grattugiata di 1 limone

zucchero a velo

Preparazione

Mescolate in una ciotola la farina setacciata con il lievito, lo zucchero ed il sale. Mescolate a parte uova e burro morbido, liquore e scorza grattugiata di limone. Aggiungete questo composto a quello di farina ed impastate fino ad ottenere una pasta liscia e morbida. Create una palla, avvolgetela nella pellicola e lasciatela riposare in frigo per un’ora. Trascorso questo tempo, preriscaldate il forno a 190 °C e ricavate dall’impasto dei salsicciotti e poi delle palline della grandezza di una noce. Distribuitele su una teglia rivestita di carta forno. Fate cuocere le castagnole al forno per circa 15 minuti. Tirate fuori questi dolci di Carnevale sotto forma di palline e cospargetele a piacere di zucchero a velo prima di servirle.

Migliaccio

Fonte: Pixabay

Tra i dolci di Carnevale napoletani naturalmente cotti al forno spicca il migliaccio, una sorta di torta di ricotta e semolino che vale la pena assaggiare.

Ingredienti

100g ricotta

100g semolino

150g yogurt bianco compatto

2 uova

200ml di latte parzialmente scremato

200ml acqua

2 cucchiai di eritritolo

scorza grattugiata di arancia e limone

Preparazione

Fate cuocere il semolino: portate a bollore in un pentolino il latte e l’acqua insieme alla scorza degli agrumi. Una volta bollente, aggiungete il semolino a pioggia mescolando continuamente con la frusta. Abbassate la fiamma e mescolate: continuate la cottura per 5 minuti fino a quando si sarà addensato. Fatelo raffreddare completamente. Mescolate le uova con l’eritritolo e montate il tutto fino ad ottenere un composto spumoso. Incorporate la ricotta, lo yogurt ed il semolino ormai freddo. Trasferite in uno stampo tondo rivestito di carta forno e livellate bene. Fate cuocere in forno statico preriscaldato a 200° per circa 1h. Probabilmente il migliaccio non è la prima risposta che vi verrebbe in mente alla domanda “Cosa si mangia a Carnevale per dolci?”, ma provatelo se già non lo conoscete, è una bontà.

Bomboloni al forno

Fonte: Pixabay

Bomboli, krapfen, frittelle: chiamateli come volete, ma se una cosa è certa è che non sarebbe veramente Carnevale senza addentarne uno. Le loro ricette tradizionali prevedono la frittura, ma non sottovalutate la versione cotta al forno, decisamente meno calorica dell’originale.

Ingredienti

250 g di farina 00

250 g di farina Manitoba

240 ml d’acqua

40 ml di olio di semi

20gr di lievito di birra fresco

1 cucchiaio colmo di zucchero

Estratto di vaniglia

3 tuorli d’uovo

Preparazione

Mescolate le farine con lo zucchero. A parte mescolate il lievito con l’acqua e fatelo sciogliere. Aggiungetelo al composto di farina. Successivamente aggiungete i tuorli, l’olio e la vaniglia e continuate ad impastare fino ad ottenere un impasto omogeneo. Create una palla e fatela lievitare per 1 e 30 ora circa, o fino a quando non raddoppia il suo volume. Trascorso il tempo di lievitazione, riprendete l’impasto e lavoratelo brevemente. Stendetelo ad uno spessore di 1 cm e con un coppapasta ottenete tanti dischi. Metteteli su un foglio di carta da forno con abbastanza spazio tra loro, fateli lievitare ancora 30 minuti. Fate cuocere i bomboloni in forno caldo a 180º C per circa 12-14 minuti. Spolverateli a piacere con dello zucchero a velo.

Zeppole di Carnevale al forno

Fonte: Pixabay

Ricordano, in quanto a resa, i tortelli, dolci di carnevale milanesi molto conosciuti. Le zeppole al forno che vi suggeriamo di provare non sono fritte, non risultano unte e si possono farcire con una crema a piacere. Anche se nulla vieta di gustarle al naturale.

Ingredienti

125 g farina 00

125 ml acqua

100 g burro

4 uova

1 pizzico di sale

5 g zucchero

Crema pasticcera (facoltativa)

Zucchero a velo

Preparazione

Versate il burro, l’acqua, lo zucchero e il sale in un pentolino. Portate a bollore, quindi aggiungete la farina tutta insieme. Mescolate fin da subito con un cucchiaio di legno, fino a quando il composto non inizierà a staccarsi dal bordo del pentolino. Dovrà essersi completamente asciugato. Fate intiepidire, quindi aggiungete le uova, una alla volta e attendendo che quella precedente sia stata completamente incorporata. Trasferite in una sac à poche con beccuccio liscio e tracciate dei mucchietti di impasto su una teglia rivestita di carta da forno. Ben distanziati tra di loro. Infornate in forno statico già caldo a 180°, per 15/20 minuti. Una volta cotte, potete farcire a piacere le zeppole. O solo spolverizzarle con zucchero a velo.

Bene, adesso non vi resta che andare in cucina e sbizzarrirvi con le ricette dei dolci di Carnevale al forno che vi abbiamo suggerito. Magari non farete abbuffate di frittelle, è vero, ma non rinuncerete alle delizie tipiche e vi godrete la festa tipicamente costellata di sgarri senza troppi pensieri. Buon appetito.