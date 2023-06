Come preparare uno sciroppo fatto in casa per la tosse

Hai mai pensato di preparare uno sciroppo per la tosse fatto in casa? Con zenzero, succo di limone, arancia e qualche spezia che sicuramente avrai già in cucina, puoi curare la tosse con i rimedi della nonna e preparare un rimedio per lenire il dolore alla gola e sciogliere il catarro.

Limone, aceto, miele e poi? Quali altri ingredienti potremmo utilizzare per preparare uno sciroppo fatto in casa per la tosse? Le spezie e i rimedi in grado di lenire il mal di gola e alleviare una tosse secca o grassa sono sorprendentemente molti. Anche questa volta, Madre Natura ha pensato bene di creare un intero set di alleati in grado di migliorare la nostra vita.

Alcuni dei rimedi che vedremo, hanno la capacità di calmare il mal di gola. Altri esercitano proprietà espettoranti, ideali per ridurre una tosse grassa che non ci fa dormire.

In questo articolo puoi scoprire 3 ricette per lo sciroppo per la tosse fatto in casa a base di miele, limone, aceto di mele, zenzero e succo di agrumi.

Prima di cominciare, però, voglio ricordarti che i rimedi fai da te che vedremo non sono intesi come sostituti della terapia farmacologica prescritta dal medico. Se il tuo dottore o uno specialista ti ha consigliato di assumere un determinato farmaco o sciroppo, chiedi se sia possibile abbinare uno di questi rimedi naturali al trattamento, ma non agire senza il parere favorevole del medico.

E adesso, prepariamo qualche ricettina anti-tosse approvata anche dalle nostre nonne!

3 ricette dello sciroppo per la tosse fatto in casa

Che tu voglia lenire un mal di gola, ridurre la tosse grassa o alleviare una fastidiosa tosse secca, la natura ha in serbo per noi una lunga lista di ingredienti portentosi.

Vediamo, quindi, come alleviare immediatamente la tosse con queste ricette dello sciroppo per la gola fatto in casa.

Sciroppo per la tosse: la ricetta della nonna con miele e aceto

Potenzia il sistema immunitario, riduce l’infiammazione, allevia il mal di gola, e in più è anche approvato da nonne e bisnonne. Lo sciroppo naturale per tosse secca e grassa che prepareremo, contiene solo 2 ingredienti, e cioè miele e aceto di mele. E’ facile da preparare e funziona davvero!

Ingredienti

Miele: mezzo cucchiaio

Aceto di mele: mezzo cucchiaio.

Procedimento

In una tazzina, mescola i due ingredienti e assumi il composto per ridurre infiammazione, dolore, tosse e catarro.

Sciroppo miele e limone: ricetta

Il miele di eucalipto è un ingrediente immancabile quando si parla di sciroppi per la tosse fai da te. Ma non è il solo. Anche il limone e l’origano sono due straordinari alleati per combattere tosse, catarro e infiammazione.

L’origano, in particolar modo, sarà utile per preparare un calmante naturale dagli effetti sorprendenti.

Ingredienti

Miele grezzo biologico: un cucchiaio

Succo di limone: mezzo cucchiaio

Origano fresco tritato finemente: mezzo cucchiaino.

Procedimento

Versa tutti gli ingredienti in un pentolino antiaderente e lascia cuocere per qualche minuto. Dopodiché, lascia raffreddare, filtra e assumi il tuo sciroppo fatto in casa.

Sciroppo miracoloso per la tosse zenzero e limone

Se ti chiedessero qual è il miglior sciroppo per calmare la tosse, probabilmente, dopo aver provato questa ricetta, risponderesti a occhi chiusi: quello con limone e zenzero.

Dall’azione antinfiammatoria, in grado di stimolare e sostenere le difese immunitarie, dalle proprietà antivirali, antibatteriche e mucolitiche, questo sciroppo è un vero toccasana contro la tosse.

Vediamo come prepararlo.

Ingredienti

Acqua: una tazza

Succo di mezzo limone

Succo di arancia: 2 cucchiai

Radice di zenzero fresco: 1 cucchiaio

Zucchero: 1 cucchiaio

Procedimento

Per creare questo mucolitico fatto in casa, fai bollire in un pentolino l’acqua e lo zucchero in modo da ottenere un composto denso, quindi aggiungi lo zenzero grattugiato, spegni il fuoco e lascia riposare per una decina di minuti. Sposta il composto in un barattolo, aggiungi il succo di limone e quello di arancia mescolando per bene. Quando lo sciroppo sarà raffreddato, filtralo e assumine un cucchiaio al bisogno.

Qualche precauzione

Prima di preparare e assumere uno di questi sciroppi per la tosse, ti ricordiamo che i rimedi naturali non devono sostituire in alcun modo i trattamenti prescritti dal medico. Lo sciroppo fatto in casa può però fungere da coadiuvante nel trattamento dei malanni di stagione.

Evita di ricorrere al fai da te se sei in dolce attesa o se stai allattando al seno. Nei bambini o nelle persone affette da patologie, come quelle cardiache, ipertensione, diabete o altre condizioni, prima di ricorrere a questi rimedi sarà bene parlarne con il medico curante.

In tutti i casi, ti consigliamo di preparare lo sciroppo in piccole quantità, in modo da assumerlo sempre fresco nell’arco di pochi giorni.